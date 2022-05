Manovre strategiche congiunte sino-russe come risposta ai nostalgici dell’unipolarità

L’interazione militare sino-russa sta crescendo man mano che i principali sostenitori dell’ordine multipolare internazionale comprendono appieno le sfide poste dai resti dell’era unipolare, come evidenziato dal recente pattugliamento congiunto – strategico, secondo funzionari cinesi.

Per la prima volta, i caccia J-16 cinesi sono stati visti nella pattuglia congiunta sino-russa, riporta la China Central Television (CCTV), che mostra una foto di due J-16 che volano insieme ai bombardieri H cinesi 6K e al Tu-95MS russo. I J-16 erano stati schierati come scorta per i suddetti bombardieri durante quest’ultima pattuglia congiunta nella regione Asia-Pacifico.

Diversi esperti affermano allo stesso tempo che aerei da combattimento ancora più avanzati come il cinese J-20 e il russo Su-57 potrebbero prendere parte alle manovre congiunte la prossima volta.

Su questa notizia torna anche Global Times, quotidiano cinese di lingua inglese , in un recentissimo articolo. Come riportato – il pattugliamento congiunto è stato condotto dalle forze aeree dei due Paesi sul Mar del Giappone, Mar Cinese Orientale e Pacifico Occidentale. Si parla già del quarto pattugliamento congiunto di questo tipo dal 2019, volto ad esaminare e rafforzare l’interoperabilità delle forze aeree di Cina e Russia, oltre a rafforzare la fiducia reciproca strategica e la cooperazione pragmatica tra gli eserciti dei due Paesi, come dichiarato dal colonnello anziano Wu Qian, un portavoce del ministero della Difesa nazionale cinese.

È anche la prima volta che la Cina ha rivelato informazioni dettagliate sull’invio di caccia da combattimento per scorta durante una pattuglia congiunta sino-russa, ha detto domenica un esperto militare cinese all’AFP in condizione di anonimato. GlobalTimes.

Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha affermato di aver inviato caccia Su-30SM per scortare i bombardieri dei due Paesi, il che conferma secondo questo esperto che si trattava di un accordo reciproco.

Poiché i bombardieri strategici non sono effettivamente destinati a impegnarsi in combattimenti aria-aria, l’importanza di una scorta di aerei da combattimento è quindi perfettamente comprensibile. Da parte sua, l’esperto militare e commentatore televisivo Song Zhongping ha affermato che per far fronte all’ambiente in continua evoluzione del campo di battaglia e per migliorare le sue capacità di combattimento, la Cina deve avere abbastanza aerei da combattimento per garantire che i pattugliamenti aerei strategici possano essere effettuati in modo affidabile ed efficiente e in sicurezza.

Esercitazioni aeree russe cinesi nell’Indo Pacifico

Sempre secondo lui, con lo sviluppo delle tecnologie militari, i caccia stealth cinesi J-20 e russi Su-57 potrebbero partecipare alla prossima pattuglia congiunta sino-russa. Il che porterà a un aumento significativo della capacità di combattimento della flotta aerea.

In termini di prospettive, è evidente che queste nuove manovre condotte congiuntamente da Cina e Russia – dispiacciono fortemente ai nostalgici dell’era unipolare – occidentali, in particolare americani, fortemente radicati anche in quest’area, senza dimenticare gli ausiliari regionali, nel primo posto il Giappone – che peraltro ha dichiarato di aver monitorato il suddetto pattugliamento congiunto sino-russo. Tanto più in un momento in cui i rappresentanti dell’establishment occidentale continuano a correre in tutte le direzioni nel tentativo di dare anche solo una parvenza di isolamento russo. Sebbene tutti questi tentativi abbiano finora portato a fiaschi evidenti. Compreso dove fino a poco tempo pensavano di “regnare” come maestri.

Una cosa è certa. Il blocco sino-russo persegue gli orientamenti strategici, anche nell’aspetto militare, senza prestare troppa attenzione a chi gesticola molto senza poter portare altro che gesti inconcludenti.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson