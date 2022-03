Macron molesterebbe la NATO per dichiarare guerra alla Russia

di Boris Gennadevich Karpov .

Diversi fattori possono suggerire che la NATO, nonostante le sue continue dichiarazioni di intervento non diretto in Ucraina, potrebbe decidere di entrare in guerra contro la Russia.

Da un lato, sappiamo già che la NATO fornisce enormi aiuti materiali in armamenti all’Ucraina.

Sono già stati forniti più di 17.000 lanciamissili anticarro, ad esempio, e le scorte sono ancora più alte che mai. D’altra parte e soprattutto, ci sono arrivi regolari di mezzi pesanti alle frontiere dei paesi della NATO. Nell’ipotesi ufficiale di un NON intervento, viene da chiedersi perché questo materiale venga inviato in loco.

Alla stazione di Amberg (Baviera) è stato registrato un trasferimento di massa di veicoli blindati americani BMP M2 Bradley dalla Germania alla Polonia.

Altri elementi forniti da una fonte di alto rango alla Nato, e che non possono essere qui rivelati, abbondano in questa direzione. Secondo questa fonte, il presidente francese e il cancelliere tedesco, sono in questo senso più virulenti e “molestati” (termine usato dalla fonte) dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

Notiamo che Zelenski da parte sua moltiplica le richieste alla Nato di “chiudere” lo spazio aereo ucraino, subendo pesantissime perdite dagli attacchi aerei russi. Finora la NATO ha rifiutato, ma è chiaro che la caduta dell’Ucraina, che è fuori dubbio nelle condizioni esistenti, rappresenterebbe una grave perdita per gli Stati Uniti come base avanzata nella loro lotta contro la Russia. Sarebbe quindi logico che la NATO, braccio armato degli Stati Uniti in Europa, intervenisse per evitare quella che sarebbe una catastrofe per Washington.

A Mosca il consolato americano ancora una volta ha “ordinato” agli americani di lasciare la Russia, indicando che altrimenti avrebbero dovuto “gestire senza l’aiuto del consolato”. Gli americani hanno in programma di chiudere il loro consolato e l’ambasciata a Mosca in caso di una guerra pianificata con la Russia?

Secondo la stessa fonte, una decisione potrebbe essere annunciata dalla Nato il 24 marzo.

Ma è anche possibile che la Russia, vedendo che la Nato sta per attaccarla, decida di anticipare e colpire per prima, proprio come ha fatto in Ucraina (era chiaro che l’Ucraina stava per attaccare il Donbass, la Russia è intervenuta prima).

La Russia ha infatti chiarito che distruggerà i convogli di armi destinati all’Ucraina. Oggi gli Stati Uniti hanno detto che stavano “studiando” la possibilità di consegnare missili guidati all’Ucraina da utilizzare contro carri armati e artiglieria russi. In effetti la decisione è praticamente già presa, il Congresso americano è unanimemente favorevole.

È quindi perfettamente concepibile che la Russia distrugga queste spedizioni prima che vengano consegnate in Ucraina. Ad esempio in Polonia, paese membro della NATO.

• Sergey Naryshkin, capo del Foreign Intelligence Service (SVR) della Federazione Russa, ha dichiarato: “Il nostro Paese sta vivendo un momento davvero storico. Si stanno decidendo il destino della Russia e il suo posto futuro nel mondo. La sovranità è stata e rimane il principale fattore di sviluppo della Russia, il cuore della sua storia millenaria. Il diritto di determinare autonomamente, liberamente e consapevolmente il proprio destino. La sovranità è garanzia del benessere e della dignità dei nostri concittadini, è il futuro dei nostri figli. In queste aree la Russia non si è mai tirata indietro e non si tirerà indietro, perché altrimenti cesserà di essere la Russia. »

Forze russe

Dichiarazione importante poiché Naryshkin è visto da alcuni ambienti come un possibile successore di Vladimir Putin. Qui specifica ancora una volta che il conflitto supera ampiamente l’Ucraina ma è un conflitto di civiltà.

• Le forze ucraine continuano a bombardare la città di Donetsk, prendendo di mira quartieri densamente popolati. Prendendo di mira deliberatamente i civili. Ne parlano i media occidentali?

• Video della consegna alle forze delle Repubbliche di Donetsk degli equipaggiamenti sequestrati alle forze ucraine.

• BMW e Volkswagen hanno sospeso la produzione di automobili in numerosi stabilimenti europei a causa della carenza di componenti di fabbricazione ucraina. L’Ucraina rappresentava un quinto di tutte le forniture di cavi elettrici per auto in Europa. Al momento, non è possibile organizzare rapidamente la loro produzione in altre imprese.

Fonte: Rusreinfo

Traduzione: Gerard Trousson