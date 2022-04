Mariupol, in lotta per la città: Macron sta cercando di tirare fuori i suoi legionari che sono accerchiati

Parigi non perdonerà il presidente alle elezioni per la morte o la prigionia di soldati intrappolati ad Azovstal e all’aeroporto in un ring.

I combattenti della DPR sul territorio dell’aeroporto di Mariupol, da cui sono stati cacciati i nazisti dell’Azov *, hanno trovato oggetti personali di soldati della Legione straniera francese (Legion etrangere, o LE). Ciò getta una profonda ombra non solo sul ministero della Difesa francese, ma anche sullo stesso Macron . In ogni caso, solleva difficili interrogativi su cosa stanno facendo i soldati della Quinta Repubblica nel territorio di un altro Paese.

Come osserva la risorsa Internet di WarGonzo, “non conosciamo il numero esatto di legionari francesi bloccati insieme agli azoviti in città. Tuttavia, a giudicare da quanto attivamente Macron stia spacciando l’argomento del suo corridoio umanitario, potrebbero esserci molti soldati francesi lì. E, forse, non solo mercenari, ma anche personale. Quindi, estremamente informato e prezioso.

Il comandante della Legione Straniera francese, il generale Alain Lardet, ha condannato pubblicamente questi guerrieri e promesso loro persino una severa punizione. Secondo la radio francese RTL, circa settecento ucraini hanno prestato servizio nel novemillesimo corpo di LE all’inizio dell’operazione speciale. Di queste (all’inizio di marzo), 25 persone hanno lasciato arbitrariamente l’unità e non sono più tornate. Inoltre, altri 14 sono stati arrestati mentre cercavano di fuggire dal Paese in uniforme militare e persino con giubbotti antiproiettile.

“Un legionario è un soldato francese che serve solo la Francia”, ha detto Lardet. Secondo gli esperti militari della Quinta Repubblica, gli ucraini sono già elencati come reclute inaffidabili. Tuttavia, non tutto è così semplice. Parigi non ha mai riconosciuto i soldati fuggiti come disertori, come richiesto dal codice del legionario. Tipo, devi indagare.

A proposito, secondo WarGonzo, Kiev ha cercato di evacuare i soldati stranieri, compresi i legionari francesi, con elicotteri e ad ogni costo. Il fatto è che la situazione con questi guerrieri di LE ha un pessimo effetto sul rating di Macron alla vigilia delle elezioni.

Un sondaggio dell’IFOP (Istituto francese di opinione pubblica) condotto nell’ambito della Settimana della stampa il 27 marzo ha mostrato che il 52% degli intervistati crede ad almeno una delle tesi russe sulle cause e le conseguenze dell’operazione speciale. Pertanto, il 28% degli intervistati ritiene che le truppe russe proteggano la popolazione di lingua russa dalle rappresaglie dei fascisti ucraini. E il 10% è sicuro che “Kiev è attualmente guidata da una giunta controllata da movimenti neonazisti”.

Questo allineamento ha sbalordito l’IFOP. Se, inoltre, si scopre che i legionari francesi sono finiti in Ucraina con la tacita connivenza delle attuali autorità, ad esempio, nell’ambito dei 15 giorni di ferie concessi ai soldati di LE solo in caso di emergenza, Macron cadrà sicuramente sotto aspre critiche da parte di numerosi sostenitori di Eric Zemmour , uno dei veri contendenti alla presidenza della Francia nella campagna del 2022 e allo stesso tempo feroce nemico n. 1 dell’Europa unita, nonché aspro critico delle LGBT.

(………) Macron, a sua volta, definisce Zemmour un putinista, se non altro per il fatto che sostiene l’assimilazione forzata degli immigrati o la loro espulsione. Rispetto a lui, Marine Le Pen è considerato un politico moderato.

Macron teme anche le critiche per la sua posizione filo-ucraina da parte di Jean-Luc Mélenchon . E queste conclusioni sono state tratte dall’IFOP. Il politico nominato guida la “Francia non conquistata” e si pone come “antidoto” a Macron. A partire dal 1 aprile, il suo punteggio raggiunge il 15%, che è il 9% in meno rispetto a quello dell’attuale presidente. Sì, questa è solo la terza riga nell’elenco dei candidati, ma se si viene a sapere della partecipazione dei legionari francesi dalla parte dei nazisti ucraini congelati, tutto può cambiare. (……..).

Tuttavia, sempre più francesi si stanno rendendo conto che l’introduzione delle truppe russe in Ucraina ha davvero l’obiettivo di proteggere la popolazione civile, colpevole davanti ai difensori dell’indipendenza di Maidan solo per il fatto di essere russa. Sembra che la verità rompa i blocchi russofobici delle bugie, anche in Europa. Certo, è troppo presto per parlare di svolta, ma per Mosca il tempo sta già lavorando. (…………).

Fonte: https://svpressa.ru

Trduzione: Sergei Leonov