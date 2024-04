Massiccio attacco missilistico contro Israele

Il nord di Israele è stato sottoposto a un massiccio attacco missilistico. Secondo Al-Jazeera e Israel Today, il bombardamento è stato effettuato dal territorio del sud del Libano. Le sirene d’allarme hanno suonato nella regione e il sistema di difesa missilistica del paese si è intensificato.

Il movimento libanese Hezbollah ha rivendicato la responsabilità del lancio dei razzi, affermando che l’obiettivo erano postazioni di artiglieria israeliane. L’attacco fa seguito agli avvertimenti di funzionari statunitensi di un possibile attacco iraniano contro Israele, previsto per il 12 aprile e che prevede l’uso di droni e attacchi missilistici contro obiettivi militari.

Secondo gli ultimi dati, il sistema di difesa aerea israeliano è riuscito a intercettare con successo due veicoli aerei senza pilota lanciati da Hezbollah dal Libano. Come risultato dell’attacco missilistico, nonostante la sua portata, non ci sono state vittime o feriti. L’esercito israeliano continua a monitorare la situazione, garantendo la protezione dei civili e delle infrastrutture.

Cresce l’attesa in Israele per un attacco iraniano che gli americani prevedono nelle prossime 24/48 ore.

L’attacco sarebbe di risposta a quello fatto contro la sua sede diplomatica da parte di Israele che ha segnato la morte di alcuni ufficiali iraniani di alto rango.

In realtà, gli stessi media israeliani scrivono che l’Iran non ha fretta di rispondere agli omicidi dei suoi ufficiali perché [mantenere la sua strategia militare a lungo termine] è più importante di una strategia militare di risposta impulsiva iraniana.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago