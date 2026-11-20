di Patrice Giberzie

Secondo un’inchiesta di RFI, diversi reggimenti francesi si sono alternati in Ucraina per diversi mesi per addestrare l’esercito di Kiev e occuparsi della manutenzione delle attrezzature fornite direttamente da Parigi all’Ucraina. Questo dispiegamento riservato è stato effettuato all’insaputa del Parlamento.

La Francia non è quindi più semplicemente un fornitore di armi. Partecipa attivamente al funzionamento della macchina bellica ucraina. Addestramento, manutenzione, assistenza militare: tutte funzioni essenziali per la conduzione delle operazioni. Ciò non significa partecipazione diretta ai combattimenti, ma va ben oltre il semplice supporto a distanza.

A meno che non si consideri che il meccanico che restaura un’auto partecipa alla promozione del turismo automobilistico.

Questo meccanismo ricorda in modo impressionante i primi tempi del coinvolgimento americano in Vietnam. Washington iniziò inviando consiglieri militari. Poi altri consiglieri, poi unità combattenti, infine centinaia di migliaia di soldati.

L’avventura si concluse nell’aprile del 1975, tra il rombo degli elicotteri che evacuavano Saigon.

Sebbene la Francia abbia sostenuto Volodymyr Zelensky fin dall’inizio , ha anche inviato in Ucraina equipaggiamenti avanzati, tra cui obici Caesar, caccia Mirage 2000 e missili di precisione. Tuttavia, questo sostegno aveva ufficialmente una limitazione: prevedeva che non sarebbero state dispiegate truppe sul suolo ucraino. “Voglio rassicurarvi: nessuno, né in Francia né in nessun’altra parte del mondo, ha parlato oggi di inviare truppe in Ucraina “, ha dichiarato Jean-Noël Barrot , Ministro degli Affari Esteri, nel febbraio 2025. Più recentemente, discutendo del potenziale dispiegamento di diverse migliaia di soldati francesi in Ucraina a seguito di un cessate il fuoco, Emmanuel Macron ha presentato il piano per il dispiegamento di personale militare francese in un quadro internazionale, specificando: “Non si tratta di forze che impiegheremo in combattimento”.

Secondo i nostri colleghi di RFI , sembra che la Francia non abbia atteso l’annuncio ufficiale di una coalizione di volontari prima di operare in Ucraina. Fonti intervistate dall’emittente radiofonica descrivono una struttura “leggera e flessibile” , composta da “piccole squadre per missioni di breve durata ” . Secondo l’emittente, la loro missione è monitorare l’equipaggiamento dell’esercito ucraino e fornire addestramento. Questa struttura si chiama Volia ed è guidata da un generale francese. In ucraino, la parola “volia” racchiude lo spirito di resistenza, la lotta per la libertà. Volia è un’operazione altamente riservata, che finora è rimasta nell’ombra, spiega RFI .

Per mantenere nascosta la presenza militare francese in Ucraina, lo stato maggiore avrebbe scelto di celarsi dietro una missione ufficiale: Gerfaut. Secondo diverse fonti vicine alla vicenda, intervistate da RFI , questo distaccamento francese, dislocato in Polonia dal febbraio 2023, in particolare presso il campo di Wędrzyn nel nord-ovest del paese, funge da copertura per le truppe inviate in Ucraina. Gerfaut fa parte della Missione di Assistenza Militare dell’Unione Europea in Ucraina (EUMAM-Ucraina), prorogata di due anni, fino al 15 novembre 2028. La Polonia è quindi diventata il punto di transito, ma anche l’alibi, per questa presenza francese sul territorio ucraino. “Ai soldati francesi dislocati sul suolo ucraino viene chiesto di dire che sono diretti in Polonia”, ha dichiarato a RFI una fonte a conoscenza dell’operazione .

Perché inviare personale militare anziché tecnici civili? Perché l’Ucraina è un paese in guerra. Le forze armate francesi avrebbero quindi privilegiato soldati provenienti da unità convenzionali, in particolare reggimenti specializzati nel supporto logistico. Si tratta di soldati esperti con rare competenze tecniche, il cui impiego fornisce inoltre all’esercito francese preziose lezioni apprese in un conflitto ad alta intensità. Ma dietro questo vantaggio operativo si cela una questione ben più delicata: su quale base giuridica si fonda la missione Volia? L’articolo 35 della Costituzione impone al potere esecutivo di informare il Parlamento di qualsiasi intervento delle forze armate francesi all’estero, anche quando non sono direttamente coinvolte in combattimento.

Il Parlamento non era a conoscenza di nulla.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, i parlamentari non sapevano nulla di Volia. Né i membri dell’Assemblea Nazionale né i senatori erano stati informati dell’esistenza della missione. Questa situazione solleva interrogativi sul rispetto da parte del potere esecutivo dei suoi obblighi costituzionali. Contattato da RFI , il senatore Cédric Perrin, membro del partito dei Repubblicani e presidente della Commissione Affari Esteri, Difesa e Forze Armate del Senato, ha ribadito che, a suo avviso, un’operazione convenzionale non può essere esentata da tale obbligo in nome della sicurezza nazionale: “È un obbligo costituzionale. Il Presidente della Repubblica, non appena le truppe vengono dispiegate, deve informare il Parlamento entro un termine prestabilito. Il corretto funzionamento della democrazia dipende da questo”.

Fonte: Patrice Giberzie

Traduzione: Gerard Trousson