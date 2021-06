Manovre Navali Russe e britanniche nel Mediterraneo vicino le coste della Siria

Mentre le tensioni con la NATO sono aumentate a seguito dell’ultima provocazione nel Mar Nero, la flotta russa nel Mediterraneo si appresta a lanciare esercitazioni navali ed aeree nel Mediterraneo orientale. Dispiegando fregate e sottomarini, alcuni dei quali dotati di missili da crociera Kalibr, l’esercito russo indica di voler testare le proprie attrezzature in condizioni climatiche complesse e lavorare alla difesa delle sue due basi in Siria, quelle di Tartous e Hmeimim. È su quest’ultima che sono stati trasferiti due aerei da combattimento MiG-31K in grado di lanciare missili ipersonici Kinjal.

Mig 31 con missile ipersonico Kinjal



Lanciando esercitazioni nel Mediterraneo orientale, la Russia sembra lanciare un segnale anche agli Stati Uniti e ai suoi alleati, ribadendo la sua presenza in quest’area strettamente sorvegliata.



Da giugno, la portaerei all’avanguardia della Royal Navy, la HMS Queen Elizabeth, insieme a una flotta di navi da guerra, è stata schierata nell’area.

Secondo il suo comandante, Steve Moorhouse, questa portaerei da 65.000 tonnellate sta partecipando alle operazioni contro quello che resta di Daesh in Iraq. Nessuno però del governo di Damasco ha autorizzato i britannici ad intervenire nel loro spazio aereo e marittimo.

Parlando questa settimana dalla portaerei, il comandante ha fatto riferimento all’attività aerea e navale russa nella regione. “Hai solo altre persone intorno a giocare in quello che è un pezzo fisso di acqua e spazio aereo. […] È quindi assolutamente previsto che ci incontreremo “, ha detto.

Portaerei Britannica nel Mediterraneo

Anche l’HMS Defender dietro l’incidente al largo della Crimea faceva parte di questo gruppo navale prima di essere inviato nel Mar Nero. Al suo fianco c’era anche il cacciatorpediniere lanciamissili USS Laboon che ha lasciato la regione questo venerdì per salpare per il Mediterraneo dopo aver “dato il suo sostegno agli alleati della NATO e ai suoi partner nel Mar Nero”.

Non si possono escludere incontri ravvicinati o altre provocazioni che le unità navali vogliano effettuare vicino alle coste della Siria.

Le forze aeronavali russe e siriane si preparano a qualsiasi evenienza.

Fonti: Sputnik News – Avia Pro.ru

Traduzione e sintesi: Luciano Lago