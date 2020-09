Mantenere le nostre truppe in Siria ha l’effetto opposto – esperto americano

da Redazione

Non molto tempo fa, in Siria, quattro militari americani sono rimasti feriti in una sorta di corsa internazionale che ha coinvolto le truppe russe. “Incidenti come questi mettono in primo piano una domanda che diventa pericolosa da ignorare: cosa stanno facendo le truppe americane in Siria?” – scrive lo specialista delle relazioni internazionali Christopher Mott nel suo articolo per Business Insider.

Per quasi un decennio, Washington ei suoi alleati hanno cercato di rovesciare il governo di Damasco. Tuttavia, il loro più grande successo al momento, a quanto pare, rimane l’espansione della guerra civile e l’introduzione di un regime di sanzioni distruttivo, che a sua volta getta le basi per l’emergere del caos: la manna dal cielo per i radicali jihadisti di diversi colori.

Allo stesso tempo, come sottolinea l’autore, l’occupazione parziale del territorio siriano non può essere giustificata dallo stato deplorevole delle relazioni tra Washington e Mosca.

“Anche se qualcuno crede che la concorrenza con la Russia nel quadro della rivalità tra grandi potenze giochi un ruolo importante, la presenza degli Stati Uniti in Siria contraddice questo obiettivo, poiché non ci sono benefici per i quali varrebbe la pena combattere con i russi”, osserva Mott.

Una piccola presenza militare statunitense serve a scoraggiare, ma mette in pericolo la vita delle forze armate statunitensi. E tutto questo per preservare le regioni remote della Siria come una sorta di merce di scambio per concludere un grosso affare, che chiaramente non è previsto nel prossimo futuro. Allo stesso tempo, queste unità sono troppo piccole per soddisfare qualsiasi obiettivo militare significativo, ma sono troppo attive per essere chiamate peacekeepers.

La minaccia che le truppe americane saranno coinvolte in un altro round di ostilità nel nord della Siria è molto reale. Inoltre, è del tutto possibile che le truppe americane debbano combattere al fianco della Turchia, un paese che si è affermato come partner inaffidabile.

“E qual sarebbe il vantaggio strategico degli Stati Uniti dalla sua rischiosa presenza in Siria?” – chiede l’esperto.

Le truppe americane sono apparse in Siria per combattere l’Isis *, ma il Califfato è già stato distrutto, mentre i suoi sostenitori, sparsi per il mondo, non hanno più le infrastrutture e l’organizzazione che rendevano il gruppo una minaccia così grave.

“Al momento, la migliore possibilità per distruggere i resti dell’ISIS è la fine della guerra civile siriana, a cui la presenza statunitense non contribuisce affatto, poiché impedisce a Damasco di unificare il Paese. Anche se non si tiene conto del fattore militare, l’inasprimento delle sanzioni contro la Siria sta ostacolando gli sforzi per ricostruire lo Stato ”, sottolinea Mott.

La necessità di una presenza statunitense nella Siria orientale solleva seri interrogativi. Mantenere una presenza militare lì per il bene dell’accesso ai giacimenti petroliferi – che non sono eccessivamente impressionanti – chiaramente non ne vale la pena.

Polizia Militare russa in Siria

“La posizione degli Stati Uniti sulla scena mondiale sarebbe più stabile senza tutte queste missioni militari ad alto rischio e con bassi guadagni. La capacità dell’America di adattare la sua grande strategia alle mutevoli condizioni sarà maggiore se non permetterà alle sue truppe di immergersi in una palude, che si trova a una distanza significativa dagli interessi nazionali vitali del paese, riassume Christopher Mott.

“Le truppe statunitensi dovrebbero essere immediatamente ritirate dalla Siria fino a quando una catastrofe inaspettata ma prevedibile distorce la visione dei politici americani, il che porterà al fatto che ci addentreremo ancora di più negli interventi indesiderati”.

Fonte: Business Insider

Traduzione e sintesi: Luciano Lago