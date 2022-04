Mariupol: quando la Nuland alla fine conferma il coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto ucraino

di Karine Bechet-Golovko

Mercoledì, Victoria Nuland, il sottosegretario di Stato per gli affari politici, ha detto alla CNN che i paesi della NATO potrebbero aiutare a evacuare i “civili” bloccati a Mariupol. Soprattutto quando Kiev ha appena sabotato i corridoi umanitari aperti dalla Russia il 20 aprile, lo stesso giorno. Pertanto, l’esfiltrazione deve essere fatta in incognito, i combattenti stranieri sul posto devono soprattutto non arrendersi all’esercito russo, e la Nato potrebbe anche provare ad assicurarsi una presenza “legittima” sul territorio in questa occasione.

Il ministero della Difesa russo aveva aperto un corridoio sicuro ai combattenti ad Azovstal per deporre le armi, arrendersi e salvarsi la vita. Ma kyiv non ha accettato questa opzione, i mercenari e gli stranieri sul posto sarebbero così “inquietanti” per i curatori dell’Ucraina? Eppure nessuno è uscito fuori.

Mariupol Azovostal

Tuttavia, quello stesso giorno, Victoria Nuland ha dichiarato alla CNN il possibile intervento dei paesi NATO per garantire un passaggio sicuro ai “civili” (ovviamente, chi sta ancora combattendo ad Azovstal?), proprio il giorno in cui nessuno è uscito dal corridoio previsto dalla Russia:

C’era “una certa speranza che i russi potessero consentire” un passaggio sicuro a civili e soldati feriti da Mariupol, ha detto mercoledì un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano, aggiungendo che “se ciò accadesse, ci saranno alleati della” NATO coinvolti in questo”.

Le cose sono chiare: se c’è un passaggio, deve prevedere il coinvolgimento delle forze NATO e dei loro alleati. Gli attraversamenti garantiti solo dalla Russia non sono accettabili per gli Stati Uniti. Ovviamente, ci sono persone da non vedere, che devono essere portate fuori con discrezione… per mantenere la favola del coinvolgimento non diretto della NATO nel conflitto in Ucraina.

Con questa dichiarazione, in ogni caso, Nulant conferma il coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto ucraino.

PS: Ieri Basurine (Il capo militare della RPD) ha annunciato l’assalto all’Azovstal. Oggi Putin ha annullato la cattura di Azovstal e ha dato l’ordine di accerchiarla. Zelensky ha affermato che Kiev non terrà colloqui con la Russia se i combattenti ad Azovstal vengono uccisi. La “seconda fase” continua.

Karine Bechet-Golovko

Fonte: Russie Politics

Traduzione: Luciano Lago