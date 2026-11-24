L’analista iraniano professor Mohammad Marandi ha dichiarato ad Al Mayadeen che l’Iran non accetterà la presenza statunitense nel Caucaso e che sfrutterà i punti deboli degli Stati Uniti nel contesto del blocco.

L’Iran non ignorerà la presenza statunitense nel Caucaso, ha dichiarato lunedì ad Al Mayadeen l’analista iraniano di affari strategici Mohammad Marandi , sottolineando che Washington sta perseguendo politiche nella regione che contrastano con gli interessi dell’Iran.

“Teheran non lo permetterà”, ha dichiarato Marandi, aggiungendo che l’Iran era già riuscito a estromettere gli Stati Uniti dalla maggior parte delle loro basi nella regione.

Il Caucaso e la rotta di Trump

Le dichiarazioni di Marandi giungono mentre l’Armenia ha avviato lunedì i lavori per la “Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP), un corridoio di circa 42 chilometri (26 miglia) che attraverserebbe la provincia meridionale armena di Syunik e collegherebbe l’Azerbaigian all’exclave di Nakhchivan, lungo il confine settentrionale con l’Iran.

Il parlamento armeno ha ratificato l’accordo quadro con gli Stati Uniti il ​​28 ottobre, con 63 voti favorevoli e 32 contrari. Funzionari iraniani hanno avvertito che il progetto potrebbe portare a una presenza statunitense al confine. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato il 9 novembre che a Teheran era stato garantito che non sarebbero state stanziate forze militari statunitensi in Armenia, pur avvertendo che il progetto non avrebbe dovuto alterare l’equilibrio geopolitico della regione.

Ali Akbar Velayati , consigliere della Guida Suprema, ha scritto sul quotidiano Ettelaat il 5 novembre che se Trump e i suoi alleati avessero oltrepassato la linea rossa dell’Iran, “gli spezzeremo le gambe”.

Hormuz, il Golfo e la risposta dell’Iran

Marandi ha affermato che l’Iran utilizzerà tutte le sue capacità per colpire i punti deboli americani di fronte all’assedio e all’aggressione, e che ciò che cambierà la politica statunitense sarà l’entità dei danni che Teheran infliggerà all’economia americana.

Negli ultimi due mesi, le navi che hanno violato le regole sono state colpite in numero maggiore nello Stretto di Hormuz, subendo gravi danni e, in alcuni casi, la completa distruzione, come ha sottolineato Marandi. Ha affermato che l’Iran ha iniziato a colpire siti statunitensi in Bahrein e Oman per stabilire nuove linee rosse, tra cui il divieto di violazione del suo spazio aereo.

Marandi ha sostenuto che i droni statunitensi che sorvolano lo Stretto di Hormuz decollano da basi situate negli stati limitrofi e che le infrastrutture dei paesi che forniscono supporto alle operazioni statunitensi rappresentano obiettivi legittimi per l’Iran.

Ha sottolineato la complicità dei governi del Golfo nell’aggressione statunitense contro l’Iran e il loro ruolo di agenti di Washington, avvertendo delle conseguenze del mantenimento di installazioni militari per le forze americane. L’Iran insiste nel mantenere il controllo dello stretto, ha ribadito, e gli Stati Uniti alla fine lasceranno la regione.

Qualsiasi attacco alle infrastrutture iraniane verrebbe contrastato con attacchi alle infrastrutture degli stati regionali che colludono con gli Stati Uniti, ha avvertito.

La politica statunitense e i colloqui

Marandi ha sostenuto che tutte le ragioni delle sconfitte del presidente statunitense Donald Trump e dei repubblicani alle elezioni di medio termine sono legate alla guerra contro l’Iran, e che Trump esita a riprendere il conflitto perché comprende i danni che arrecherebbe agli interessi americani. Ha sottolineato come gli Stati Uniti siano passati dalla richiesta di “resa incondizionata” a quella di “negoziazione incondizionata”, affermando che quanto accaduto finora si è ridotto a uno scambio di messaggi, senza negoziati produttivi né risultati concreti.

Ha descritto la spinta del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a riprendere la guerra come motivata da interessi personali, e ha affermato che “il vento è cambiato”, poiché i popoli della regione e del mondo cominciano a risvegliarsi e la lotta richiede una lunga pausa.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago