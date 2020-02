Macron al presidente polacco Duda: “La Francia non è né filo-russa né anti-russa”

A VARSAVIA (AP) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato la Polonia lunedì, dove ha chiesto aiuto a quel paese per rafforzare l’Unione europea ora che la Gran Bretagna ha lasciato il blocco.

Dopo l’incontro con il presidente polacco Andrzej Duda, Macron ha anche chiesto la ripresa delle relazioni trilaterali con la Germania e un vertice che si terrà prima dell’arrivo dell’estate.

Macron ha affermato che i tre paesi “sono responsabili del futuro dell’Europa” e dovrebbero riprendere quel ruolo, soprattutto dopo la partenza britannica della scorsa settimana.

Il dubbio, d’altro canto, ha affermato che l’Unione europea dovrebbe essere più attraente ed efficiente “in modo che nessun altro in futuro desideri lasciarla”.

Macron in altre occasioni ha criticato le politiche del governo di destra in Polonia, di respingere gli immigrati, di continuare a dipendere dal carbone e di cercare di esercitare il controllo politico sul sistema giudiziario.

In politica estera, quando tiri un filo, trovi sempre resistenza. Il riavvicinamento di Macron con Putin aveva suscitato scalpore tra i polacchi, che hanno alcune ragioni per essere moderatamente russofili. L’intera arte della diplomazia consiste quindi nel non far arrabbiare nessuno, senza diventare incomprensibile o completamente ossequiosa.

La Polonia, per motivi storici, è completamente sotto l’ombrello americano, e questo implica che non partecipa al gioco europeo in termini di equipaggiamenti; citiamo ad esempio Boeing e il caccia F-35 invece che l’ Airbus e il caccia Rafale. Secondo Varsavia la Russia è sempre e comunque una minaccia e la NATO una preziosa protezione. Ma la NATO irrita i russi che (oltre) armano di conseguenza tutti i loro confini.

Il tempo non è ancora passato e la minaccia “russa” non ha davvero gettato i polacchi tra le braccia degli europei. La Polonia fa parte dell’UE, ma a portata di mano. E l’interferenza di Macron nella politica interna polacca è ovviamente fuori posto. Storicamente, non è una coincidenza che in Polonia riacquistino il ​​potere i cattolici della destra !

Guerra commerciale americano-europea in Polonia

Macron, che si è visto, fino a due anni fa, ancora il futuro “principe” d’Europa, scopre che non tutti in Europa condividono il libertarismo, l’immigrazionismo e l’ideologia LGBT, specialmente nelle ex “colonie” sovietiche dell’est!

Ma dietro le dichiarazioni un po’ pompose sui diritti umani e altre stronzate, c’è la ricerca squillante e ingombrante di grandi contratti: il vero grido è “compraci l’Airbus, compraci francese”! Il contratto a tre miliardi e mezzo (per acquisti di elicotteri francesi) era stato annullato nel 2016, un anno dopo l’adesione al potere dei populisti della PIS, il Partito Giustizia e Giustizia.

In questa occasione, infastidito, il giovane presidente francese si era lasciato scappare che i polacchi meritavano di meglio dei loro leader … Non possiamo fare a meno di un modo diplomatico! Soprattutto, non migliora il clima aziendale. L’idea di spostare Macron da Duda è quindi di riportare la Polonia commercialmente e militarmente a uno stato d’animo europeo, vale a dire meno americano.

Le relazioni con la Russia sono state un punto controverso, poiché la Polonia chiede sanzioni più severe contro Mosca per la sua invasione della Crimea, mentre la Francia cerca di risolvere il conflitto attraverso il dialogo.

“La Francia non è diventata filo-russa, come ho sentito a volte. La Francia non è né pro-Russia né anti-Russia. La Francia è filo-europea “, ha detto Macron.

I parigini descrivono in dettaglio gli extra della visita:

“Il resto di questa visita ufficiale porterà il Capo dello Stato a Cracovia. Al castello di Wawel, sulla collina omonima, per una di quelle sequenze storico-simboliche che il presidente gradisce così tanto, prima di tenere un discorso sul rapporto franco-polacco all’università di Jagellonia.

Emmanuel Macron rimarrà davvero fino a martedì. Per riscaldare questo legame, non era da meno. Ma neanche troppo. “Un ospite è come il pesce”, dice il polacco. Dopo tre giorni, non è più buono ”. “

