Mariupol liberato… Il silenzio dei media occidentali di fronte alla rivelazione delle loro bugie

Per chiunque abbia seguito seriamente il conflitto in Ucraina, è ovvio che i governi e i media occidentali hanno mentito grossolanamente nelle loro affermazioni su quel paese.

Questa settimana, l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal a Mariupol, una città portuale del Mar Nero nell’Ucraina meridionale, ha reso i media occidentali uno zimbello.

Si sono rivelati gli artefici della falsa propaganda di guerra. I media occidentali dovrebbero vergognarsi profondamente e terribilmente di questa situazione, che dovrebbe anche servire come base per futuri procedimenti giudiziari per complicità in crimini di guerra.

Fino a 100 civili sono stati liberati dall’esteso stabilimento industriale e assistiti dalle forze russe, in collaborazione con i soccorritori delle Nazioni Unite e la Croce Rossa Internazionale. Le loro testimonianze contraddicono completamente le affermazioni trasmesse dai media occidentali per diverse settimane.

Amplificando la retorica del regime di Kiev sostenuto dalla NATO, i media occidentali hanno fatto sembrare che i civili fossero volontariamente all’interno dello stabilimento Azovstal per aiutare a difenderlo insieme ai soldati ucraini. L’esercito russo che circondava la fabbrica avrebbe dovuto assediare il sito e minacciare la sicurezza dei civili.

Tuttavia, secondo le loro stesse testimonianze , i civili sono stati presi in ostaggio come scudi umani dai combattenti ucraini. Mentre i media occidentali hanno elogiato gli “eroici” difensori della fabbrica Azovstal, ora è chiaro che questi “eroi” hanno violato grossolanamente le leggi di guerra usando sistematicamente i non combattenti come scudi umani per scoraggiare un assalto russo.

Non dovremmo essere sorpresi da questa condotta criminale e degenerata. Perché i “coraggiosi difensori” della fabbrica Azovstal elogiati dai media occidentali non sono altro che il Battaglione Azov, affiliato ai nazisti. Questi militanti sono le truppe in prima linea delle forze armate ucraine. Sono stati addestrati e armati dalle potenze della NATO, inclusi Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Polonia. Sembra addirittura che le forze speciali della NATO siano ancora nascoste nelle acciaierie con le loro cariche del battaglione Azov.

Resta da vedere cosa faranno i restanti 1.000 attivisti nella fabbrica ora che il loro quartier generale sarà finalmente chiuso. Questa settimana uno dei combattenti ha persino fatto un bizzarro appello al miliardario di SpaceX Elon Musk per aiutarli a fuggire. Com’è appropriato per i tempi bizzarri in cui viviamo!

Contrariamente alle affermazioni dei media occidentali, le forze ucraine hanno regolarmente utilizzato scuole, ospedali, appartamenti residenziali e altri centri civili come copertura per combattere le truppe russe.

L’improvviso calo della copertura mediatica occidentale di questa settimana contrasta nettamente con la saturazione quasi isterica delle settimane precedenti, quando si affermava che la città portuale ucraina era stata crudelmente assediata dalle forze russe.

I consumatori delle bugie dei media occidentali sono stati portati a credere che l’esercito russo stesse per perpetrare un atroce crimine di massa. L’isteria generata fa parte della fabbricazione del consenso pubblico per i governi occidentali per incanalare i soldi dei contribuenti e gli aiuti militari per sostenere il regime di Kiev. Questa settimana, l’amministrazione Biden invierà 40 miliardi di dollari in aiuti militari al regime di Kiev.

Per chiunque abbia seguito seriamente il conflitto in Ucraina, è ovvio che i governi e i media occidentali hanno mentito grossolanamente nelle loro affermazioni su quel paese. Il regime di Kiev, che ha preso il potere nel 2014 a seguito di un colpo di stato sostenuto dalla CIA contro un presidente eletto, è effettivamente una disgrazia internazionale che solo i media occidentali e i compiacenti governi occidentali coprono. Il regime può attualmente avere un presidente ebreo come prestanome, ma per otto anni è stato infestato da nazisti, fascisti e altri radicali anti-russi. Questo regime e i suoi fanti del Battaglione Azov e altre formazioni simili hanno glorificato apertamente il ricordo dei collaboratori della seconda guerra mondiale con il Terzo Reich nel perseguimento della sua soluzione finale del genocidio.

I media occidentali avevano precedentemente riconosciuto il “problema nazista” in Ucraina. Ma da quando il blocco NATO guidato dagli Stati Uniti ha intensificato il suo programma di guerra contro la Russia negli ultimi sei mesi, ogni menzione dispregiativa del regime di Kiev è stata rimossa. L’opinione pubblica occidentale è indotta con l’inganno a credere che Washington e i suoi alleati europei stiano difendendo la democrazia in Ucraina. Il conflitto è stato completamente spogliato del contesto fattuale, dalle origini del colpo di stato di Kiev agli ultimi otto anni di incessanti aggressioni omicide contro le popolazioni di lingua russa delle repubbliche separatiste di Donbass, Donetsk e Luhansk.

Uno dei motivi principali per cui Mosca ha ordinato l’intervento militare in Ucraina il 24 febbraio è stato quello di difendere il popolo russo del sud-est del Donbas dalle devastazioni delle forze del regime di Kiev sostenute dalla NATO e dal loro odio nazista.

Quasi tre mesi dopo, le province del Donbass sono state in gran parte liberate dall’esercito russo. I nazisti Azov sono stati respinti. La città portuale di Mariupol, a sud, è una conquista strategica fondamentale per collegare il territorio del Donbass sotto il controllo delle forze russe in alleanza con gli eserciti delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk.

I media occidentali dicono ai loro consumatori di bugie che l’operazione militare russa in Ucraina è stata un fallimento, che ha provocato massicci crimini di guerra, che i “coraggiosi difensori” stanno resistendo.

In realtà, il regime di Kiev ha usato cinicamente e senza tante cerimonie la propria popolazione come carne da cannone per aggrapparsi al potere e come pedine per facilitare la militarizzazione del paese da parte della NATO come arma contro la Russia.

Questo è esattamente ciò che vogliono le potenze della NATO. Gli Stati Uniti e i loro complici della NATO – gli artefici ultimi di questo conflitto – stanno pompando decine di miliardi di dollari in Ucraina, fornendo forze segrete e intelligence militare che rischiano incautamente un conflitto diretto con la Russia armata di armi nucleari.

Il famigerato reggimento Azov

Si può essere presi dalla cornucopia di storie e propaganda. Il massacro di Boutcha (falsa bandiera), che avrebbe avuto luogo a marzo, è un classico esempio di operazioni psicologiche dei media, così come l’attentato all’ospedale di maternità di Mariupol, tutto compiuto di nascosto dai nazisti sostenuti dalla NATO, ma di cui è stata accusata la Russia dai media occidentali.

Tuttavia la liberazione di Mariupol da parte della Russia è senza dubbio la prova più ovvia per distinguere le bugie dai fatti. La città torna alla normalità dopo settimane di intensi combattimenti. Gli aiuti umanitari sono forniti dalle forze russe in coordinamento con l’ONU e la Croce Rossa. Come in altre parti del Donbass liberato, i civili esprimono sollievo e gratitudine per essersi sbarazzati dei militanti che li assediavano con la loro odiosa ideologia nazista.

C’è un netto parallelo con la città di Aleppo, nel nord della Siria, quando fu liberata dai militanti jihadisti dalle forze russe alla fine del 2016. Ricorda come, per settimane prima che Aleppo fosse riconquistata, i media occidentali hanno dichiarato che un bagno di sangue era imminente contro civili innocenti e ” ribelli coraggiosi”.

Come Mariupol e il resto del Donbass, la popolazione civile è stata liberata dall’assedio del terrore imposto dai delegati sostenuti dall’Occidente. Nel caso di Aleppo, i media occidentali chiaramente non hanno dato seguito alle loro storie alte e alle loro affermazioni stravaganti. Quando sono andati ad Aleppo per scoprire che fine hanno fatto i civili assediati?

Quindi è giusto, anche se schiacciante, che i media occidentali abbiano improvvisamente abbandonato la copertura dell’Ucraina questa settimana. È davvero sorprendente come hanno reagito questi media occidentali. C’è una massiccia negazione della realtà, perché altrimenti si espongono come gli spudorati bugiardi e fornitori di propaganda che sono. Perché la BBC, la CNN, ecc. non sono a Mariupol, Donetsk e Lugansk per informarsi sulle condizioni di vita e le opinioni della popolazione? Questo perché i media occidentali si espongono come vettori di propaganda di guerra. È più sicuro per loro stare zitti e comportarsi come se niente fosse.

I cani abbaiano e la carovana dei media occidentali continua il suo cammino…dedicata a un’altra destinazione.

C’è da meravigliarsi se i governi occidentali censurano massicciamente tutti i media critici e indipendenti? Una ricerca su Internet ora fornisce solo fonti dei media occidentali controllate. Praticamente non sono consentite le opinioni dei media russi, né le prospettive occidentali critiche e indipendenti.

Questa draconiana soppressione della libertà di espressione e di informazione da parte dell’Occidente fa parte della sua campagna di propaganda in tempo di guerra per dare libero sfogo ai media guerrafondai per girare senza controllo le loro assurde e perniciose bugie. Le implicazioni sono scioccanti. Gli stati occidentali si stanno trasformando in regimi totalitari che, allo stesso tempo, hanno l’audacia di pontificare su democrazia e libertà.

In gran parte riescono a farla franca con questa assurda audacia perché i media aziendali vengono acquistati e pagati per essere diligentemente silenziosi e ossequiosi. C’è un circolo vizioso sempre più vizioso di militarismo occidentale tossico, aiutato e favorito dai cosiddetti media che dovrebbero piuttosto essere chiamati il ​​”Ministero della Verità”.

Ci sono molti chiodi nella bara dei media occidentali controllati dalle multinazionali quando si tratta della loro credibilità e rispetto pubblico. Un altro chiodo è stato appena martellato questa settimana dall’esposizione della loro Big Lie su Mariupol.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago