Macron accusa la Turchia di trasferire mercenari siriani in Libia

da Redazione

BEIRUT, LIBANO (17:15) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha accusato la Turchia di aver violato gli impegni assunti durante la conferenza di Berlino del 19 gennaio per risolvere la crisi libica, rilevando che la Francia aveva monitorato nei giorni scorsi navi che trasportavano mercenari siriani verso Libia.

Macron ha dichiarato, durante una conferenza stampa con il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Parigi oggi, che “la Turchia ha violato gli impegni presi durante la conferenza di Berlino”, aggiungendo: “Negli ultimi giorni, abbiamo rilevato navi turche che trasportavano mercenari siriani che sono arrivati ​​in Libia “.

Ha continuato: “La Francia sostiene la Grecia e Cipro nella loro sovranità sui loro confini e sul mare e condanna il nuovo accordo tra la Turchia e il governo libico”.

È degno di nota il fatto che il presidente francese Emmanuel Macron abbia espresso grande preoccupazione per l’arrivo delle forze siriane e straniere in Libia e ha chiesto che questo finisca immediatamente.

Il 19 gennaio, i leader dei paesi partecipanti alla conferenza di Berlino sulla crisi libica si sono impegnati a rispettare l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nel 2011 e a fermare qualsiasi interferenza esterna nel conflitto che esiste nel paese da anni.

I paesi partecipanti a questa conferenza – Stati Uniti, Russia, Francia, Gran Bretagna, Cina, Germania, Turchia, Italia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Algeria e Congo – hanno convenuto che non ci sarebbe stata una “soluzione militare” al conflitto che sta facendo a pezzi la Libia. I partecipanti hanno anche chiesto un cessate il fuoco permanente ed efficace.

Mercenari turchi in Libia in arrivo dalla Siria

Hanno partecipato quattro organizzazioni internazionali e regionali, vale a dire le Nazioni Unite, l’Unione Europea, l’Unione Africana e la Lega Araba.

Nota: Per Macron i terroristi stanno bene in Siria quando operano per abbattere il regime di Bashar al-Assad e la Francia notoriamente li sostiene. Gli stessi terroristi non sono benvenuti invece in Libia quando rischiano di interferire con gli interessi della Francia in quel paese.