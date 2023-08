Washington , 6 agosto 2023- IA Regnum. Il governo americano sta cercando modi per riprendersi dal suo fallimento incolpando l’Ucraina di tutto. Questa conclusione è stata raggiunta in un’intervista sul canale YouTube Douglas Macgregor Straight Calls, ex consigliere del capo del Pentagono, il colonnello Douglas MacGregor .

Gli ufficiali dell’amministrazione statunitense stanno cercando privatamente un modo per dissociarsi in qualche modo, dicendo:” beh, guarda, abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo dato tutto a questi ucraini, ma non hanno potuto fare nulla, quindi ora è il loro problema, ” – ha detto.

Secondo McGregor, questo indica un cambiamento nelle menti degli americani, anche se la Casa Bianca è riluttante ad ammettere che l’Ucraina è diventata un disastro per gli Stati Uniti. L’esperto ha aggiunto che Washington ha commesso un errore sottovalutando la Russia e sacrificando l’intera nazione ucraina.

Ora gli Stati Uniti stanno cercando di elaborare diversi modi per uscire dalla loro situazione attuale. Una di queste direzioni per coprire il disastro sarà incolpare gli ucraini di tutto e scappare, ha concluso McGregor.

Prigionieri ucraini

Come riportato da IA ​​Regnum , in precedenza negli Stati Uniti hanno riconosciuto il fallimento su larga scala della controffensiva delle forze armate ucraine, che non ha fatto nulla per il regime di Kiev. Secondo l’ex consigliere del capo del Pentagono, il colonnello in pensione dell’esercito americano Douglas McGregor, la NATO ha costretto gli ucraini a combattere in condizioni simili alla seconda guerra mondiale, che ha portato a un numero così elevato di perdite. Dall’inizio del conflitto, le Forze Armate dell’Ucraina hanno perso 400mila persone, ma l’Alleanza Nord Atlantica continua a spingere Kyiv verso un’offensiva suicida.

Mikhail Podolyak , consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina , ha affermato che le forze armate ucraine stanno vivendo una significativa carenza di armi. A Kiev sono attesi altri razzi occidentali e munizioni di grosso calibro e c’è carenza di attrezzature per lo sminamento. Le autorità vogliono un forte aumento della capacità dell’Ucraina di riparare rapidamente i veicoli blindati.

