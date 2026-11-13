Massima tensione tra Stati Uniti ed Iran mentre Russia e Cina si preparano

di Luciano Lago

Il sostegno repubblicano al Segretario alla Difesa Pete Hegsa ha rafforzato la leadership militare di Donald Trump a Washington in un momento di profondo riassetto dello scacchiere in Medio Oriente. Nel frattempo, Teheran sta intensificando la sua sfida strategica condizionando la consegna delle sue riserve di uranio e accelerando il suo programma nucleare, cercando di ottenere un vantaggio negoziale sugli Stati Uniti. Le tensioni regionali si stanno aggravando a causa dei profondi disaccordi tra la Casa Bianca e Benjamin Netanyahu riguardo a un ipotetico attacco al territorio iraniano prima di qualsiasi potenziale cambiamento nella leadership israeliana.



Sul fronte europeo, la Russia ribadisce il suo rifiuto di considerare come interlocutori i rappresentanti di Bruxelles nei colloqui diplomatici in corso con gli USA sull’Ucraina, insistendo sul fatto che qualsiasi cessate il fuoco richieda preventivamente garanzie di sicurezza globale per Mosca. Questa posizione si allinea al dibattito sulla capacità di Volodymyr Zelensky di salvaguardare gli interessi dell’UE e al disagio in Francia riguardo ai piani della Germania di Merz di schierare in Germania missili a lungo raggio in grado di colpire il territorio russo.

Tutto questo accade mentre il pericoloso interregno che precede la presa di potere del nuovo Congresso a Washington lascia pensare ad un possibile colpo di mano da parte di Trump, che appoggerebbe una nuova iniziativa di guerra da parte di Netanyahu contro l’Iran, lasciandone a lui l’iniziativa.

Le affermazioni ambigue e contraddittorie di Trump sull’Iran in questi giorni aprono le speculazioni su quanto potrebbe accadere in queste prossime settimane. Per quanto riguarda Israele, un sempre più avvelenato Netanyahu si trova fuori di testa per la vittoria dell’opposizione e medita di sferrare il suo colpo definitivo per capovolgere la situazione: muovere guerra all’Iran e dichiarare la stato di emergenza, la strategia del fatto compiuto.

Gli sforzi di mediazione portati avanti dal Qatar e da altri paesi del Golfo, terrorizzati da un nuovo scenario di guerra, non sono serviti a nulla. Gli Stati Uniti rimangono sulle loro posizioni intransigenti e l’Iran non pensa nemmeno di rinunciare preventivamente al nucleare ed a capitolare di fronte alle richieste statunitensi. Piuttosto ha aumentato la portata dei suoi missili e sta preparando un sottomarino nucleare per potenziare el sue difese.

Cina Russia esercitazioni navali

Quindi le posizioni sono inconciliabili, il partito della guerra è il più forte e muove verso lo scontro inevitabile, che sarà con l’Iran ma coinvolgerà presto o tardi anche la Russia.

La pretesa di Washington di strangolare l’Iran attraverso un blocco delle sue frontiere, incluso il Mar Caspio, è crollata miseramente con l’intervento della Cina e del Pakistan che hanno dichiarato di proseguire il loro commercio con l’Iran attraverso quelle frontiere per bypassare Hormuz. Tanto meno la Russia accetterà che gli Stati Uniti posizionino loro forze nel Mar Caspio, un mare chiuso che non ammette ingresso di forze esterne.

Il mondo si trova sull’orlo di un vulcano ma sembra che i governi dei paesi occidentali e di altri paesi non siano coscienti di quanto rischia di accadere da un momento all’altro. Si sveglieranno forse soltanto quando il prezzo del greggio schizzerà a livelli mai visti e la crisi economica affosserà le borse.