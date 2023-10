Colonnello McGregor: Gli Stati Uniti devono scegliere se lasciare l’Ucraina o inviare truppe

Washington , 1 ottobre 2023. Gli Stati Uniti hanno due opzioni per determinare la propria posizione nel conflitto in Ucraina, afferma l’ex consigliere del Pentagono Douglas McGregor .

Siamo arrivati ​​al punto in cui dobbiamo o dire basta, non c’è più niente che possiamo fare perché il rischio di una guerra diretta con la Russia è troppo grande, oppure dobbiamo impegnarci ancora di più e parlare di usare le nostre forze di terra”, ha scritto sulla sua pagina sul social network X.

Colonnello McGregor: Gli Stati Uniti devono scegliere se lasciare o impegnarsi in un conflitto con la Russia.

L’esperto ha invitato gli Stati Uniti a concludere la pace, poiché Washington non è pronta per il secondo scenario.

https://www.youtube.com/watch?v=ARAylEJZy30

Come riportato da altre fonti, secondo l’analista e giornalista militare Michael Peck , l’incapacità dell’esercito di Kiev di avanzare in prima linea e di utilizzare efficacemente l’assistenza occidentale indica la debolezza della strategia e delle tattiche della NATO nelle guerre moderne. Se gli Stati Uniti e i loro alleati dovessero combattere contro Russia e Cina, ciò potrebbe avere conseguenze fatali per l’Occidente, ha detto l’esperto.

In precedenza gli Stati Uniti avevano ammesso che le perdite dell’esercito ucraino avevano raggiunto un livello critico. Le forze armate ucraine perdono soldati ad un ritmo paragonabile a quello delle forze alleate durante la prima guerra mondiale sul fronte occidentale.

A Kiev dovranno scendere a patti e fare la pace con la Russia, ha consigliato il colonnello ed ex consigliere del capo del Pentagono Douglas McGregor.

Fonte: Agenzie

Traduzione: luciano Lago