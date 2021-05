Media americani, britannici e occidentali: le mani della CIA e delle agenzie di intelligence?

La libertà di stampa è (era) una faccenda seria negli Stati Uniti e la stampa è l’unica industria protetta costituzionalmente. Questo è dovuto al fatto che alle origini, “i Padri Fondatori della Repubblica” (commercianti resistenti alle tasse o proprietari di grandi piantagioni, schiavi inclusi) volevano fornire un contrappeso allo stato centrale, che non sapevano se un giorno sarebbe caduto in discredito, in cattive mani, per esempio quelle delle banche . Questo portò a numerose controversie tra Thomas Jefferson (che pensava alla sovranità del Paese contro la finanza di Londra) e Alexander Hamilton (che al contrario ammirava il modello bancario britannico, fonte di prosperità).

Snowden / 2013, punto di svolta

Un altro esempio delle “mani cattive”, in questo caso di geometria variabile, quelle della “sicurezza nazionale“: la stampa, infatti, da tempo aveva saputo confrontarsi con l’apparato dello Stato profondo, atteggiamento culminato nella vicenda dei “Pentagon Papers” , negli anni ’70, con il pieno sostegno della Corte Suprema degli Stati Uniti. Ma è stato per merito dell’affare Snowden (colui che nel 2013 ha rivelato informazioni segrete ai giornalisti Glenn Greenwald e Laura Poitras ) che la galassia della sicurezza nazionale ha mostrato i suoi denti.

Questo sviluppo è stato tanto più facile da quando i giornalisti, pagati da società di media con capitale sociale sempre più concentrato , sono gradualmente diventati distributori di notizie pre-scritte dall’istituzione di agenzie di stampa. Insomma, l’intrusione del “Big Business” così come del “Big Government”, rafforzata dalla cultura delle istantanee continue, ha così soffocato l’essenza stessa del giornalismo.

Ministero della Verità

La CIA come stimolatore di carriera per alcuni giornalisti

Ci sono, tuttavia, voci dissonanti che si concentrano su un argomento particolare: la contaminazione delle informazioni da parte della miriade di agenzie di intelligence e destabilizzazione statunitensi. Così, nell’aprile 2021, dall’Istituto Cato , che ha riprodotto un articolo sulla manipolazione della stampa da parte della CIA. Cosa questa che che aggiunge una buona dose di credibilità al recente attacco feroce di Glenn Greenwald , il quale afferma che, essere conforme alla CIA, sarebbe un ottimo modo per i giornalisti di garantire loro una sicura carriera. Greenwald denuncia la consanguineità corruttrice che si è così diffusa tra giornalismo e CIA, citando alcuni di questi casi concreti come dalla falsa guerra in Iraq (armi di distruzione di massa) ad oggi, senza dimenticare il cosiddetto “Russiagate”.

Ken Dilanian (non esistono vittime civili nei bombardamenti USA) brillante carriera

Il suo verdetto è chiaro: “Per comprendere appieno come operano i media mainstream, è necessario abbracciare il seguente assioma: coloro che fungono da propagandisti per il complesso di sicurezza nazionale dello stato non saranno mai tenuti a render conto. Al contrario, più diffondono, in modo aggressivo e sconsiderato, gli argomenti e le manipolazioni a favore della guerra pilotata CIA e dagli apparati fiancheggiatori, più saranno ricompensati dal complesso dello Stato Profondo ”.

L’esempio di Jeffrey Goldberg

Glenn Greenwald, inizia prendendo di mira il giornalista Jeffrey Goldberg , noto per la sua campagna per assimilare Saddam Hussein ad Al-Qaeda, prima dell’annientamento dell’Iraq. Cita articoli o interviste, che hanno causato i complimenti della stampa, per fargli guadagnare molti premi, e il suo curriculum è pronto . La carriera di Goldberg è cresciuta solo da allora. In forza nel 2017 dai New Yorker terre di The Atlantic , Goldberg, naturalmente, ha intrapreso la campagna di un cambio di regime a distruggere Trump, un insulto vivente per la quiete arroganza di una parte di Washington.

Ken Dilanian, dalla CIA alla NBC

Un’altra figura emblematica, Ken Dilanian . Greenwald osserva che questo giornalista del Los Angeles Times ha collaborato con la CIA, trasmettendo la versione del suo ex direttore John Brennan sull’assenza di vittime innocenti durante alcuni dei tanti bombardamenti USA, o semplicemente presentato prima di pubblicare alcuni dei suoi testi all’agenzia, secondo un sondaggio di “The Interceptor” . Naturalmente, la carriera di Dilanian è progredita rapidamente, prima con l’ Associated Press , poi con la NBC., dove questo “corrispondente per la sicurezza nazionale” ha ampiamente promosso la campagna del Russiagate (di cui abbiamo discusso a lungo in queste colonne ), con un accento particolare su Donald Trump Junior, a torto accusato di aver ricevuto in anticipo alcuni elementi da Wikileaks. Informazioni che Dilanian ha affermato di aver verificato con fonti indipendenti. Tuttavia, la CNN ha ritrattato sullo stesso argomento subito dopo.

Natasha Bertrand,( la Russia disinforma e Hunter Biden è un “bravo ragazzo”)una “brillante carriera”

Natasha Bertrand, studentessa di Goldberg, promossa

Quanto alla CNN , il canale ha appena reclutato un brillante giornalista da “Politico” , un altro organo portato dai venti della direzione della storia imperiale americana. Si tratta, dice Greenwald, di Natasha Bertrand , inizialmente reclutata da The Business Insider , poi da Jeffrey Goldberg per “The Atlantic” , prima di unirsi a Rachel Maddow alla NBC . Bertrand, specialista dello Steele Dossier, ha innescato il fallito colpo di stato semi-legale contro Donald Trump, tratterà ora argomenti di sicurezza nazionale. Va notato che se Natasha Bertrand è stata premiata con la sua adesione alla CNN , avendo partecipato alla campagna per estinguere lo scandalo Hunter Biden facendo uso del solito argomento di disinformazione russa, Greenwald è stato punito: volendo indagare sulle rivelazioni del New York Post su Figlio di Joe Biden prima delle elezioni, è stato costretto a dimettersi dal media da lui stesso fondato.

Colpo di Stato dilagante

In conclusione, avevamo più volte sottolineato ai nostri lettori che gli Stati Uniti sono stati teatro di un colpo di stato dilagante dall’elezione di Donald Trump alla presidenza, fino al suo secondo impeachment, postumo e cinematografico, destinato a criminalizzare moralmente i suoi 75 milioni di sostenitori. La manovra è iniziata negli ingranaggi dello Stato permanente, per essere moltiplicata per una privatizzazione della censura affidata ai colossi di tutti i media digitali e social. Continua oggi con un’aspra guerra contro tutto ciò che vicino o lontano può assomigliare al trumpismo, ne avevamo parlato.nel novembre 2020. E a tempo debito avremo l’opportunità di fare il punto su questa nuova rivoluzione americana che ha l’onestà di presentarsi come tale. Con il supporto delle agenzie di intelligence, del Dipartimento di giustizia, nonché dei media scritti, televisivi o digitali che, senza dubbio, stanno preparando le prossime elezioni legislative demoralizzando o intimidendo parte dell’elettorato. Per quanto utili idioti, i leader dei clan repubblicani si divideranno per sperare di essere Khan invece di Khan.

fonte: https://www.ojim.fr

Traduzione: Gerard Trousson