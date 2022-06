Manovra terrestre congiunta franco-saudita contro lo Yemen





Fonti informative hanno riferito sabato (11 giugno) che le forze di difesa saudite e francesi hanno lanciato un’esercitazione militare congiunta intitolata Santol-2 nel nord-ovest del regno saudita.

Secondo queste fonti , le forze di terra saudite e le forze armate francesi si sono addestrate insieme per aumentare la loro prontezza al combattimento e acquisire maggiore esperienza sul campo.

Il vice comandante della zona nord-ovest per gli affari operativi, il maggiore generale Khalid bin Mohammed al-Khashrami, ha affermato che l’esercitazione di più giorni mira a rafforzare i legami di cooperazione e azione congiunta e a scambiare esperienze in campo militare, che contribuisce a rafforzare l’esercito capacità di combattimento e maggiore coordinamento tra le forze armate saudite e francesi.

Le squadre avrebbero utilizzato sia munizioni vere che simulatori durante l’esercitazione. I due paesi condividono forti legami diplomatici.

Secondo il rapporto annuale sulle esportazioni di armi presentato dal Ministero della Difesa francese, il regime saudita è stato il primo cliente di armi francesi nel 2020.

Secondo il rapporto , i maggiori acquirenti di armi dalla Francia sono stati l’Arabia Saudita (704 milioni di euro), gli Stati Uniti (434 milioni di euro) e il Marocco (426 milioni di euro).

La vendita di armi francesi all’Arabia Saudita arriva mentre il Paese continua a effettuare attacchi aerei e bombardamenti contro il popolo oppresso dello Yemen da sette anni.

La coalizione a guida saudita ha lanciato un’offensiva militare in Yemen nell’aprile 2015 con pesanti attacchi aerei, terrestri e marittimi con l’obiettivo di riportare al potere Mansour Hadi, il presidente dimissionario dello Yemen.

L’aggressione saudita ha portato alla distruzione delle infrastrutture dello Yemen, nonché alla diffusione della povertà, della disoccupazione e delle malattie infettive nel paese.

Tre organizzazioni non governative hanno annunciato all’inizio di giugno di aver presentato una denuncia in un tribunale di Parigi contro i produttori francesi di armi per complicità in crimini di guerra in Yemen dopo aver venduto armi alla coalizione saudita.

“Gli attacchi aerei della coalizione hanno causato terribili distruzioni nello Yemen. Le armi prodotte ed esportate dai paesi europei, e in particolare dalla Francia, hanno consentito questi crimini”, ha affermato Abdul Rashid al-Faqih, direttore esecutivo dell’organizzazione yemenita Mwatana for Human Rights, uno dei tre gruppi che hanno citato in giudizio le compagnie di armi francesi.

Bambini nello Yemen

Fame e carestia nello Yemen

“Sette anni dopo l’inizio di questa guerra, le innumerevoli vittime yemenite meritano indagini credibili su tutti gli autori, compresi quelli potenzialmente complici”, ha aggiunto.

Secondo la legge francese, l’esportazione di equipaggiamento militare è soggetta a un principio generale di divieto, se non autorizzato dal governo, ma questa legge è ancora violata dal governo e dalle compagnie di armi.

Gli Emirati Arabi Uniti, alleati strategici di lunga data della Francia, sono coinvolti nella guerra in Yemen che secondo le Nazioni Unite ha causato la più grande catastrofe umanitaria del mondo, uccidendo quasi 400.000 persone.

La Francia è diventata il terzo esportatore di armi al mondo nel 2020. Gran parte delle armi francesi viene esportata in paesi accusati di crimini di guerra, violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale.

La partnership della Francia con paesi come l’Arabia Saudita, e in particolare gli Emirati Arabi Uniti, è un esempio lampante della violazione del diritto internazionale per anni per continuare questa corsa agli armamenti.

Fonte: Press TV

Traduzione: Luciano Lago