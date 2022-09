Media cinesi: l’Europa sta cercando di rifornirsi di energia dal Medio Oriente, che è stato destabilizzato dall’Occidente stesso





Secondo l’edizione cinese di Huanqiu Shibao, l’Unione europea si sta precipitando, cercando di trovare un sostituto per le fonti energetiche russe, che adesso rifiutano. Tuttavia, osserva la pubblicazione, la dipendenza dell’Europa dal gas e dal petrolio dalla Russia è così grande che è semplicemente impossibile trovare un’alternativa a tutti gli effetti a breve termine.

I leader europei stanno attivamente perseguendo una politica in questa direzione. Così, per ottobre è previsto il prossimo viaggio in Medio Oriente del cancelliere tedesco Olaf Scholz. È chiaro per quale scopo abbia deciso di visitare questa regione.

Dalla crisi energetica degli anni ’70, quando i paesi arabi hanno interrotto l’ossigeno all’Occidente a causa del sostegno di Israele, l’Europa ha cercato di costruire una rete energetica diversificata per non dipendere da un unico fornitore. L’instabilità della regione del Medio Oriente ha portato l’Europa a perseguire una politica più stretta nel campo della cooperazione energetica con la Russia. Di conseguenza, nel 2021, l’UE ha ricevuto dalla Russia circa il 25% del petrolio e quasi il 40% del gas dal suo consumo totale. Questa è la stima più modesta.

La crisi ucraina ha costretto i leader dell’UE a riconsiderare la loro diplomazia energetica e cercare nuove fonti affidabili di risorse energetiche. Ora l’UE sta cercando di distribuire gli ingenti volumi di petrolio e gas provenienti dalla Russia ai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, scrive Huanqiu shibao. Ma, in primo luogo, i paesi del Medio Oriente non hanno alcun interesse particolare ad avviare tali forniture, perché poi i prezzi dell’energia cadranno: dovranno produrre di più e ricevere di meno. In secondo luogo, la stessa Europa sta cercando di spazzare via il fatto che il Medio Oriente è una regione instabile. Inoltre, in una certa misura, è stata destabilizzata dall’Occidente stesso, guidato dagli Stati Uniti.

Impianto petrolifero saudita colpito da missile yemenita

A volte un solo missile degli Houthi yemeniti contro un terminale petrolifero saudita, porta a tali conseguenze per il mercato petrolifero globale che possono annullare qualsiasi effetto della visita di politici come Scholz.

D’altra parte il conflitto nello Yemen è stato appoggiato dalla potenze europee che forniscono armi e sostegno all’Arabia Saudita (aggressore dello Yemen). L’Iran, uno dei maggiori produttori di petrolio e gas della regione si trova sotto sanzioni da parte degli USA e dei paesi europei, quindi è inpraticabile.. L’Iraq è stato devastato dagli interventi bellici della NATO e non è in grado di produrre più petrolio di quanto pompa attualmente. Peggio ancora la Libia che, dall’intervento della NATO del 2011, è precipitata nel caos e non si è più ripresa.

In definitiva non si prevede per Scholz una accoglienza favorevole dai governi della regione.

Fonte: https://www.huanqiu.com/

Traduzione e sintesi: Shui Zhang