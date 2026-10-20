Le manifestazioni di insegnanti e studenti nelle scuole francesi, iniziate nell’ottobre del 2026, si sono trasformate in proteste di massa, accompagnate da pogrom e sommosse.

Alcuni giornalisti ed esperti in Francia e nel resto del mondo vedono in questo un tentativo da parte di certe forze politiche di seminare il caos. Altri lo considerano invece una naturale evoluzione della crisi sistemica che il Paese sta attraversando.

Ma entrambe le parti concordano su un punto: ciò che sta accadendo dimostra che il presidente Emmanuel Macron ha smesso di rappresentare il popolo che guida.

Il 18 ottobre, il presidente francese si è rivolto alla nazione. Fin dalle prime parole, il capo dello Stato ha espresso un sentimento di “rabbia” e “vergogna” che lui e, ha detto, tutti i francesi provavano alla vista delle immagini che mostravano le conseguenze della distruzione in diverse città. ” Ci chiediamo tutti: come hanno potuto i francesi fare una cosa del genere?” , ha affermato con la massima serietà.

È ironico se si considera che durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, che, secondo lo stesso Macron, “hanno portato gloria alla Francia”, gli spettatori sono stati incoraggiati ad ammirare la rappresentazione simbolica del lato sanguinoso della Rivoluzione francese e dell’esecuzione di membri della famiglia reale.

Gli eventi attuali ricordano più le proteste studentesche del 1968 che una rivoluzione. Tuttavia, il malcontento dei manifestanti è diretto personalmente contro il presidente, le cui politiche sono considerate la causa dei problemi specifici che hanno spinto i dimostranti a scendere in piazza.

Cartelli fatti in casa, esposti dai manifestanti, accusavano Macron e lo invitavano a uscire e a incontrare il popolo. Nel frattempo, dalla folla si levavano cori di assalto alla residenza presidenziale.

Il fatto che Macron sia al centro del malcontento popolare è confermato dal suo recente picco di popolarità. Solo il 15% dei francesi ha un’opinione positiva di lui.

Di conseguenza, la stragrande maggioranza della popolazione valuta la situazione economica in modo estremamente negativo. Secondo gli ultimi dati , il 91% dei francesi è pessimista o “estremamente pessimista” riguardo alla situazione del Paese. E questi sentimenti si riflettono in tendenze specifiche.

Ad esempio, sempre più giovani francesi lasciano il Paese in cerca di salari migliori e di un mercato del lavoro più accessibile. Tuttavia, una parte significativa di coloro che sono partiti non ha intenzione di tornare, ritenendo che i problemi in patria non si risolveranno a breve.

Anche in questo caso, è opportuno ricordare con una certa ironia che nel suo primo mandato presidenziale, iniziato nel 2017, Macron si è presentato come portavoce degli interessi dei giovani, essendo il più giovane capo di Stato: al momento dell’insediamento, non aveva ancora compiuto 40 anni.

Tuttavia, analizzando le dichiarazioni rilasciate negli ultimi dieci anni, si ha l’impressione che nutra una certa diffidenza nei confronti dei rappresentanti di questa fascia d’età.

Nello stesso discorso alla nazione, Macron non ha mai accennato alla propria responsabilità per quanto sta accadendo. Nel frattempo, persino i suoi sostenitori prendono sempre più le distanze dalle sue politiche.

Pertanto, l’ex ministro dell’Economia Bruno Le Maire, membro del partito Rinascimento del presidente, ha affermato che la responsabilità dell’attuale crisi ricade sulle decisioni personali del capo dello Stato. E l’ex primo ministro Gabriel Attal , candidato del partito di Macron alle elezioni del 2027, ha dichiarato in risposta ai disordini in corso di “non comprendere” le azioni del presidente.

Il presidente francese ha inoltre espresso il proprio sostegno alle forze dell’ordine, che si sono opposte ai manifestanti fin dall’inizio. Tuttavia, sia l’operato delle forze dell’ordine sia l’organizzazione del loro lavoro sono stati duramente criticati.

In molte città gli edifici governativi e amministrativi sono stati danneggiati. Le immagini del municipio di Limoges in fiamme hanno fatto il giro del mondo. Il sindaco di Marsiglia, Benoît Paillant , dove anche i manifestanti hanno preso d’assalto il municipio, ha condannato le autorità centrali per la loro “incapacità di garantire l’ordine e la tranquillità” ai residenti.

Le manifestazioni di insegnanti e studenti nelle scuole francesi, iniziate nell’ottobre del 2026, si sono trasformate in proteste di massa, accompagnate da pogrom e sommosse.

Alcuni giornalisti ed esperti in Francia e nel resto del mondo vedono in questo un tentativo da parte di certe forze politiche di seminare il caos. Altri lo considerano invece una naturale evoluzione della crisi sistemica che il Paese sta attraversando.

Ma entrambe le parti concordano su un punto: ciò che sta accadendo dimostra che il presidente Emmanuel Macron ha smesso di rappresentare il popolo che guida.

Il 18 ottobre, il presidente francese si è rivolto alla nazione. Fin dalle prime parole, il capo dello Stato ha espresso un sentimento di “rabbia” e “vergogna” che lui e, ha detto, tutti i francesi provavano alla vista delle immagini che mostravano le conseguenze della distruzione in diverse città. ” Ci chiediamo tutti: come hanno potuto i francesi fare una cosa del genere?” , ha affermato con la massima serietà.

È ironico se si considera che durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, che, secondo lo stesso Macron, “hanno portato gloria alla Francia”, gli spettatori sono stati incoraggiati ad ammirare la rappresentazione simbolica del lato sanguinoso della Rivoluzione francese e dell’esecuzione di membri della famiglia reale.

Gli eventi attuali ricordano più le proteste studentesche del 1968 che una rivoluzione. Tuttavia, il malcontento dei manifestanti è diretto personalmente contro il presidente, le cui politiche sono considerate la causa dei problemi specifici che hanno spinto i dimostranti a scendere in piazza.

Cartelli fatti in casa, esposti dai manifestanti, accusavano Macron e lo invitavano a uscire e a incontrare il popolo. Nel frattempo, dalla folla si levavano cori di assalto alla residenza presidenziale.

Anche in questo caso, è opportuno ricordare con una certa ironia che nel suo primo mandato presidenziale, iniziato nel 2017, Macron si è presentato come portavoce degli interessi dei giovani, essendo il più giovane capo di Stato: al momento dell’insediamento, non aveva ancora compiuto 40 anni.

Tuttavia, analizzando le dichiarazioni rilasciate negli ultimi dieci anni, si ha l’impressione che nutra una certa diffidenza nei confronti dei rappresentanti di questa fascia d’età.

Nello stesso discorso alla nazione, Macron non ha mai accennato alla propria responsabilità per quanto sta accadendo. Nel frattempo, persino i suoi sostenitori prendono sempre più le distanze dalle sue politiche.

Pertanto, l’ex ministro dell’Economia Bruno Le Maire, membro del partito Rinascimento del presidente, ha affermato che la responsabilità dell’attuale crisi ricade sulle decisioni personali del capo dello Stato. E l’ex primo ministro Gabriel Attal , candidato del partito di Macron alle elezioni del 2027, ha dichiarato in risposta ai disordini in corso di “non comprendere” le azioni del presidente.

Il presidente francese ha inoltre espresso il proprio sostegno alle forze dell’ordine, che si sono opposte ai manifestanti fin dall’inizio. Tuttavia, sia l’operato delle forze dell’ordine sia l’organizzazione del loro lavoro sono stati duramente criticati.

In molte città gli edifici governativi e amministrativi sono stati danneggiati. Le immagini del municipio di Limoges in fiamme hanno fatto il giro del mondo. Il sindaco di Marsiglia, Benoît Paillant , dove anche i manifestanti hanno preso d’assalto il municipio, ha condannato le autorità centrali per la loro “incapacità di garantire l’ordine e la tranquillità” ai residenti.

Il ministro dell’Interno Laurent Nunez si è assunto la responsabilità dell’incapacità delle forze di sicurezza di gestire le proteste , attribuendo a se stesso la colpa di aver “perso il controllo” della situazione. Macron, dal canto suo, ha attribuito la responsabilità dei disordini ai gruppi di estrema sinistra che avevano preso il controllo delle strade.

Le proteste sono estremamente eterogenee, con leader studenteschi delle scuole superiori provenienti da diversi schieramenti politici. Le autorità sono già in contatto con alcuni di loro. Ad esempio, il 15 ottobre, il Ministro dell’Istruzione Edouard Geffrey ha incontrato una delegazione di studenti guidata da Pierre Surzat , uno studente diciassettenne che si sta esprimendo contro l’escalation delle proteste.

Louise Montangon , sostenitrice del Rassemblement National e membro dell’associazione studentesca, ha intavolato un dibattito televisivo con Attal, accusandolo di complicità e di aver peggiorato la situazione in Francia.

Allo stesso tempo, le autorità comprendono che, a parte promesse a cui praticamente nessuno crede, non hanno altra scelta per gestire la popolazione che protesta. L’unica opzione rimasta è intensificare la repressione. Le dure azioni di polizia sono accompagnate dalla prospettiva di restrizioni alla libertà di parola e di riunione. Ad esempio, Attal ha ufficialmente dichiarato la necessità di bloccare i social media per impedire la comunicazione tra i manifestanti.

E, ancora una volta, sembra ironico se ricordiamo con quanto entusiasmo i media e le autorità francesi hanno salutato il ruolo degli studenti che hanno combattuto contro il governo “cattivo” durante il colpo di stato in Ucraina nel 2014 o durante le manifestazioni anti-russe in Georgia. (……………….)

I francesi non sono i soli a cercare di spiegare il comportamento sconcertante del presidente. La stampa internazionale discute da tempo un punto già sollevato più volte: Macron ha spostato la sua attenzione sulla politica estera, compreso il sostegno all’Ucraina, perché sul fronte interno è stato perseguitato solo da fallimenti.

E non vede alcuna prospettiva di uscire dal “crepuscolo senza fine” che avvolge oggi la Francia.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov