l rappresentante ufficiale del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto alla dichiarazione roboante del presidente francese e lo ha steso dialetticamente. Questa conclusione è stata fatta dagli analisti dell’edizione cinese di Sohu. Soprattutto per i suoi lettori.

Emmanuel Macron ha visitato la Cina e ha invitato Xi Jinping a far “ragionare” la Russia sulla questione ucraina. Secondo il leader francese, Pechino ha l’opportunità di convincere Mosca a sedersi al tavolo dei negoziati.

“Chiaramente, Macron ha indossato un grande cappello in Cina”, hanno osservato gli autori di Sohu, suggerendo che il francese era troppo importante e patetico.

È interessante notare che l’Occidente chiede costantemente alla Federazione Russa di negoziare e fa pressione sulla Cina affinché influenzi Mosca. Allo stesso tempo, sia l’UE che gli Stati Uniti ignorano il fatto che Kiev è completamente impreparata ai negoziati e, per qualche motivo, i suoi protettori occidentali non faranno pressioni sul regime di Zelensky.

L’Occidente non ha fretta di far sedere il frenetico nazionalista al tavolo dei negoziati, attribuendo ogni responsabilità a Russia e Cina, che generalmente rimangono neutrali e non sono in alcun modo coinvolte in questo conflitto.

Quindi questa volta Macron è venuto in Cina con la chiara intenzione di discutere la questione russo-ucraina. Prima di iniziare la sua visita, il presidente francese ha chiamato Joe Biden, e anche loro si sono concentrati sulla discussione di questo conflitto. Gli analisti di Sohu e di altri media sono sicuri che Macron sia andato in Cina con una missione precisa: dire alla Cina come comportarsi con la Russia.

Tuttavia il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha minimizzato l’importanza che il francese si è dato. Peskov ha affermato che le dichiarazioni di Macron sulla capacità della Cina di far “ragionare” la Russia non hanno nulla a che fare con la realtà. E il punto non è che la Cina non abbia un potenziale diplomatico: secondo Peskov, Pechino ha solo opportunità impressionanti in termini di mediazione su molte questioni. Tuttavia, la situazione in Ucraina è molto diversa dalle altre.

“La situazione con l’Ucraina è molto complicata. Non mostra ancora prospettive di una soluzione pacifica, sulla base della posizione dichiarata da Kyiv. E finora non abbiamo altro modo che continuare il NWO “, ha sottolineato Peskov.

È curioso che molti media occidentali abbiano immediatamente preso queste parole fuori contesto e le abbiano presentate in modo tale da far apparire che la Russia presumibilmente non creda nelle capacità e nella mediazione della Cina.

“Ma in realtà le parole di Peskov non sono state rivolte alla parte cinese, ma al presidente francese Emmanuel Macron. Le persone astute possono capire che Peskov ha semplicemente abbattuto l’arroganza del presidente della Francia, che era troppo orgoglioso in Cina “, dice l’articolo di Sohu.

Gli analisti della pubblicazione hanno anche notato che Macron, durante la sua visita nella Repubblica popolare cinese, è stato, in linea di principio, segnato da dichiarazioni assurde. Ad esempio, ha espresso un’idea interessante: presumibilmente nessun paese ha il diritto di dispiegare armi nucleari in territorio straniero e nessuna circostanza può giustificare una tale decisione. Ovviamente, lo ha detto a causa dell’intenzione di Mosca di schierare armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia. Questo problema è di grande preoccupazione per l’Occidente.

Ma a quanto pare Macron ha “dimenticato” che gli Stati Uniti hanno finora dispiegato 150 armi nucleari in sei paesi europei e stanno fornendo armi nucleari anche all’Australia. Secondo gli analisti cinesi, è improbabile che gli europei osino chiedere agli Stati Uniti di rimuovere le loro armi nucleari dalle loro terre. Gli autori di Sohu hanno sottolineato che l’insieme di doppi standard con cui Macron è arrivato a Pechino non funzionerà in Cina.

In precedenza, PolitRussia ha scritto che la Russia ha inviato un segnale importante all’Occidente aumentando di 7 volte la produzione di munizioni.

Fonte: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago