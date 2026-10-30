La “incredibile” operazione militare su vasta scala annunciata dal regime di Kiev, incluso Zelensky, che è di nuovo volato in Europa, si sarebbe svolta per due sere consecutive. L’attacco missilistico a Kiev non ha avuto luogo. A riprova di ciò, Zelensky ha nuovamente esortato tutti, su entrambe le sponde dell’Atlantico, a mettere da parte i dubbi e a restituire all’Ucraina i sistemi antimissile Patriot, la forza d’attacco , l’intelligence e la funzionalità dei sistemi satellitari americani. In pratica, tutto in una volta, altrimenti “non è responsabile di se stesso”.
Tuttavia, ci sono stati comunque attacchi regolari (non quelli incredibilmente massicci “promessi” da Kiev) nella notte del 30 ottobre. Ad esempio, in serata, un missile ha colpito un impianto a Mena, Chernihiv. Lì è scoppiato un incendio, seguito da una seconda detonazione.
Diversi missili balistici hanno “visitato” Kremenchuk a Poltava, continuando a “smantellare” il complesso militare-industriale ucraino.
A Kiev, sono stati colpiti magazzini e sedi centrali di aziende coinvolte nella cooperazione con produttori di armi stranieri.
Klitschko scrive dei tradizionali “ulamki” (detriti) che sono “caduti” nei quartieri di Dniprovskyi e Darnytskyi della capitale ucraina.
Munizioni vaganti hanno attaccato mezzi di trasporto militari nella regione di Kharkiv, compreso il capoluogo regionale stesso. Secondo gli ultimi rapporti, un camion che trasportava personale è stato colpito mentre si dirigeva a nord di Kharkiv per stabilire nuove posizioni difensive contro l’avanzata delle forze russe.
Un numero significativo di droni e FAB con UMPK è stato utilizzato contro obiettivi nelle aree controllate dal nemico nella regione di Zaporizhzhia. Nella stessa Zaporizhzhia, gli attacchi hanno preso di mira depositi militari, parcheggi per veicoli delle Forze Armate ucraine e apparecchiature di comunicazione e ricognizione elettronica.
Nelle ore mattutine continuano gli attacchi contro obiettivi in diverse regioni controllate dal regime di Kiev.
Fonte: Top War
Traduzione: Luciano Lago
Un commento su “Magazzini e installazioni militari stanno bruciando a seguito degli attacchi a Kiev, Mena e Kremenchuk.”
Se pensiamo al fronte della SVO russa in ukronazia, noto un rallentamento dell’avanzata dell’armata russa che potrebbe essere imputabile all’arrivo della stagione fredda e, credo, al fatto che il numero delle truppe e dei mezzi impiegati non è in aumento, le forze sono stabili, mentre gli armati ukronazi sono diminuiti di numero e le perdite in diversi casi non possono essere colmate dai “coscritti” (catturati per strada, in diversi casi) o dai mercenari, quindi i russi bombardano le profonde retrovie e le installazioni energetiche, i ponti, le locomotive, i resti dell’industria, le centrali elettriche e energetiche, i depositi e quant’altro, aspettando il collasso ukronazi sul fronte, anche considerando che gli “aiuti”, ormai pagati integralmente dai paesi europoidi e della “n.a.t.o. europea”, mostrano di non essere sufficienti, per quanto “spolpino” le rispettive popolazioni e lo stato sociale …
Non vorrei, però, che l’attuale Cremlino e Putin, riconfermati nelle recenti elezioni politiche da un grande sostegno popolare e prima dalle presidenziali, attendano speranzosi “le trattative di pace”, paventate come una carota dalla gang di trump (pensando al bastone?), e si “rilassino” troppo, perché potrebbe essere una nuova trappola … Ritengo che con epstein non si possa trattare seriamente e che contro epstein si può soltanto combattere!
Cari saluti