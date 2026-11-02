Marandi: l’Iran mantiene la dottrina difensiva mentre si prepara alla guerra

L’Iran è pronto a un confronto più ampio, ma non abbandonerà la diplomazia, ha dichiarato il professor Mohammad Marandi ad Al Mayadeen, avvertendo che qualsiasi rinnovata aggressione innescherà una risposta più ampia e che gli Stati della regione dovranno riconsiderare il loro allineamento con Washington.

L’Iran sta portando avanti sforzi diplomatici per porre fine alla guerra , preparandosi al contempo alla possibilità di un rinnovato confronto militare , ha affermato il professor Mohammad Marandi, esperto di affari strategici , domenica scorsa durante la trasmissione ” The Grand Standoff: Iran and the World ” su Al Mayadeen .

Parlando da Teheran, Marandi ha affermato che l’ipotesi di lavoro dell’Iran è che la guerra possa riprendere entro pochi giorni e che qualsiasi scontro sarebbe violento . Tuttavia, ha sottolineato che Teheran resta disposta a perseguire una soluzione diplomatica basata sul memorandum d’ intesa ( MOU ) e sulle sue sette richieste, a condizione che Washington offra garanzie sul rispetto dei propri impegni .

Ha affermato che gli ultimi sforzi diplomatici dell’Iran rappresentano un tentativo di stabilire un quadro che permetta al presidente statunitense Donald Trump di accettare il memorandum d’intesa senza apparire come una concessione di sconfitta, pur sottolineando che Teheran non è disposta ad abbandonare le proprie condizioni .

Marandi ha inoltre affrontato le prospettive di cooperazione regionale tra Iran, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, sostenendo che un cambiamento significativo richiederebbe a questi Paesi di agire indipendentemente dagli Stati Uniti e di contrastare le politiche regionali del regime di occupazione israeliano . Ha poi discusso dell’evoluzione della risposta militare iraniana , delle sue infrastrutture sotterranee per la produzione di armi , dell’importanza strategica dello Stretto di Hormuz e della decisione di Teheran di designare le istituzioni britanniche come organizzazioni terroristiche .

L’Iran persegue la via diplomatica mentre si prepara alla guerra.

L’Iran ha dimostrato ancora una volta la sua volontà di risolvere la guerra attraverso la diplomazia, ha affermato Marandi , sottolineando che Teheran ha accettato di discutere l’attuazione delle sette richieste del memorandum d’intesa entro un lasso di tempo più breve rispetto ai sette giorni inizialmente previsti .

Ha sottolineato che la posizione dell’Iran rimane subordinata al ricevimento di garanzie sull’attuazione di tutte le disposizioni , comprese quelle relative a territori come il Libano e ai beni iraniani congelati .

Marandi ha spiegato che qualsiasi meccanismo accettabile per Teheran dovrebbe garantire che Washington rispetti i propri impegni prima che l’ Iran adempia ai propri obblighi . Ha suggerito che paesi terzi potrebbero potenzialmente agire da garanti, menzionando la Cina come una possibile soluzione ipotetica , pur precisando di non conoscere i dettagli delle discussioni in corso .

“L’ unica cosa che cambia è la velocità con cui l’ accordo verrebbe attuato ” , ha affermato, aggiungendo che l’Iran non rispetterebbe i propri impegni se gli Stati Uniti non onorassero i loro .

Tuttavia, Marandi si è mostrato poco ottimista riguardo alle prospettive di un accordo, sostenendo che Washington non aveva ancora fornito una risposta e che accettare il memorandum d’intesa sarebbe stato politicamente umiliante per Trump.

Ha fatto notare che Trump in precedenza aveva respinto l’ accordo e aveva ricevuto critiche per averlo firmato , mentre i funzionari iraniani non erano particolarmente ottimisti sull’esito degli attuali colloqui a Doha .​

Marandi ha ricordato i precedenti impegni diplomatici tra Teheran e Washington, inclusi i negoziati prima della guerra dei dodici giorni e i colloqui condotti tramite l’Oman prima dell’ultimo scontro. Ha affermato che questi episodi, insieme al memorandum d’intesa e al successivo cessate il fuoco dopo 40 giorni di combattimenti, sono la prova dell’inaffidabilità di Washington .

“Quindi, le nostre esperienze con gli Stati Uniti , il memorandum d’intesa stesso, il cessate il fuoco dopo 40 giorni di combattimenti, durante i quali gli israeliani hanno poi bombardato a tappeto Beirut e altre parti del Libano, tutto ciò ci racconta una storia di inganno , disonestà e inaffidabilità da parte degli Stati Uniti ” , ha affermato.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago