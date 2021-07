Macron chiude la trappola

Il programma non è cambiato.

Tessera sanitaria a tutti i piani e vaccinazione obbligatoria… Il menù elisiano di lunedì sera è stato fitto .

Siamo rimasti tutti sorpresi… dalla violenza della parola e della forma.

Sento compagni, “persone rassicuranti”… che dicono “restiamo zen, non è applicabile, non funziona, guarda in Israele hanno già abbandonato la stella verde, scusa il bollino verde”.

Tornando alle basi. Innanzitutto il virus è solo politico. Quindi liberiamoci subito di ogni ragionamento di “salute pubblica”, di ogni aspetto tecnico.

Allora tutto può cambiare. Se necessario, il governo israeliano potrebbe ripristinarlo. Tutto è una questione di tempismo. Opportunità.

Ma soprattutto… è del tutto casuale . Tutti sanno che ci saranno sia combattenti della resistenza che non controlleranno nulla, sia incursioni spettacolari di poliziotti da controllare. Tutti sanno che questo non sarà applicato allo stesso modo a Paris 6ème e Bondy.

Questo farà grandi immagini in TV (come quelle con i fucili automatici che scendono in rue Mouffetard a Parigi per far rispettare il coprifuoco).

Ma ripeto: è feccia .

Ciò che conta per Macron e i suoi complici non è la praticità ma il carico simbolico di questi dispositivi: la creazione di due gruppi, in opposizione frontale.

I vaccinati e i non vaccinati.

Noterete che nelle ultime settimane tutto il dibattito pubblico si è concentrato su questo punto. L’odio sale, deliberatamente alimentato; siamo in una nuova guerra di religione.

Vediamo medici, giornalisti sbavare sulle labbra , sui televisori, protendersi e annunciare la necessità di vaccinare l’intero pianeta, bambini e animali inclusi.

Inoltre, Macron ha venduto lo stoppino. Forse la sua frase più importante lunedì sera è stata:

L’epidemia sarà presente ” per diversi mesi dell’anno 2022 ”

Aprile 2022. L’orizzonte è ovvio.

Da “presidente dei ricchi” o “presidente delle élite”, Macron diventa dunque di fatto il “ presidente dei vaccinati ”.

Trasmuta le classiche divisioni (moderno/vecchio, élite/gilet gialli, nazionalisti/globalisti, sinistra/destra ecc.)… in “vaccinati/non vaccinati”, una classificazione intima, ontologica, organica .

E quindi molto più forte.

Chiunque può sperimentarlo: basta discutere con i covidements… Sono sempre più fanatici. La vaccinazione cristallizza questo.

Il couillonavirus gli permette anche di evacuare l’esplosiva riforma delle pensioni (che avrebbe potuto abbatterlo) ( su questo punto sembrano tutti d’accordo ).

Ha fatto credere di volerlo guidare (grandi tamburi mediatici nelle settimane precedenti)… poi può annunciare che non lo farà “ finché l’epidemia non sarà sotto controllo ”!

Questo è intelligente da parte sua. Ancora una volta, il virus è al sicuro.

Quindi, è facile prevedere il futuro: le elezioni presidenziali del 2022 saranno solo Covid, e nient’altro . E, a maggior ragione, i mesi che precedono le elezioni.

Ancora più grave… un altro trucco di magia… il virus verrà cancellato … sì, se, mentre ci saranno sempre casi e morti… I vaccinati non accuseranno più i malvagi Covid, ma punteranno il dito all’orribile non vaccinato!

Non saremo quindi solo assassini di nonne, e speriamo presto anche di bambini, ma soprattutto responsabili del perdurare della terribile pandemia !

Rafforzando ancora di più l’odio, il risentimento nel campo dei vaccinati, gruppo già molto fanatico.

Questo è come Macron chiude la trappola.

Ed è per questo che la situazione sta peggiorando e impone un certo… pessimismo.

Infine, voglio sempre ricordare la dimensione globale della covidemenza, indubbiamente il fattore più importante ma che ancora sfugge a molte persone.

I meccanismi all’opera in Francia purtroppo si trovano in… praticamente tutti i paesi.

Quindi, usare l’argomento “La Francia si unisce al Tagikistan ed è quindi una dittatura” ( François Asselineau ), implicando che la Francia è isolata, è un grossolano errore.

Ci sono solo differenze di intensità, particolarità locali, calendari locali e differenze di stile. Ma dietro, gli stessi obiettivi, lo stesso pensiero, gli stessi elementi di linguaggio.

La Francia non è quindi un’eccezione, né Macron il nostro problema unico.

Passano i mesi (già 17) e nulla sembra poter minare il potere della covidemenza (come uno psicopatico al servizio di uno o più obiettivi politici).

POST SCRIPTUM

Non ci è voluto molto per convalidare la mia analisi…

No, la Francia non fa eccezione… L’Inghilterra si unisce al branco… 24 ore dopo l’annuncio di Macron… E 5 giorni prima del cosiddetto “giorno della libertà” (19 luglio)…

Vaccinazioni obbligatorie per il personale delle case di cura in Inghilterra sostenute dai parlamentari.

Da ottobre, chiunque lavori in una casa di cura registrata dalla Commissione per la qualità dell’assistenza in Inghilterra deve avere due dosi di vaccino a meno che non abbia un’esenzione medica.

La Camera dei Comuni ha approvato il regolamento con 319 voti favorevoli e 246 contrari.

( fonte BBC )

Per quanto riguarda il Belgio… nessuna vaccinazione obbligatoria dei caregiver per il momento “ finché c’è spazio ”… Ma legalmente ci stanno già lavorando… ( fonte NWS )

L’obbligo vaccinale