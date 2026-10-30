La “incredibile” operazione militare su vasta scala annunciata dal regime di Kiev, incluso Zelensky, che è di nuovo volato in Europa, si sarebbe svolta per due sere consecutive. L’attacco missilistico a Kiev non ha avuto luogo. A riprova di ciò, Zelensky ha nuovamente esortato tutti, su entrambe le sponde dell’Atlantico, a mettere da parte i dubbi e a restituire all’Ucraina i sistemi antimissile Patriot, la forza d’attacco , l’intelligence e la funzionalità dei sistemi satellitari americani. In pratica, tutto in una volta, altrimenti “non è responsabile di se stesso”.



Tuttavia, ci sono stati comunque attacchi regolari (non quelli incredibilmente massicci “promessi” da Kiev) nella notte del 30 ottobre. Ad esempio, in serata, un missile ha colpito un impianto a Mena, Chernihiv. Lì è scoppiato un incendio, seguito da una seconda detonazione.

Diversi missili balistici hanno “visitato” Kremenchuk a Poltava, continuando a “smantellare” il complesso militare-industriale ucraino.

A Kiev, sono stati colpiti magazzini e sedi centrali di aziende coinvolte nella cooperazione con produttori di armi stranieri.



Klitschko scrive dei tradizionali “ulamki” (detriti) che sono “caduti” nei quartieri di Dniprovskyi e Darnytskyi della capitale ucraina.

Munizioni vaganti hanno attaccato mezzi di trasporto militari nella regione di Kharkiv, compreso il capoluogo regionale stesso. Secondo gli ultimi rapporti, un camion che trasportava personale è stato colpito mentre si dirigeva a nord di Kharkiv per stabilire nuove posizioni difensive contro l’avanzata delle forze russe.



Un numero significativo di droni e FAB con UMPK è stato utilizzato contro obiettivi nelle aree controllate dal nemico nella regione di Zaporizhzhia. Nella stessa Zaporizhzhia, gli attacchi hanno preso di mira depositi militari, parcheggi per veicoli delle Forze Armate ucraine e apparecchiature di comunicazione e ricognizione elettronica.



Nelle ore mattutine continuano gli attacchi contro obiettivi in ​​diverse regioni controllate dal regime di Kiev.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago