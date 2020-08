Media giapponesi: Russia e Cina puntano sull’alleanza finanziaria

da Redazione

MOSCA, 8 agosto – RIA Novosti. Russia e Cina hanno ridotto di quasi la metà l’uso del dollaro nelle transazioni bilaterali rispetto al 2015, il che potrebbe sfociare in una “alleanza finanziaria” tra i due paesi, scrive l’ analista politico americano Dmitry Simes in un articolo per la rivista giapponese Nikkei Asian Review .

La quota della valuta americana nelle transazioni bilaterali è scesa al 46%, mentre nel 2015 questa cifra era di circa il 90%, dice l’articolo. Allo stesso tempo, la quota dell’euro ha raggiunto il massimo storico del 30%, mentre la quota delle valute nazionali è stata del 24%, che è anche un nuovo massimo.

Alexei Maslov, direttore dell’Istituto RAS per l’ Estremo Oriente, ha riferito alla Nikkei Asian Review che il rifiuto del dollaro nelle transazioni commerciali si sta avvicinando a un “momento di svolta”. “La cooperazione tra Russia e Cina nella sfera finanziaria ci dice che questi paesi stanno finalmente trovando le condizioni per formare una nuova alleanza tra loro, alleanza bancaria e finanziaria, in quanto tale alleanza può garantire l’indipendenza di entrambi i paesi “, ha affermato.



Le origini della cosiddetta de-dollarizzazione risalgono al 2014, quando l’Occidente ha imposto sanzioni contro la Russia a causa della sua riunificazione con la Crimea, secondo gli analisti.

La sostituzione del dollaro nelle transazioni commerciali divenne una necessità per eludere le sanzioni statunitensi contro la Russia.

“Qualsiasi transazione bancaria che ha luogo nel mondo che coinvolge dollari statunitensi viene a un certo punto cancellata da una banca americana”, ha spiegato Dmitry Dolgin, capo economista di ING Bank per la Russia. “Ciò significa che il governo degli Stati Uniti può dire a quella banca di congelare determinate transazioni”.

La Cina è stata costretta ad aderire al processo dalle azioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , che ha dichiarato una guerra commerciale a Pechino , scrive l’autore dell’articolo.

Il processo ha acquisito ulteriore slancio dopo che l’amministrazione Donald Trump ha imposto dazi sui beni cinesi per diverse centinaia di miliardi di dollari. Ora non solo Mosca , ma anche Pechino ha deciso di sbarazzarsi della dipendenza dal dollaro, afferma Simes.

“Solo di recente lo stato cinese e le principali entità economiche hanno iniziato a pensare che potrebbero finire in una situazione simile a quella delle nostre controparti russe: essere l’obiettivo delle sanzioni potenzialmente è anche quello di essere esclusi dal sistema SWIFT”, ha detto Zhang Xin , ricercatore presso il Center for Russian Studies della East China Normal University di Shanghai.

Incontro del premier cinese con Putin nel 2019

Un’altra pietra miliare è arrivata durante la visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia nel giugno 2019. Mosca e Pechino hanno raggiunto un accordo per sostituire il dollaro con le valute nazionali per gli scambi internazionali tra di loro. L’accordo prevedeva inoltre che le due parti sviluppassero meccanismi di pagamento alternativi alla rete SWIFT dominata dagli USA per condurre scambi di rubli e yuan.



La Russia e la Cina avevano precedentemente concordato di accedere alle valute dell’altra senza doverle acquistare sul mercato. Inoltre, le parti hanno stipulato un accordo sull’uso delle valute nazionali al posto del dollaro negli accordi bilaterali. In seguito, la Banca centrale russa ha ridotto di oltre la metà le sue attività in dollari, acquisendo un quarto delle riserve mondiali di yuan.

Alla fine del 2019, il commercio tra Russia e Cina è cresciuto del 3,4% e ha raggiunto la cifra record di 110,75 miliardi di dollari.

Detronizzare il dollaro, tuttavia, non sarà facile.

Jeffery Frankel, economista presso l’Università di Harvard, ha detto a Nikkei che il dollaro gode di tre vantaggi principali: la capacità di mantenere il suo valore sotto forma di inflazione e deprezzamento limitati, la vastità dell’economia domestica americana e gli Stati Uniti con mercati finanziari che sono profondi, liquidi e aperti. Finora, ha affermato, nessuna valuta rivale si è dimostrata in grado di sovraperformare il dollaro su tutti e tre i fronti.

Alleanza Russia Cina

Tuttavia Frankel ha anche avvertito che mentre la posizione del dollaro è sicura per ora, i debiti a spirale e una politica di sanzioni eccessivamente aggressiva potrebbero erodere la sua supremazia a lungo termine.

“Le sanzioni sono uno strumento molto potente per gli Stati Uniti, ma come qualsiasi strumento, corri il rischio che altri inizieranno a cercare alternative se ne esageri l’utilizzo”, ha detto. “Penso che sarebbe sciocco supporre che sia scritto nella pietra che il dollaro sarà per sempre incontestato come la valuta internazionale numero uno”.

Fonte: Asian Review

Traduzione e sintesi: Luciano Lago