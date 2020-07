L’uso aggressivo delle sanzioni da parte degli Stati Uniti sta mettendo in pericolo il regno del dollaro

Utilizzare il dollaro contro la Cina è particolarmente poco saggio

Da quando il dollaro ha consolidato il suo ruolo di valuta dominante nel mondo negli anni ’50, è stato chiaro che la posizione dell’America come unica superpotenza finanziaria le conferisce una straordinaria influenza sui destini economici di altri paesi. Ma è solo sotto il presidente Donald Trump [dubbio] che l’America ha usato i suoi poteri di routine e nella sua massima misura, impegnandosi in una guerra finanziaria. I risultati sono stati impressionanti e scioccanti. A loro volta hanno spinto altri paesi a cercare di liberarsi dall’egemonia finanziaria americana.

Nel 2018 il Ministero del Tesoro americano ha messo in atto misure legali che hanno impedito a Rusal, un’azienda di alluminio russa strategicamente importante, di accedere liberamente al sistema finanziario basato sul dollaro, con effetti devastanti. Durante la notte non è stata in grado di gestire molte controparti. Le stanze di compensazione occidentali hanno rifiutato di regolare i propri titoli di debito. Il prezzo delle sue obbligazioni è crollato (le restrizioni sono state successivamente revocate).

L’America ha ora oltre 30 programmi di sanzioni finanziarie e commerciali attive. Il 10 gennaio ha annunciato misure che il segretario al tesoro, Steven Mnuchin, ha dichiarato che “taglierebbe miliardi di dollari di sostegno al regime iraniano”. Il Dipartimento di Stato, nel frattempo, ha dichiarato che l’Iraq potrebbe perdere l’accesso al suo conto governativo presso la Federal Reserve Bank di New York. Ciò limiterebbe l’uso per l’Iraq delle entrate petrolifere, causando una stretta di liquidità e l’appiattimento della sua economia.

L’America è ben posizionata in modo univoco per utilizzare la guerra finanziaria al servizio della politica estera. Il dollaro viene utilizzato globalmente come unità di conto, riserva di valore e mezzo di scambio. Almeno la metà delle fatture commerciali transfrontaliere è in dollari. Si tratta di una quota cinque volte maggiore delle importazioni di beni mondiali negli Stati Uniti e di una quota tre volte maggiore delle esportazioni.

Il dollaro è la valuta preferita delle banche centrali e dei mercati dei capitali e rappresenta quasi i due terzi delle emissioni globali di titoli e delle riserve valutarie.

Il ritmo finanziario del mondo è americano: quando i tassi di interesse si spostano o la propensione al rischio sulle quotazioni di Wall Street, i mercati globali rispondono. L’impianto idraulico del mondo ha anche l’impronta di zio Sam. La maggior parte delle transazioni internazionali viene infine liquidata in dollari attraverso New York da banche “corrispondenti” americane. L’America ha una stretta presa sul principale sistema di messaggistica transfrontaliera utilizzato dalle banche, lo SWIFT , i cui membri si scambiano ping 30 m volte al giorno. Un’altra parte della rete incentrata sugli Stati Uniti è CHIPS, una stanza di compensazione che elabora quotidianamente pagamenti per un valore di 1,5 miliardi di dollari.

L’America usa questi sistemi per monitorare l’attività. Negato l’accesso a questa infrastruttura, un’organizzazione diventa isolata e, di solito, finanziariamente paralizzata .

Le persone fisiche e le istituzioni in tutto il pianeta sono quindi soggette alla giurisdizione americana e vulnerabili alla punizione determinata da Washington.

L’America ha iniziato a flettere i suoi muscoli finanziari dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Ha imposto multe enormi alle banche straniere per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni; nel 2014 una sanzione di $ 9 miliardi contro BNP Paribas ha scosso l’establishment francese. Trump ha portato l’armonizzazione della finanza a un nuovo livello (vedi tabella).

Ha usato sanzioni per limitare l’Iran, la Corea del Nord, la Russia, la Turchia (brevemente), il Venezuela e altri. Il suo arsenale include anche tariffe e assalti legali a compagnie, in particolare Huawei , che Trump accusa di spiare per conto del la Cina. Le sanzioni “secondarie” colpiscono le società di altri paesi che commerciano con stati nella lista nera di Washington.

Dopo che l’America si è ritirata da un accordo nucleare con l’Iran nel 2018, le aziende europee sono fuggite dall’Iran, anche se l’UE le ha incoraggiate a rimanere. SWIFT si è rapidamente allineato quando l’America ha minacciato di agire se non avesse tagliato le banche iraniane dopo la reimposizione delle sanzioni nel 2018.

L’uso del dollaro per estendere la portata della legge e della politica americana si adatta al credo “America first” di Mr Trump. Altri paesi lo vedono come un abuso di potere. Ciò include avversari come Cina e Russia; Il presidente della Russia, Vladimir Putin, parla del dollaro usato come “arma politica”. E include alleati, come la Gran Bretagna e la Francia, che temono che Trump rischia di minare il ruolo dell’America come garante dell’ordine nel commercio globale.

Potrebbe infine portare alla scomparsa dell’egemonia finanziaria americana, poiché altri paesi cercano di detronizzare la sua potente valuta [fallita] .

La nuova era della sperimentazione monetaria internazionale prevede la depolverizzazione delle attività, soluzioni alternative commerciali utilizzando valute e swap locali e nuovi meccanismi di pagamento da banca a banca e valute digitali. A giugno i presidenti cinesi e russi hanno dichiarato che avrebbero ampliato il regolamento del commercio bilaterale nelle loro valute. A margine di un recente vertice, i leader di Iran, Malesia, Turchia e Qatar hanno proposto di utilizzare criptovalute, valute nazionali, oro e permuta per il commercio. Tale attività segna un “punto di flessione”, afferma Tom Keatinge di RUSI, un think-tank. I paesi che si limitavano a lamentarsi della potenza finanziaria americana stanno ora respingendo il dollaro.

La Russia è andata più lontano. Ha designato entità sacrificabili per intrattenere rapporti commerciali con paesi che l’America considera canaglia, al fine di evitare di mettere a rischio importanti banche e imprese. Promsvyazbank PJSC, appoggiata dallo stato, è utilizzato per il commercio di armi in modo da proteggere le banche più grandi come Sberbank e VTB dalla minaccia di sanzioni.

La Russia è stata anche impegnata nella depolverizzazione di parti del suo sistema finanziario. Dal 2013 la sua banca centrale ha ridotto la quota in dollari delle riserve valutarie da oltre il 40% al 24%. Dal 2018 le disponibilità bancarie del debito del Tesoro americano sono passate da quasi $ 100 miliardi a meno di $ 10 miliardi. Il ministero delle finanze russo ha recentemente annunciato piani per ridurre la quota in dollari del suo fondo sovrano da $ 125 miliardi. “Non intendiamo abbandonare il dollaro”, ha detto Putin. “Il dollaro ci sta abbandonando.”

Elvira Nabiullina, governatrice della banca centrale russa, afferma che la mossa è stata in parte motivata dalle sanzioni americane (che sono state imposte dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 [sotto Obama] ), ma anche dal desiderio di perseguire il rischio di cambio. “Vedo un cambiamento globale di umore”, afferma. “Ci stiamo gradualmente spostando verso un sistema monetario internazionale più multi-valuta”. Nabiullina fa eco a Mark Carney, il governatore della Bank of England, che ha dichiarato in agosto che il sistema incentrato sul dollaro “non regge”.

Il debito della Russia è essere de-dollarizzato troppo in fretta. Le nuove emissioni sono spesso in rubli o in euro e il governo sta esplorando la vendita di obbligazioni denominate in yuan. Le società russe hanno ridotto i loro debiti esteri di $ 260 miliardi dal 2014; di ciò, $ 200 miliardi erano denominati in dollari. Al contrario, le aziende e le famiglie russe mantengono un debole per i dollari quando si tratta di detenere attività internazionali: hanno $ 80 miliardi in più rispetto al 2014. Dmitry Dolgin di ING, una banca, trova questo “enigma”, ma sospetta che potrebbe essere quello i tassi di interesse sulle attività in dollari, superiori a quelli in euro, superano il rischio percepito dalle sanzioni.

Dasvidaniya, dollaro

ING prevede che il 62% delle esportazioni di beni e servizi della Russia sarà regolato in dollari nel 2019, in calo rispetto all’80% nel 2013. Il suo commercio con la Cina è stato quasi interamente in dollari nel 2013; ora meno della metà lo è. Il commercio con l’India, in gran parte nel settore della difesa sensibile alle sanzioni, è passato da quasi tutte forniture in dollari a quasi tutti i rubli in quel periodo. Uno dei motivi di questo spostamento, affermano i funzionari russi, è che accelera gli scambi, poiché i pagamenti in dollari possono essere ritardati di settimane poiché gli intermediari finanziari eseguono controlli delle sanzioni.

Le imprese energetiche e delle materie prime sono tra i de-dollarizzatori più attivi della Russia. Il biglietto verde è la valuta di riferimento globale per il commercio di petrolio e sfuggire alla sua presa è difficile. “La cosa fondamentale da capire è che la gestione del rischio, l’intero complesso dei derivati, è in dollari”, spiega il capo di una società energetica globale. “Quindi, se si desidera avere una gestione del rischio, come commerciante di petrolio, acquirente o produttore, è necessario avere contatti con il sistema del dollaro.”

Ciononostante Rosneft, un produttore sostenuto dallo stato che rappresenta oltre il 40% della produzione grezza della Russia, ha denominato i suoi contratti di appalto in euro. Surgutneftegas, un altro produttore, ha ancora prezzi in dollari, ma ha aggiunto una clausola ai contratti dicendo che possono essere convertiti in euro su sua richiesta: “un piano di backup nel caso in cui Trump lanci merda nel ventilatore”, dice un commerciante. Lo scorso marzo Gazprom ha valutato per la prima volta una spedizione di gas naturale verso l’Europa occidentale in rubli. Il costo del cambio di dollari è modesto, afferma un dirigente di un’azienda petrolifera globale: “una persona in più nel dipartimento finanziario e un po ‘più di rischio valutario”.

La Cina seguirà il percorso tracciato dalla Russia? Trump ha esposto la profonda vulnerabilità della Cina al sistema finanziario incentrato sul dollaro.La capacità dell’America di inserire nella blacklist o intralciare le società tecnologiche cinesi, come Huawei, si basa in ultima analisi sulla punizione di fornitori e altre controparti che intrattengono rapporti commerciali con loro attraverso il sistema bancario e di pagamento basato sul dollaro. Secondo quanto riferito, un procedimento legale americano contro un dirigente Huawei senior, che sta combattendo l’estradizione dal Canada, si basa in parte sulle prove di un sorvegliante nominato dagli Stati Uniti presso HSBC, una banca centrale asiatica proveniente da Londra. A ottobre l’America ha sanzionato otto aziende tecnologiche cinesi all’avanguardia per presunte violazioni dei diritti umani nella provincia dello Xinjiang. L’amministrazione ha minacciato di bloccare le quotazioni di società cinesi a New York e di limitare gli acquisti da parte di investitori americani di azioni cinesi.

Il primo tentativo cinese di aggirare il dollaro è stato confuso. Dopo la crisi finanziaria del 2007-2009, ha promosso l’uso internazionale dello yuan e ha insistito affinché diventasse parte dei “diritti speciali di prelievo” dell’FMI, ricevendo in effetti l’imprimatur del fondo come valuta di riserva. La Cina ha stretto accordi di scambio di valuta con banche centrali straniere (ne ha fatte oltre 35). Si è parlato in gran parte dello yuan che sfidava il dollaro per il primo posto entro il 2020. Poi è arrivato il panico del mercato azionario nel 2015 e il governo ha rafforzato goffamente i controlli sui capitali . La quota di yuan del pagamento globale in valore è rimasta al 2% circa per diversi anni. Zhou Xiaochuan, ex governatore della banca centrale cinese, ha affermato che l’internazionalizzazione dello yuan, che ha promosso mentre era in carica, era “un bambino prematuro”.

L’esibizione americana della potenza di fuoco finanziaria e delle nuove tecnologie sta cambiando di nuovo il calcolo. La Cina ha alcuni dei mattoni per diventare più autonoma. Ha una propria infrastruttura di pagamenti e liquidazione interna, denominata CIPS. Lanciato nel 2015, ha finora integrato SWIFT (che utilizza per la messaggistica interbancaria). È minuscolo, elaborando meno nel 2018 rispetto a SWIFT ogni giorno. Ma semplifica i pagamenti transfrontalieri in yuan, offrendo alle banche molti nodi per gli insediamenti. I rapporti suggeriscono che Cina, India e altri potrebbero esplorare un’alternativa SWIFT gestita congiuntamente .

Dollari USA e Yuan cinesi

Una volontà e una Huawei

Parti del sistema di finanziamento al consumo mondiale stanno finendo sotto il dominio della Cina grazie alle sue piattaforme digitali, che si sono globalizzate più velocemente delle sue banche convenzionali. I pagamenti tramite Alibaba (e la sua affiliata Ant Financial) sono accettati dai commercianti in 56 paesi. Il logo Alipay è, in alcuni punti, comune come quello di Visa.

Nei mercati dei capitali, nel 2018 la Cina ha introdotto un contratto futures sul greggio denominato in yuan su una borsa di Shanghai. Conosciuto come il “petroyuan”, è visto da alcuni come un potenziale rivale del dollaro nel prezzo del petrolio. La Cina ha incoraggiato importanti aziende quotate in America a elencare le loro azioni anche più vicino a casa. Il 26 novembre Alibaba, la compagnia più preziosa della Cina, che nel 2014 ha fluttuato a New York anziché a Hong Kong o Shanghai, ha completato un elenco aggiuntivo di $ 13,4 miliardi a Hong Kong (i fondi sono stati raccolti in dollari di Hong Kong). “Come risultato della continua innovazione e dei cambiamenti nel mercato dei capitali di Hong Kong, siamo in grado di realizzare ciò che ci siamo purtroppo persi cinque anni fa”, ha dichiarato Daniel Zhang, amministratore delegato di Alibaba.

È stato riferito che la banca centrale cinese sta lavorando a una nuova valuta digitale, anche se i dettagli sono scarsi. Alcuni ipotizzano che voglia ottenere un vantaggio sull’America nella costruzione di qualsiasi sistema internazionale emerga per la gestione dei pagamenti nelle valute digitali emesse dalla banca centrale. Ha discusso della creazione di una criptovaluta comune con altri paesi BRICS (Brasile, Russia, India e Sudafrica) in un recente vertice. La Cina potrebbe finire per fare Bitcoin con una svolta autoritaria: anziché l’anonimato potrebbe voler tracciare e archiviare centralmente tutti i dati.

Che i rivali geopolitici americani vogliano sfuggire al dominio del dollaro non è una sorpresa. Forse più sorprendente è che anche i suoi alleati stanno flirtando con esso. Nel suo manifesto per il 2019-24, Ursula von der Leyen, la nuova presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “Voglio rafforzare il ruolo internazionale dell’euro”. Jean-Claude Juncker, il suo predecessore, ha definito la “dominazione” del dollaro nel commercio europeo di energia una “aberrazione” (quando solo il 2% delle importazioni proviene dall’America). La commissione sta lavorando a un nuovo piano d’azione, parte del quale prevede l’incoraggiamento dei paesi dell’UE ad eliminare il “riferimento indebito” al dollaro nei pagamenti e nella fatturazione commerciale, secondo uno staff.

Finora la principale iniziativa dell’UE ha coinvolto l’Iran. Ha cercato di creare un modo per le sue banche e imprese di commerciare con essa, proteggendole dall’ira americana. Ma INSTEX una stanza di compensazione creata a tale scopo da Gran Bretagna, Francia e Germania, con il sostegno della Commissione, è rozza e limitata. È essenzialmente un meccanismo di baratto e non copre le vendite di petrolio (è limitato al commercio umanitario non sanzionato). Era strutturato per consentire alle imprese di impegnarsi nel commercio senza ricorrere al dollaro o SWIFT. Ma sono rimasti lontani per paura di incorrere in sanzioni secondarie.

Le prestazioni balbettanti di INSTEX riflettono la portata pura della portata dell’America. Come sottolinea Adam M. Smith, esperto di sanzioni presso Gibson Dunn, uno studio legale, l’ America può rivendicare la giurisdizione se una transazione ha un “nesso” americano, anche se non è denominata in dollari.

Discesa del dollaro ?

Ciò include le transazioni che si basano su banche di giurisdizione americana o in cui una controparte straniera si affida a cittadini americani per approvare, facilitare o elaborare la transazione o in cui una parte utilizza un sistema di pagamento, contabilità o e-mail di back-end archiviato su server in America.

Nonostante ciò, alcuni funzionari europei rimangono ottimisti. Il 29 novembre altri sei stati dell’UE hanno dichiarato di voler aderire a Instex. “È una cosa da dieci a venti anni, e spero non riguardi solo l’Iran. Non puoi annullare decenni di politica in un anno “, afferma un funzionario francese. E se l’Europa riuscirà a riformare il funzionamento interno dell’euro, la sua portata finanziaria si espanderà. “Dobbiamo prima completare il progetto: unione bancaria, integrazione fiscale, vera unione dei mercati dei capitali e così via”, afferma un altro funzionario francese. È probabile che le potenze europee svolgano un ruolo guida negli sforzi della banca centrale per creare una valuta elettronica globale. L’anno scorso Carney ha lanciato l’idea di una rete di fondi digitali della banca centrale che potrebbe fungere da valuta di fatturazione globale. Se succede, l’America potrebbe non essere invitata.

Un paradiso soprastante

Il vero test di qualsiasi valuta di riserva è una crisi finanziaria. Eswar Prasad della Cornell University, l’autore di “The Dollar Trap”, osserva che il biglietto verde beneficia durante i periodi di tumulto. La crisi del 2007-2009, che ebbe origine in America, paradossalmente rafforzò il suo status di rifugio sicuro. Quando il commercio globale, il risparmio, i prestiti e le riserve sono in gran parte in una valuta, questi punti di forza si rafforzano a vicenda. Nessun altro mercato dei capitali si avvicina a quello americano per profondità e liquidità, un fattore chiave nella scelta di una valuta per il commercio.

Tuttavia la supremazia finanziaria dipende da un mix inebriante di influenza economica, responsabilità e legittimità. E l’approccio marziale che l’America ha adottato minaccia il dominio del dollaro, sostiene Jeffrey Frankel dell’Università di Harvard. Un ex segretario al tesoro americano è d’accordo.

Nel 2016, mentre era ancora in carica, Jack Lew ha dichiarato al pubblico di Washington: “È un errore pensare che [le sanzioni] siano a basso costo. E se rendono l’ambiente aziendale troppo complicato o imprevedibile o se interferiscono eccessivamente con il flusso di fondi in tutto il mondo, le transazioni finanziarie potrebbero iniziare a spostarsi al di fuori degli Stati Uniti—Che potrebbe minacciare il ruolo centrale del sistema finanziario americano a livello globale, per non parlare dell’efficacia delle nostre sanzioni in futuro. ” Mentre l’amministrazione Trump continua a usare le sanzioni in modo aggressivo, gli sforzi per aggirarle accelereranno. L’America non ha il monopolio dell’ingegno finanziario.

Fonte: The Economist

Traduzione: Gerad Trousson