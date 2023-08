L’uscita dalla NATO/UE è il più grande dovere patriottico del nostro tempo

di Juan A. Aguilar

Il 23 luglio gli spagnoli furono chiamati alle urne. Prima di quella data, ci sono state settimane in cui i cittadini hanno dovuto subire una cascata di “proposte elettorali”, programmi, slogan, insulti, bassezze e pugnalate alle spalle tra i partiti del regime del 78, pur di guadagnare posizioni… Ma , possiamo constatare tutti che mentre hanno la bocca piena della parola Spagna, nessuno dei partiti con possibilità di rappresentanza ha proposto qualcosa di così ovvio per chi vuole la pace, la giustizia e la sovranità della nostra Patria: la promessa portare la Spagna fuori dalla NATO/Unione Europea.

Non lasciatevi impressionare dal Regime Servile e dalla sua furia mediatica. La NATO e l’UE fanno parte dello stesso pacchetto. È stato dimostrato nella pratica che l’UE non è altro che il braccio politico della NATO, e la NATO l’apparato militare delle élite globaliste neocoloniali.

Cosa ci ha insegnato per decenni questo sinistro tandem NATO/UE? Che i suoi funzionari, una massa di parassiti non eletti, servono solo i loro padroni, che si vergognano quando ricevono una chiamata dalla Casa Bianca, che sono altezzosi e arroganti verso i deboli, ma che sono peggio dei ratti di fronte a un potere capace di tenergli testa. E ” niente è più vile e vile che essere altezzosi con gli umili “, diceva Seneca duemila anni fa.

Per comprendere la bassezza morale della feccia che si nasconde sotto le suddette sinistre sigle, basta rivedere alcune delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi.

Il presidente ceco Petr Pavel ha affermato che ” tutti i russi che vivono nei paesi occidentali dovrebbero essere sorvegliati molto più da vicino che in passato “, ricordando che al tempo della seconda guerra mondiale anche i discendenti dei giapponesi che vivevano negli Stati Uniti erano soggetti a ” un regime di stretta sorveglianza”. Per chi non lo sapesse: il presidente ceco ha appena chiesto che i russi che vivono in Europa siano sottoposti allo stesso regime a cui la Casa Bianca impose ai 120.000 giapponesi che, durante la seconda guerra mondiale, quando questi furono collocati in campi di concentramento, in condizioni disumane, espropriandoli dei loro possedimenti e sottoponendoli a una prova di “lealtà” che comprendeva non solo il rifiuto dell’imperatore del Giappone, ma anche l’accettazione di entrare in guerra nelle file dell’esercito americano, quando molti di loro erano già cittadini statunitensi a pieno titolo. Questo signore è solo un miserabile rappresentante della repubblica ceca filo atlantista e impregnata dei “valori europei”, uno psicopatico con desideri genocidi che si crede impunito dicendo cose del genere… A ascoltarlo… Come non ricordare i bei vecchi tempi del Patto di Varsavia?

Il Corpo dei Volontari Polacchi ha ammesso di aver collaborato con il Corpo dei Volontari russi, combattendo a fianco delle forze armate ucraine, per attaccare diversi villaggi a Belgorod, una provincia al confine con la Russia, uccidendo un civile e ferendone altri dodici. Il Washington Post ha rivelato che questi gruppi estremisti hanno attaccato i civili con armi della NATO. Ecco allora i polacchi “coraggiosi” che praticano il terrorismo secondo i “valori europei”. La loro impresa ha solo ferito o ucciso i civili di un piccolo villaggio. Che grandezza, che eroismo, che posto nella NATO/UE!

L’oligarca italiano Mario Draghi ha dichiarato in un discorso al MIT di Boston sulla guerra della NATO in Ucraina: “ Lo slogan è unico, categorico e vincolante per tutti. Sta già volando e infiammando i cuori, dalle Alpi all’Oceano Indiano: “Vinceremo! e vinceremo!”. Gli Stati Uniti, l’Europa e i loro alleati non hanno altra scelta che garantire che l’Ucraina vinca questa guerra, altrimenti sarà la fine dell’Ue ”. In effetti, a cosa serve l’UE se la sua esistenza dipende dal mantenimento della dittatura di Zelenskyj? Questo rappresentante dei “valori europei” dovrebbe ricordare che “ l’Italia ripudia la guerra come […] mezzo per risolvere le controversie internazionali”, secondo l’articolo 11 della Costituzione, ma le costituzioni dei Paesi del “giardino di Borrell” soffrono ormai di interpretazioni surrealiste.

Mario Draghi con Stoltenberg

Non è la prima volta che il banchiere Draghi “ci ha insegnato i valori europei”. Ricordiamo che, in un discorso al Parlamento italiano, Draghi ha voluto rendere un insolito omaggio a Robert Kagan, sconosciuto ai più ma figlio di Donald, il fondatore del movimento neoconservatore americano. Robert è il marito di Victoria Nuland, protagonista assoluta del colpo di stato di Maidan nel 2014, e figura chiave negli ambienti che alimentano il conflitto ucraino.1 . Tutto resta in famiglia…

Un’altra figura famigerata è l’ex segretario della NATO Anders Rasmussen, che recentemente si è unito a Zelenskyj come consigliere presidenziale. In un recente discorso riassunto dal Guardian , ci ha detto: ” Un gruppo di paesi della NATO potrebbe essere pronto a schierare truppe sul terreno in Ucraina se gli stati membri, compresi gli Stati Uniti, non fornissero garanzie di sicurezza tangibili a Kiev, presso il vertice dell’Alleanza di Vilnius ”. Le nazioni che secondo Rasmussen sarebbero disposte a inviare truppe in Ucraina sarebbero la Polonia e gli Stati baltici. E trascinare così tutta l’Europa nella guerra… dove, naturalmente, i figli e i nipoti di tutti questi prebendari non scenderanno in trincea…

Va notato che l’intervento in Ucraina di una “coalizione dei volenterosi”, simile a quella formata per l’invasione dell’Iraq, era stato auspicato all’epoca dal generale David Petraeus, principale protagonista della stagione delle guerre infinite intraprese dai gli Stati Uniti nel loro “momento unipolare”. Quindi un ritiro di Washington, che osserverebbe dall’altra parte dell’Atlantico quella che si tradurrebbe in una grande guerra europea, le altre nazioni europee non potranno non sostenere a loro volta il contingente dei paesi Nato schierato in Ucraina.

L’elenco è lungo. Questi sono già esempi sufficienti di figure significative del “mondo libero”, quello che è sempre dalla “parte buona della storia”, con il suo “ordine basato su regole” (le loro), resiliente, inclusivo, sostenibile e di genere… Sicuramente danno uno spettacolo oscuro e crudo della loro vera natura. E come lo descrisse Emile Zola: ” In verità lo spettacolo era incredibile, superava in brutalità, in sfacciataggine, in dichiarazioni indegne, i peggiori istinti, la più grande bassezza mai confessata dalla bestia umana”.”. Non facciamoci illusioni. Ci saranno sempre persone che puzzano come quelle che abbiamo appena menzionato. Fa parte della condizione umana. Non vale la pena cercare di capire la feccia. Ciò che serve è evitarli. E per questo bisogna lasciare gli indegni porcili dove si divertono. Dobbiamo lasciare la NATO/UE.

I cittadini possono constatare che nulla di quanto detto da questi personaggi viene consultato dai rispettivi popoli europei. Alimentano la guerra… senza consultarci. Applicano “sanzioni” illegali ai sensi del diritto internazionale senza consultarci, prendono di mira la Cina come una minaccia senza consultarci. Tuttavia, i sondaggi indicano che i popoli europei hanno una diversa percezione delle cose, un’idea molto diversa di “loro” che sta guadagnando terreno nel tempo. Ad esempio, secondo un recente sondaggio condotto su oltre 16.000 intervistati in 11 paesi europei, quasi tre quarti degli europei sostengono la posizione del presidente francese Emmanuel Macron secondo cui l’UE dovrebbe smettere di fare affidamento sugli Stati Uniti per la propria sicurezza e investire nella propria difesa militare. capacità. Il sondaggio indica inoltre che il 43% degli intervistati vede la Cina come “un partner necessario” e solo il 35% come “un rivale” o un “avversario” per il proprio Paese. E il sostegno al regime di Kiev è in calo da mesi. Perché dovremmo continuare a sopportare la bassezza delle caste che rappresentano solo se stesse?

Biden con il premier spagnolo Sanchez

Il caso della Spagna è particolarmente sanguinoso. In una legislatura abbiamo avuto il governo più “di sinistra” e “progressista” degli ultimi decenni (così dicono). In realtà è il governo più capitolato, più sordido, più esecrabile, più filo atlantista e più venduto del secolo scorso. Un governo che crede che gli spagnoli siano pronti a vendere la loro dignità, la loro sovranità, la loro indipendenza e la loro libertà per pochi fondi europei… cioè per pochi soldi.

Gli spagnoli devono svegliarsi. Lo spagnolo deve disprezzare queste monete macchiate del sangue di decenni di guerre e di neocolonialismo. Lo spagnolo deve memorizzare una citazione classica di Leone Tolstoj (un russo, dannazione): “ Il denaro è una nuova forma di schiavitù che differisce da quella vecchia solo per il suo carattere impersonale; non esiste alcun rapporto umano tra padrone e schiavo ”.

Non sappiamo se ci sarà spazio per questa ‘furia spagnola’, ma almeno gli spagnoli dovrebbero attingere un po’ di rispetto per se stessi per dire ‘basta!’ a tutta l’ignominia e la meschinità che la NATO/UE rappresenta.

Resta da capire il motivo per cui queste spettacolari manifestazioni di turpitudine morale si stanno verificando proprio in questo momento. In altre parole, perché i falchi della NATO e degli Stati Uniti stanno spingendo così forte per ampliare un conflitto che finora è rimasto entro limiti di rischio gestibili e con margini residui per soluzioni negoziate?

Temono infatti, giustamente, che la controffensiva della NATO non ottenga il successo sperato. La finzione finora sostenuta di una vittoria ucraina sul campo di battaglia non resisterà alla dura realtà. Né sarà in grado di erodere le risorse di Mosca in modo tale da “indebolire” significativamente la Russia a livello internazionale.

L’assenza di vittoria sarà giustamente vista come una battuta d’arresto dalle élite oligarchiche. E sì, la vittoria della Russia potrebbe essere la fine della NATO/UE.

Ecco perché scommettiamo su una simile vittoria. Per patriottismo.

Fonte: El Espia Digital

Traduzione: Luciano Lago