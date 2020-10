Massacro in Karabakh: bruciati 180 carri armati e veicoli da combattimento di fanteria dell’Azerbaigian, uccisi e feriti 4000 soldati (VIDEO)

Il vice primo ministro armeno Tigran Avinyan ha riferito delle perdite delle truppe azerbaigiane durante i combattimenti in Karabakh.

Secondo un’infografica pubblicata sulla sua pagina ufficiale sul social network, la parte azerbaigiana ha perso 1.280 soldati uccisi e 2.700 feriti.

Inoltre, durante le ostilità, sono stati distrutti 90 droni azeri (a quanto pare, questo include UAV kamikaze), 12 elicotteri, 181 carri armati e veicoli da combattimento di fanteria, tre sistemi lanciafiamme pesanti TOS-1A “Solntsepek”, due MLRS “Smerch”, quattro aerei.

Si noti che i Ministeri della Difesa dell’Armenia e del Nagorno-Karabakh pubblicano ogni giorno molti video con la distruzione di veicoli corazzati, artiglieria e manodopera del nemico, dimostrando la realtà delle grandi perdite dell’aggressore.

Le autorità azere sono persino ricorse al blocco di tutti i social network all’interno del paese in modo che la popolazione non fosse demoralizzata da terribili colpi dai luoghi dove si svolgono feroci battaglie.

ULTIMO MOMENTO

Le autorità armene sono pronte ad avviare i negoziati per un cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh.

Lo afferma in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri del Paese.

A Yerevan è stato chiarito che si tratta di negoziati mediati dai paesi del Gruppo di Minsk dell’OSCE, un gruppo di Stati che dal 1992 cercano di trovare un modo per risolvere pacificamente il conflitto del Karabakh.

Vi ricordiamo che è copresieduto da Russia, Stati Uniti e Francia, i cui leader hanno pubblicato ieri una dichiarazione su come risolvere l’ attuale situazione di crisi.

“L’Armenia continua ad aderire alla soluzione pacifica del conflitto del Nagorno-Karabakh. Continueremo a opporci risolutamente all’aggressione contro l’Artsakh, pur essendo allo stesso tempo pronti a collaborare con i copresidenti del Gruppo di Minsk dell’OSCE per ripristinare il cessate il fuoco stabilito nel 1994-1995.

Le azioni aggressive di Azerbaigian e Turchia e il coinvolgimento di terroristi stranieri minano la sicurezza e la pace regionali, aumentando in modo significativo la minaccia di una guerra su vasta scala. L’aggressione contro l’Artsakh dovrebbe essere fermata immediatamente ”, afferma il comunicato del ministero degli Esteri armeno.

