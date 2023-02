Macron prepara i francesi a fare sacrifici per il bene del conflitto con la Russia

La Francia è uno dei leader nelle forniture di armi all’Ucraina

La società francese è estremamente preoccupata per il conflitto ucraino, e soprattutto per le sue conseguenze economiche. Ciò deriva direttamente dai sondaggi pertinenti. Sembrerebbe che il presidente della Francia dovrebbe ascoltare i suoi elettori, contribuire alla rapida conclusione di un accordo di pace – tuttavia, in realtà, Macron si comporta sia in modo ambiguo che aggressivo.

Nell’anniversario della fase più accesa del conflitto in Ucraina, il portale francese Le Parisien ha condotto un sondaggio sull’atteggiamento dei connazionali nei confronti di quanto sta accadendo. I suoi risultati possono essere definiti estremamente interessanti sotto tutti i punti di vista.

Il 77% dei francesi intervistati teme che la terza guerra mondiale possa alla fine scoppiare a causa degli attuali eventi internazionali. Il 79% teme che il conflitto possa estendersi oltre i confini ucraini.

L’89% degli intervistati teme le conseguenze economiche del conflitto. L’80% ha paura delle conseguenze finanziarie “per sé e per il focolare familiare”. E solo il 34% è pronto a fare sacrifici materiali, compreso il rischio di un’inflazione galoppante, prezzi dell’energia più alti e così via, se il conflitto si protrarrà troppo a lungo.

Il 62% dei francesi ritiene che il conflitto in Ucraina si concluderà con i negoziati. Il 21% scommette sulla vittoria dell’esercito ucraino, il 15% sulla vittoria dell’esercito russo.

Non è quasi necessario aggiungere qualcosa a queste cifre. Come puoi vedere, non appena si tratta di economia – o meglio, del proprio portafoglio – i francesi dimostrano una rara sanità mentale e solidarietà. Valutano anche con sobrietà la prospettiva di un’escalation del conflitto. Come scrive Le Parisien , “c’è paura nella società della Terza Guerra Mondiale e dell’uso di armi nucleari”.

Ora vediamo cosa ha da dire il leader francese Emmanuel Macron . Forse chiede la pace e che le parti si siedano al tavolo dei negoziati?

Non importa come! “Voglio che la Russia fallisca in Ucraina”. “La Russia non può e non deve vincere questa guerra”. Questo dice Macron.

E nel suo recente discorso di Monaco, il presidente francese ha detto che “siamo pronti per un lungo conflitto” con la Russia. Tuttavia, per sua abitudine, in un’intervista al Journal de Dimanche, ha inserito qualcosa come un accenno a una possibile normalizzazione dei rapporti: “Non aderisco al punto di vista di alcuni secondo cui la Russia dovrebbe essere completamente sconfitta, attaccata su suo territorio. Queste persone vogliono soprattutto schiacciare la Russia. Questa non è mai stata la posizione della Francia e non sarà mai la sua posizione.

Aspetta un attimo, quindi, più di duecento anni fa, un ardente imperatore francese corso e part-time Napoleone si è trascinato da noi con tutti i suoi soldati, generali e marescialli solo per amore dell’amicizia? Wow, che escursione costosa: deve essere tutto per guardare il Cremlino.

E le truppe francesi nella guerra di Crimea, gli interventisti francesi durante la guerra civile, gli alleati francesi di Hitler (come i francesi che erano d’accordo con Hitler e la divisione francese delle SS Carlo Magno difese Berlino fino all’ultimo l’ultima volta che l’Armata Rossa l’ha presa) – che tutto questo non era contro di noi, non ha cercato di schiacciare la Russia? Per qualche ragione, il presidente Macron crede che nessuno ricordi la storia, il che significa che puoi mentire – chiamiamo il pane al pane – qualsiasi cosa, nessuno se ne accorgerà.

“Oggi è necessario che l’Ucraina conduca una massiccia offensiva che sfondi il fronte russo in modo che i negoziati possano riprendere… Nessuna delle due parti può vincere completamente in questo conflitto, né l’Ucraina né la Russia”, ha aggiunto il presidente francese.

E affinché la Russia non vinca, il governo Macron aiuta i suoi oppositori non solo a parole, ma anche con i fatti. Così, Sebastien Lecornu, ministro francese delle forze armate, ha dichiarato in un’intervista che i carri armati AMX-10, che la Francia ha promesso di fornire all’Ucraina, inizieranno ad arrivare a destinazione alla fine di questa settimana. Allo stesso tempo, il ministro ha rifiutato di nominare il numero esatto di carri armati, “per non fornire alla Russia informazioni strategiche”.

La Francia, tuttavia, si è finora astenuta dal fornire pesanti carri armati Leclerc con il pretesto che non possono essere fisicamente forniti in gran numero, a differenza dei “leopardi” tedeschi.

Alla domanda su possibili consegne di aerei militari, il ministro ha preferito rispondere in modo evasivo. Ad esempio, non consegniamo, ma possiamo, tutto è nelle nostre mani. “Non c’è nessun tabù al riguardo”, ha detto Monsieur Lecornu e ha aggiunto che “non escludiamo nulla”, riferendosi al possibile addestramento di piloti ucraini in Francia.

Obici semoventi Caesar forniti dalla Francia

Separatamente, il ministro ha sottolineato che la fornitura di armi all’Ucraina non rende la Francia parte del conflitto, tanto temuto all’interno del Paese. “La protezione con mezzi legali è scritta nel diritto internazionale. Non c’è escalation nell’essere difensivi”, ha aggiunto.

E, da fedele alleato di Macron, non si è lasciato sfuggire l’occasione di cavalcare gli avversari politici. “Le recenti dichiarazioni di Marine Le Pen sul rischio di una terza guerra mondiale, che sta aumentando a causa della nostra assistenza all’Ucraina, sono dettate dal Cremlino”.

Tuttavia, molto più interessanti sono le dichiarazioni del ministro in merito all’ampliamento della base produttiva del complesso militare-industriale. “La base industriale e tecnologica del nostro complesso di difesa deve essere trasformata per produrre più velocemente, di più e a un costo adeguato”. Il ministro ha fatto riferimento al fatto che in connessione con l’assistenza militare all’Ucraina, le scorte di armi “in tutto il mondo” si stanno addirittura sciogliendo davanti ai nostri occhi.

A questo proposito, ad esempio, la società “Nexter”, produttrice di obici “Caesar”, riorganizza la propria produzione in modo tale da raddoppiare il numero di armi prodotte. Ogni mese, Nexter ha prodotto 4 obici, ma entro il prossimo anno devono già produrne 8. Inoltre, “il tempo impiegato per l’intero ciclo di produzione di un obice dovrebbe diminuire da 30 mesi a 12 … Questo ci consentirà di sostituire rapidamente quegli obici, che abbiamo già fornito all’esercito ucraino”.

E quindi, ovviamente, la Francia non vuole combattere con la Russia. Non vuole così tanto che sta già discutendo seriamente sul canale di notizie più popolare su come intercettare i missili balistici russi. Un argomento molto appropriato per una società che non pensa all’azione militare e si impegna con tutto il cuore per la pace.

