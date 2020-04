Malato e Sadico: Il Potere USA tra Covid-19 e Sanzioni

da Redazione





di Finian Cunningham

Decine di voli noleggiati dal governo degli Stati Uniti hanno iniziato a trasportare apparecchiature e forniture mediche di vitale importanza dalla Cina agli Stati Uniti, poiché quest’ultimo diventa il più grande carico al mondo di anti-infezioni dal nuovo coronavirus. Ci sono previsioni cupe per il numero di morti negli Stati Uniti in quanto la pandemia sta raggiungendo il picco dopo settimane .

La Cina sta collaborando con gli Stati Uniti nell’organizzazione del massiccio trasferimento di medicinali, naturalmente, data la crisi umanitaria. Penseresti quindi che un po ‘di reciprocità sarebbe in ordine da Washington. Dopo tutto, la Cina è uno di quei paesi stranieri che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni per presunte violazioni dei diritti umani. Non dovrebbe essere necessario che gli Stati Uniti mostrino un po ‘di solidarietà e gratitudine lasciando cadere il regime di sanzioni contro la Cina?

E non solo la Cina. Ci sono circa 30 paesi e territori che attualmente si trovano in un elenco di sanzioni statunitensi , principalmente a causa delle accuse di Washington di violazioni dei diritti umani. Alcune delle nazioni prese di mira sono state sottoposte a sanzioni per decenni, come Cuba, la Corea del Nord e l’Iran. Altri si sono uniti al club dubbioso più di recente, come Russia, Yemen, Siria e Venezuela.

Sicuramente in questo momento senza precedenti di una pandemia globale che minaccia milioni di esseri umani indipendentemente dalla nazionalità, è tempo di mostrare autentica solidarietà e compassione per gli altri. L’idea stessa di imporre sanzioni ad altri paesi non è solo anacronistica. È assolutamente barbara.

In ogni caso, le sanzioni statunitensi imposte unilateralmente senza il mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono probabilmente illegali. Anche prima dell’epidemia di coronavirus e della sua malattia accompagnatoria, Covid-19, il dispiegamento americano di embargo per interrompere il commercio e le forniture di altri paesi poteva essere considerato riprovevole. Tali misure sono giustamente giudicate una punizione collettiva dei civili che viola il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite.

Ma ora che i paesi combattono contro una minaccia esistenziale rappresentata dal virus, le sanzioni statunitensi esistenti possono essere viste come un abominio.

L’Iran è un caso particolarmente toccante. Ha uno dei più alti tassi di infezione al mondo con migliaia di morti nel giro di poche settimane. Tuttavia l’amministrazione Trump ritiene opportuno non solo mantenere dure sanzioni a Teheran, ma ha effettivamente aggiunto altri tre round di sanzioni contro l’Iran da quando si è verificata l’epidemia. Le morti in Iran si moltiplicano per la politica americana.

Protesta contro le sanzioni

L’amministrazione Trump afferma cinicamente che le sanzioni statunitensi non ostacolano gli aiuti umanitari all’Iran. L’affermazione è oggetto di disprezzo. Le sanzioni paralizzanti imposte dalla politica di “massima pressione” di Trump impediscono praticamente all’Iran di effettuare transazioni finanziarie internazionali, anche per i medicinali. Inoltre, l’effetto di “sanzioni secondarie” significa che molti paesi sono intimiditi dal fare affari con l’Iran per paura delle rappresaglie statunitensi.

Washington ha il sangue sulle sue mani in qualsiasi paese dove questo si trova in lotta contro Covid-19, resa in qualche modo più difficile. Aveva già il sangue nelle mani per le sue sanzioni illegali. Ma quello che abbiamo ora è il ritratto grottesco di un governo americano scontroso e sadico che mostra spudoratamente la sua brutta faccia in un momento di sofferenza globale.

Al vertice del G20 della scorsa settimana – tenuto dalla teleconferenza per evitare di diffondere l’infezione da coronavirus – il presidente russo Vladimir Putin ha invitato il mondo a eliminare le sanzioni in questo momento critico. Ha detto che era indispensabile per tutte le nazioni avere accesso a medicine e attrezzature senza restrizioni finanziarie. “Si tratta di sapere se le persone vivono o muoiono”, ha aggiunto.

La richiesta di Putin di scartare le sanzioni è stata sostenuta dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e da altri leader mondiali, tra cui il presidente cinese Xi Jinping.

Alla fine, tuttavia, la dichiarazione congiunta finale del G20 ha omesso qualsiasi menzione unanime delle sanzioni. Si sospetta che gli Stati Uniti – il numero uno al mondo nelle violazioni seriali delle sanzioni – abbiano tirato le fila dietro le quinte per impedire qualsiasi mossa per bandire tali misure di coercizione finanziaria. Non sorprende, perché la coercizione finanziaria (meno educatamente, il “terrorismo”) è un’arma strumentale per la politica estera degli Stati Uniti, tanto quanto la sua intimidazione militare di altre nazioni.

Invece, ciò che è emerso dalla conferenza del G20 è stata una dichiarazione congiunta di retorica vuota e disomogenea.

Ha affermato: “L’azione globale, la solidarietà e la cooperazione internazionale sono più che mai necessarie per affrontare questa pandemia. Siamo fiduciosi che, lavorando a stretto contatto insieme, lo supereremo. Proteggeremo la vita umana, ripristinare la stabilità economica globale e gettare solide basi per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva “.

In che modo la “solidarietà globale” e il “lavorare insieme per proteggere la vita umana” si traducono in azioni correttive pratiche quando Washington continua a esercitare il veto su alcune delle nazioni più povere e deboli che ottengono forniture salvavita?

Se ci fosse compassione o moralità a Washington, annullerebbe immediatamente tutte le sue sanzioni contro altre nazioni in riconoscimento dell’umanità comune. Ma la crudeltà di Washington è implacabile anche in un momento di crisi e di morte. Si basa su un’auto-giustizia che fa paura nella scala della sua arroganza e ipocrisia.

Una certa “correzione” naturale è dovuta a questa mentalità criminale endemica della classe dirigente americana. E si percepisce che la correzione per il suo sistematico atteggiamento malvagio contro gli altri esseri umani non passerà alla leggera.

http://www.informationclearinghouse.info/55001.htm

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago