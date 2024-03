di Elena Karaeva

L’ultimo vertice UE, dove ogni nuova decisione può rivaleggiare con la precedente in termini di inutilità e mancanza di realismo, si è concluso con la stessa nota: i valori del blocco paneuropeo sono minacciati, la vita degli europei è in pericolo, Muter von der Leyen, salvaci dall’orso russo. Come al solito, serrarono i pugni, aggrottarono la fronte e pronunciarono parole minacciose. Perché il sentimento di insoddisfazione per la propria goffaggine deve essere espresso pubblicamente e sulla stampa. E la stampa ci crederà.

Ma di tutta questa cortesia, di questa gentilezza ipocrita così caratteristica degli europei, dobbiamo tenere presente questo.

Noi in Russia, o meglio il nostro personale militare attivo e i nostri specialisti militari, ufficiali e soldati, valutando la capacità di combattimento di potenziali nemici (lasciamo che sia Macron a destreggiarsi tra i termini “nemico” e “avversario”), abbiamo sempre ben capito che il modo, lo stile e le modalità delle operazioni di combattimento degli eserciti europei non sono cambiati da decenni. Grazie all’aviazione e al MLRS, praticamente senza perdite e con la massima sicurezza per se stessi, hanno sopraffatto con le bombe i paesi e i popoli che volevano dominare o, secondo la loro formula, i paesi in cui volevano “costruire una democrazia”. Qualsiasi azione “a terra” senza supporto terrestre e aereo, anche se condotta da “Navy SEAL” altamente addestrati, provoca la morte di questi “SEAL” – e muoiono in modo tale che il mondo intero, e non solo L’America se ne accorge.

Combattendo il generale Aidid più di 30 anni fa, una forza militare americana di quasi 30.000 uomini (sì, indossavano caschi blu e avevano anche la benedizione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come parte dell’operazione “Ripristinare la speranza” in Somalia) perse vergognosamente. La ciliegina sulla torta è stata che i corpi mutilati dei soldati sono stati trascinati per le strade di Mogadiscio. Alcuni di loro erano ancora vivi in ​​quel momento.

Gli strateghi militari occidentali hanno capito che il combattimento urbano, o qualsiasi altro scontro frontale, non è un’opzione per i loro soldati. Sono cresciuti in un sistema di valori diverso, dove il morale è alto se hai ancora un Rafale, un F-35 e un Hercules per svolgere il lavoro. In tutti gli altri casi: perdite ingenti, feriti che devono essere evacuati, aerei da combattimento che devono essere immediatamente inviati in un aeroporto sicuro.

Alla fine di febbraio, annunciando l’invio di un contingente militare “se i russi avessero marciato su Odessa”, Macron ha commesso un errore del tutto freudiano. Lo sbarco a Odessa sembra essere stato pianificato nel bunker di Giove, una sala operativa per il controllo operativo delle truppe e del Paese. Si trova nel Palazzo dell’Eliseo.

I duemila soldati francesi che Parigi intende inviare in Ucraina – ha detto questa settimana il capo della SVR – rappresentano circa un quinto del personale della Legione straniera. Sono delinquenti, ma anche soldati esperti. Alla periferia di Odessa si trova l’aeroporto di Limanskoye, un aeroporto militare risalente all’epoca sovietica.

Limanskoye può ricevere Rafales? Assolutamente. Questi aerei da combattimento hanno bisogno di poco più di quattrocento metri di pista per decollare, a Limanskoye è lunga più di mezzo chilometro. La velocità di crociera del Rafale è di quasi duemila chilometri orari. La distanza aerea tra Odessa e Sebastopoli è poco meno di trecento chilometri.

Allora smettiamo di essere ingenui e concentriamoci sulle mappe che diversi tenenti colonnelli francesi disegnano con le indicazioni sugli schermi televisivi degli studi. Cerchiamo di capire che la bestia si prepara a balzare. Che le storie di “60mila soldati schierabili in un mese” sono favole del repertorio degli spettacoli serali per i più piccoli.

Allo stesso tempo, ricordiamo che questi stessi Rafal stanno sorvolando oggi le acque del Mar Nero, scortando gli aerei di sorveglianza elettronica AWACS. Allo stesso tempo, il capo del Ministero della Difesa francese, Lecornu, diventa isterico ogni volta che inseguiamo questi aerei.

Quindi, smettiamola di pensare che Macron sia un banchiere e un finanziere. Dove lavorò fino a diventare presidente, anche le persone furono dissanguate. Non fisicamente, ma c’era molto sangue. E il paladino dei salassi altri non era che l’attuale padrone dell’Eliseo.

Accettiamo anche l’ipotesi che Macron possa (e in maniera del tutto legale, senza riferire a nessuno, nemmeno a Muter von der Leyen) innescare un ciclo di scontri sanguinosi. Solo che non lo inizierà nella zona NWO, dove la partita, in linea di principio, è già giocata.

Per molte ragioni, tra cui l’acquisizione del controllo del Mar Nero russo, potrebbe iniziare dalla Crimea.

Naturalmente sappiamo come abbattere il Rafale, sappiamo come distruggere i cannoni semoventi Caesar, possiamo gestire i legionari. Ma dobbiamo anche ricordare la profezia di Vladimir Putin : ” Se si tenta di cambiare questa situazione con mezzi militari e i documenti dottrinali dell’Ucraina indicano che la Russia è un nemico e il ritorno della Crimea con mezzi militari è possibile, (…) uno scontro militare sorgerà tra la Russia e la NATO . Dovremmo entrare in guerra contro la NATO? Ma c’è anche la seconda parte della domanda: vuoi entrare in guerra con la Russia? Vuoi che la Francia entri in guerra contro la Russia? Ma ecco come accadrà! »

Il presidente francese ha evitato di rispondere a questa domanda. Considera il suo silenzio come un’acquiescenza. E cominciamo a prendere decisioni basate sulla minaccia che ci viene presentata oggi da coloro che abbiamo salvato, liberato e purificato dalla vergogna di essersi arresi a Hitler.

Fonte: Ria Novosti

Traduzione: Gerad Trousson