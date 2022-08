Macron di fronte all’aumento del sentimento antifrancese in Africa

di Mehdi Messaoudi .

Il sentimento antifrancese è ancora altrettanto forte nel continente africano. La Francia, cacciata dal continente, sta attuando un piano per impoverire le sue ex colonie.

Per i governi francesi era necessario continuare la loro impresa di colonizzazione impedendo l’indipendenza economica del continente.

L’impresa distruttiva dell’economia africana era stata incoraggiata dalla presenza, alla testa di alcuni stati africani, di dittatori insediati e protetti dalla Francia. Le ultime elezioni libere e democratiche, che hanno portato presidenti legittimi alla testa di alcuni grandi paesi africani, hanno suonato la campana a morte per la Françafrique.

Negli ultimi mesi, durante i movimenti di protesta, i giovani del continente hanno attaccato la Francia e i suoi leader. La Francia è responsabile dei mali economici e sociali che affliggono il continente nero. La nuova generazione dice no alla Francia. I cartelli che tenevano in mostra dicevano “No al neocolonialismo francese” o “Macron, missionario dei nostalgici del colonialismo”. Macron, che sta per fare un pericoloso viaggio in Algeria, una potenza emergente, che merita il rispetto di tutti, dovrebbe imparare da questo sentimento antifrancese e analizzare questa ostilità a 60 anni dall’indipendenza, in una generazione che non ha mai conosciuto l’era coloniale.

Dovrebbe meditare anche su questa frase di uno dei suoi predecessori, l’ex presidente Jacques Chirac: “La Francia conta sulle entrate dell’Africa, per non sprofondare nell’insignificanza economica”.

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson