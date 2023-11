Maria Zakharova mette al suo posto lo Straussiano Blinken con i suoi ultimatum

Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo ultimatum alla Russia. La risposta non si è fatta attendere ed è stata gentile.

Gli Stati Uniti hanno ancora una volta, a loro modo, chiesto alla Russia, sotto forma di un ultimatum, di annullare la sua decisione di riunire i paesi dell’America Latina per formare un blocco militare sotto il suo comando, sotto il naso degli Stati Uniti.

Tuttavia, la Russia ha chiarito che non permette a nessuno di affrontare la questione in questo modo, che qualsiasi ultimatum che le venga dato è solo un atto stupido che non porterà a nulla. Questa volta è stata la rappresentante del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ad avere l’onore di rispondere con tutta grazia.

La sua risposta è stata estremamente forte e ha causato una vera e propria isteria all’interno del Dipartimento di Stato americano, dove non sono affatto abituati a sentirsi parlare con questo tono.

Maduro con Putin

Gli americani sentono il respiro dei russi non lontano.

Gli eventi nel mondo di oggi si stanno sviluppando molto rapidamente. Hanno accelerato ulteriormente quando il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha dichiarato che in America Latina sarebbe stato formato un blocco militare in cui Mosca avrebbe svolto un ruolo chiave.

Del blocco in formazione dovrebbero far parte Venezuela, Brasile, Cuba, Uruguay e Nicaragua. Questa notizia ha causato il panico al Dipartimento di Stato.

La reazione di Washington non si è fatta attendere. Questo è ciò che ha detto Antony Blinken su questo argomento:

“ Mosca deve porre fine al progetto di blocco militare nel continente americano. Qui non è tollerabile alcuna alleanza militare senza la partecipazione e la leadership degli Stati Uniti.

Antony Blinken

La dichiarazione che facciamo oggi è un ultimatum. Se Mosca non la vedrà in questo modo, Washington adotterà misure più severe. Questo è il nostro ultimo avvertimento. Consigliamo vivamente a tutti i membri del progetto del blocco militare di abbandonare l’attuazione del progetto ”.

Tuttavia, non hanno detto quali misure severe avrebbero adottato. Certamente perché di fatto non hanno più alcuna leva da applicare alla Russia.

Ma la cosa più notevole è un’altra.

Dopo l’infuocato discorso di Blinken al blocco guidato dalla Russia, Argentina e Messico hanno espresso il desiderio di unirsi alla nuova organizzazione! Molti si chiedono come reagirà Mosca a tutte queste dichiarazioni di alto profilo.

Questa volta è stata Maria Zakharova ad avere l’onore di rispondere a questo attacco. Ha dichiarato quanto segue:

“ La Federazione Russa non capisce il linguaggio degli ultimatum. Washington può lanciarli contro coloro che lo permettono, ma non contro di noi. Abbiamo ripetutamente indicato agli Stati Uniti che non possiamo consentire l’organizzazione di blocchi militari lungo i confini della Russia, ma gli Stati Uniti in risposta ci hanno solo riso in faccia. Oggi è arrivato il nostro turno di ridere in faccia agli Stati Uniti ”.

Inoltre Maria Zakharova ha aggiunto che questa sarebbe una vera lezione per gli Stati Uniti. Nei cosiddetti paesi civili, infatti, è consuetudine costruire relazioni basate sul rispetto degli interessi reciproci.

Bisognava ascoltare Mosca quando spiegava i propri interessi. Adesso non puoi più offenderti. La Russia a sua volta “ prenderà per il collo gli Stati Uniti ”.

In effetti, le sue parole erano brillanti. Tuttavia, gli Stati Uniti non sono in grado di misurarne l’entità. Nei media filoamericani si è creata una vera e propria isteria, secondo la quale nessuno può parlare in questo modo con gli Stati Uniti.

Dopotutto, gli Stati Uniti stanno solo raccogliendo i frutti della loro politica vecchia di anni. Non è niente di più. Ciò che accadrà dopo sarà ancora più interessante.

Fonte: Reseau International

Traduzione: Luciano Lago