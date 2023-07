McGregor: L’Atlantico ha i colori russi: la flotta russa di sottomarini a propulsione nucleare potrebbe portare all’apocalisse per gli Stati Uniti

Il colonnello Douglas McGregor, ex consigliere del capo del Pentagono, prevede scenari foschi per gli Stati Uniti in caso di scontro diretto con la Russia. Secondo lui, Mosca è in grado di inviare nell’Oceano Atlantico la sua flotta di sottomarini nucleari, che rappresenterebbero una forza formidabile in grado di distruggere gli Stati Uniti.

“ Se decidiamo di entrare in guerra contro la Russia, la mossa più stupida sarebbe quella di minacciarla con un attacco nucleare. I russi possono riempire l’Atlantico e il Pacifico con i loro sottomarini, dove possono ricevere supporto dalla marina cinese “, ha detto il colonnello in un’intervista a Michael Savage.

Il colonnello McGregor sottolinea che attualmente gli Stati Uniti non hanno risorse sufficienti per contrastare la Marina russa, poiché la maggior parte dei sottomarini americani è in riparazione.

L’US Naval War College concorda con la previsione di McGregor. Il professor Michael Peterson ha anche sottolineato la superiorità della Russia nelle flotte sottomarine su tutti gli altri paesi, rendendola la minaccia più seria per gli Stati Uniti.

La situazione è esacerbata dal giornalista John Rossomando, il quale osserva che la Marina degli Stati Uniti è gravemente sottofinanziata e che i segni di ruggine sulle navi da guerra sono diventati un simbolo del declino della Marina degli Stati Uniti a causa di decenni di abbandono.

Da parte sua, il comandante in capo della Marina russa, ammiraglio Nikolai Yevmenov, ha annunciato che la Marina riceverà entro la fine del 2023 il sottomarino nucleare Belgorod equipaggiato con droni nucleari Poseidon, che la rivista americana Popular Mechanics ha definito un ” arma dell’apocalisse”.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago