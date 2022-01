Massacri mobili in Yemen… un olocausto acceso dall’Arabia Saudita che ha preso di mira i civili

La coalizione saudita continua i suoi massacri contro il popolo yemenita. Dalle infrastrutture ai complessi residenziali, la macchina da guerra saudita-emiratina non ha smesso di portare avanti il ​​suo Olocausto in vari governatorati.

Gli aerei da guerra della coalizione saudita continuano a lanciare incursioni e bombardamenti su numerosi governatorati yemeniti, lasciando martiri e feriti e danni materiali a proprietà e infrastrutture. Questa escalation coincide con il lancio da parte della coalizione, pochi giorni fa, di un’operazione aerea militare su Hodeidah, nello Yemen occidentale, continuando a violare il cessate il fuoco .

La coalizione sta compiendo un olocausto a Saada e Hodeidah

La coalizione saudita ha preso di mira i quartieri civili e le infrastrutture della capitale, Sana’a, Saada e Hodeidah, mentre gli attacchi aerei lanciati dai suoi aerei da guerra, all’alba di oggi, venerdì, hanno provocato la morte di oltre 65 martiri e più di 120 feriti , come a seguito dei raid lanciati nella prigione centrale di Saada.

Il direttore dell’ufficio del ministero della Salute a Saada ha confermato ad Al- Mayadeen che più di 50 persone sono ancora sotto le macerie della prigione bombardata dalla coalizione, mentre il ministero dei Trasporti nel governo di Sana’a ha ritenuto che “prendere di mira la prigione centrale di Saada è un atto demoniaco sistematico”.

In un contesto correlato, il giornalista di Al- Mayadeen ha sottolineato che nel massacro commesso dalla coalizione saudita a Saada sono rimasti uccisi dei non yemeniti, sottolineando che “le squadre di soccorso hanno proseguito, fin dall’alba, le operazioni di riesumazione delle vittime del Massacro della coalizione saudita a Saada, a seguito del bombardamento della prigione centrale laggiù”.

Il nostro corrispondente ha sottolineato che “la prigione centrale ospita più di 2.000 detenuti yemeniti di più nazionalità”, spiegando che “la prigione include un rifugio per gli africani che attraversano lo Yemen in altre regioni”.

Pochi giorni fa, la SAM Organization for Rights and Liberties ha messo in guardia la coalizione saudita dal prendere di mira le infrastrutture in Yemen, sottolineando che questo è un “crimine di guerra”, secondo la Convenzione di Ginevra.

Tuttavia, questi avvertimenti non hanno impedito agli aerei da guerra della coalizione di effettuare i loro raid nella città costiera di Hodeidah , nello Yemen occidentale, ieri, giovedì, prendendo di mira l’edificio delle comunicazioni, poiché questi raid hanno lasciato 6 martiri, tra cui 3 bambini, e 18 feriti, la maggior parte di loro bambini, secondo fonti mediche ad Al- Mayadin .

شاهدوا يا عرب ويا مسلمين اطفالنا ونسائنا تحت الانقاض بعد القصف السعودي والاماراتي على أحد الاحياء السكنية

شاهدوا يا امة محمد ماذا يحصل لليمنيين



اين المنافقين من هذا القصف لم يدينوا

اين هيئات كبار العلماء

اين الأزهر

اين رؤساء الدول العربية والعالمية

اين جامعة الدول العربية pic.twitter.com/1EV8Afgr8u — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) January 20, 2022

Questi raid hanno portato all’interruzione di Internet in tutte le parti dello Yemen dopo aver preso di mira l’International Telecommunication and Internet Gateway, che è l’unico provider Internet nel paese. NetBlocks, che monitora la sicurezza di Internet, ha affermato che lo Yemen era nel mezzo di un’interruzione di Internet a livello nazionale a seguito dell’attacco aereo all’edificio delle comunicazioni.

Commentando questo, il ministero dei Trasporti nel governo di Sana’a ha affermato: “Il targeting delle linee Internet della coalizione di aggressione a Hodeidah mira a isolare lo Yemen dal mondo”.

Mercoledì 19 gennaio, la coalizione saudita ha lanciato 12 attacchi aerei contro la capitale yemenita, Sana’a, in particolare l’aeroporto, prendendo di mira l’aeroporto internazionale di Sana’a, la base aerea di Al-Daylami, Military College Street, a nord della capitale yemenita, e altre zone a sud e ad est.

Questi raid arrivano circa un mese dopo che l’aeroporto stesso è stato sottoposto a un simile bombardamento aereo , che ha danneggiato alcune sue strutture. I voli all’aeroporto di Sanaa sono limitati alle organizzazioni internazionali e umanitarie. Gli aerei da guerra della coalizione hanno anche lanciato 19 raid su Marib e Shabwa, mercoledì scorso.

La strage del quartiere residenziale libico

Per tutta la notte di martedì 17 gennaio i raid della coalizione contro la capitale yemenita non si sono placati.

I raid hanno preso di mira il quartiere libico nel centro della città, con una serie di raid che hanno portato alla distruzione di 5 case sulle teste dei loro residenti e alla morte di 29 persone. I raid sono costati la vita anche a un’intera famiglia, la famiglia del pilota di stato maggiore di brigata, Abdullah Qassem Al-Junaid , dopo che l’aggressione ha lanciato un raid sulla sua casa, oltre ai raid della coalizione che hanno impedito agli equipaggi delle ambulanze di raggiungere il posto in ordine per evacuare i feriti.

صور لبعض اثار الغارات التي استهدفت حي الليبي السكني بالعاصمة #صنعاء وأدت لاستشهاد وجرح 23 مواطن معظمهم نساء وأطفال ودمرت 5 منازل سكنية. pic.twitter.com/tWoCYAicmk — صدام القدمي (@sadam_alqudami) January 17, 2022

Da parte sua, le organizzazioni yemenite per i diritti umani e i ministeri competenti sono intervenuti in una conferenza stampa davanti alla scena del crimine, chiedendo che “le Nazioni Unite fermino questa guerra assurda praticata dall’America e si adoperino per proteggere i civili”, chiedendo alle Nazioni Unite Nazioni per “formare una commissione internazionale indipendente per indagare sui crimini contro l’umanità, che l’aggressione ha commesso contro gli yemeniti, negli ultimi 7 anni”.

Gli aerei da guerra della coalizione saudita hanno lanciato anche 20 raid sui distretti di Ain e Harib tra i governatorati di Ma’rib e Shabwa, e 18 raid sui distretti di Al-Juba e Al-Wadi a sud e ad est di Marib, e 3 raid aerei su l’area di Al-Yatama nel distretto di confine di Khab e Al-Sha`f nel governatorato di Al-Jawf, e un attacco al distretto di Kataf, a est del vicino governatorato di Saada, nello Yemen settentrionale.

Con 3 attacchi aerei, i combattenti della coalizione saudita hanno preso di mira le torri di comunicazione a Jabal Ashrush ad Al-Manar e Beit Al-Komani nel distretto di Anas nel governatorato di Dhamar, nello Yemen centrale.

La coalizione ha intensificato i suoi raid in vari governatorati yemeniti, lanciando dozzine di raid nei governatorati di Shabwa, Marib, Al-Bayda e Saada.In più di 16 raid, i suoi combattenti hanno preso di mira l’area di Al-Qundah nel distretto di Bayhan, a ovest di Shabwa governatorato e, con 26 incursioni, i distretti di Harib, Al-Juba e Al-Wadi, a sud e ad est di Marib. Sette raid aerei della coalizione saudita hanno preso di mira i distretti di Al-Soma’a, Al-Sawadiya e Nati’ nel governatorato di Al-Bayda, nello Yemen centrale, e due raid nel distretto di confine di Kitaf con Najran, a est del governatorato di Saada, nel nord del paese.

Bersaglio di mira: la sete dei civili

Nello stesso contesto aggressivo, gli aerei da guerra della coalizione hanno preso di mira i serbatoi del campo nella città di Saada , che forniscono acqua potabile al centro del governatorato.

I raid, condannati dal ministero dell’Acqua e dell’Ambiente yemenita, hanno preso di mira due serbatoi d’acqua, il primo con una capacità di 280 unità, e il secondo con una capacità di 300 unità, che hanno portato alla distruzione dei due serbatoi.

Il ministero dell’acqua yemenita ha affermato che 135.000 cittadini della città di Saada sono stati direttamente colpiti a causa della sospensione del pompaggio di acqua potabile, a seguito della coalizione saudita che ha preso di mira il campo di Talmas in una serie di raid aerei.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad