Macron fornisce prove della “morte cerebrale della NATO”

da Redazione

Il presidente francese Emmanuel Macron ha citato prove della “morte cerebrale della NATO”. Ne ha parlato durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tunisino, Kais Said, riferisce una fonte internazionale .

Secondo lui, l’incidente marino tra le navi di Francia e Turchia nel Mar Mediterraneo dimostra la “morte cerebrale” dell’alleanza.

“Ti sto riportando alle mie dichiarazioni alla fine dello scorso anno sulla” morte cerebrale della NATO. Credo che il recente incidente lo dimostri chiaramente “, ha detto Macron e ha aggiunto che la linea della Turchia è incompatibile con il suo status di paese NATO.

Il 17 giugno, è stato riferito che un incidente che ha coinvolto le navi da guerra di Turchia e Francia si è verificato nel Mar Mediterraneo al largo delle coste della Libia. La fregata turca, con l’aiuto del radar, aveva individuato e minacciato con le armi una nave da guerra francese quando questa aveva tentato di avvicinarsi alla nave turca di Cirkin, che trasportava armi destinate alle forze del governo di accordo nazionale (PNS) della Libia. Si noti che anche la seconda fregata della Marina turca è stata coinvolta nell’incidente.

Navi turche nel Mediterraneo

Nel novembre 2019, Macron ha annunciato che la NATO stava subendo una “morte cerebrale”. A suo avviso, gli Stati Uniti si stanno allontanando sempre più dall’Europa. Macron ha anche affermato che era giunto il momento che l’Europa si svegliasse e cominciasse a costruire energia autonoma, dato che ora è “al limite dell’abisso”.

Il ministro della Difesa francese Florence Parley aveva detto in seguito che Macron non intendeva la morte dell’Alleanza del Nord Atlantico quando parlava della “morte cerebrale” della NATO. “Quando il presidente della repubblica parlò della” morte cerebrale “della NATO, questo non significava la morte della NATO. Ciò significa che nessuno può ignorare la crisi che l’organizzazione sta attraversando “, aveva detto in un tentativo di attenuare le dichiarazioni del presidente.

Fonte: Lenta.ru

Traduzione: Sergei Leonov