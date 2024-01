Massiccio attacco della resistenza sulla base USA di Al Omar in Siria

La base USA americana di Al-Omar è stata presa di mira con 30 missili dal territorio siriano

La base degli occupanti americani nel giacimento petrolifero di Al-Omar in Siria è stata presa di mira da attacchi missilistici e una fonte sul campo conferma ad Al-Mayadeen che l’attacco è avvenuto in risposta all’aggressione americana che aveva preso di mira un camion nella zona di Al-Qaim-Al- Incrocio di Bukamal.

Il bombardamento missilistico ha preso di mira la base americana nel giacimento petrolifero di Al-Omar, a est di Deir ez-Zor, nella Siria orientale, secondo quanto riferito dal corrispondente di Al-Mayadeen .

Il nostro corrispondente ha citato una fonte sul campo che ha affermato che l’attacco è avvenuto in risposta all’aggressione americana che ha preso di mira un camion al valico di Al-Qaim-Al-Bukamal, al confine con l’Iraq.

La fonte ha anche spiegato che la risposta all’attacco è stata con 30 missili, così che la base americana è stata presa di mira direttamente e ci sono state vittime dirette.

Fonti sul campo hanno aggiunto ad Al-Mayadeen che l’attacco missilistico alla base americana, avvenuto all’alba di oggi, è stato effettuato dall’interno del territorio siriano.

È interessante notare che un attacco di mortaio dal Golan siriano occupato ha preso di mira l’insediamento di Ramat Magshimim, poco dopo il lancio dell’epopea del “Diluvio di Al-Aqsa”.

Parallelamente, la Resistenza Islamica in Iraq continua a prendere di mira le basi di occupazione americane sia in Iraq che in Siria. In questo contesto, ha annunciato, ieri, domenica, l’attacco alla base americana di Qasrak, nella campagna di Hasakah, nel nord-est della Siria, oltre alla base di Ain al-Assad, nell’Iraq occidentale.

Forze della resistenza Iraq

Gli attacchi della Resistenza Islamica in Iraq non si limitano alle forze americane, ma colpiscono anche obiettivi israeliani, che ieri hanno annunciato di aver preso di mira con droni una base dell’occupazione israeliana nel Golan occupato.

Allo stesso modo, nei giorni precedenti i Mujaheddin della Resistenza Islamica in Iraq avevano preso di mira un obiettivo vitale nella città di Haifa occupata da Israele, utilizzando il missile Al-Arqab, un missile da crociera a lungo raggio sviluppato.

Parlando di questo attacco, il portavoce del Movimento iracheno Al-Nujaba, Hussein Al-Moussawi, ha confermato che ciò che ha fatto la resistenza “ non è un’azione istantanea , ma piuttosto un sistema integrato di confronto con ciò che l’entità israeliana e gli Stati Uniti d’America stanno facendo”, sottolineando che “la resistenza irachena trova il clima adatto per sviluppare le sue armi.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi HaddAD