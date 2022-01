L’Unione Europea dice addio alla libertà, all’uguaglianza e alla fratellanza

di Elena Karaeva

“Vaccinazione o morte sociale”: così hanno già battezzato un nuovo disegno di legge che il governo francese ha presentato ai parlamentari.

In un primo momento era previsto che Macron sarebbe stato in grado di gestire l’affare rapidamente, durante la settimana in corso, poiché il suo partito ha la maggioranza necessaria, ma i deputati del partito di governo nel momento decisivo sono andati a rinfrescarsi (“una pandemia è una pandemia e la cena è in programma”), e l’opposizione in loro assenza ha organizzato un’altra votazione e gli emendamenti sono stati rinviati.

Le autorità battono comunque gli zoccoli con impazienza: i cambiamenti che la legge, se approvata, introdurrà nella vita quotidiana di 67 milioni di cittadini, non sono paragonabili a nessun periodo della storia francese, monarchica o repubblicana che sia.

Si tratta dell’introduzione della vaccinazione obbligatoria di fatto contro il coronavirus di tutti coloro che hanno più di 12 anni.

Se il “passaporto del vaccino” sostituirà il “pass sanitario” dal 15 gennaio, significherebbe che a circa sette milioni di francesi non vaccinati sarà negato l’accesso a tutti i trasporti pubblici urbani, ai negozi di alimentari, alle farmacie e ai saloni di bellezza.

Nessuno accetterà risultati negativi di qualsiasi test PCR.

Il disegno di legge lo vieta direttamente e inequivocabilmente.

I non vaccinati non potranno viaggiare in un’altra città in treno, saranno privati ​​dell’opportunità di acquistare un biglietto aereo, non potranno andare al cinema, teatro, museo, biblioteca, per non parlare di caffè e ristoranti .

Ecco come appare oggi, un futuro vicinissimo – a distanza di un decennio di calendario, a partire da oggi – nello Stato, di cui uno dei motti è l’uguaglianza.

“Più parità”, cioè chi va a vaccinare secondo il calendario proposto dalle stesse autorità, il governo ha però dimenticato di garantire un’eventuale tutela legale (e un risarcimento monetario) in caso di effetti collaterali da vaccino. Cioè, ti fai iniettare, come ti abbiamo detto, ma se la tua salute è o sarà danneggiata a causa dell’iniezione, allora noi non abbiamo assolutamente nulla a che fare con questo. E quindi, ovviamente, puoi provare a citare in giudizio Macron – nel quadro della democrazia e del meglio – ma è improbabile che una simile affermazione venga accettata.

E la Francia in questo caso non fa affatto eccezione: poiché il contratto per l’acquisto dei vaccini con Pfizer/BionTech e con la stessa Moderna è stato concluso dalla Commissione Europea , Bruxelles ha escluso la clausola sulla responsabilità delle aziende farmaceutiche per le conseguenze della vaccinazione sotto la pressione della lobby delle multinazionali farmaceutiche.. Lo ha escluso da solo, e ha lasciato che fossero i governi dei paesi dell’Unione Europea a prendersi la colpa .

Quindi sono gonfi: non ci sono soldi per un possibile risarcimento per coloro che potrebbero avere complicazioni dopo la vaccinazione, ma devono comunque ottenere il vaccino se vuoi continuare a condurre una vita normale.

Lo stesso Macron un anno fa, quando la vaccinazione era appena iniziata in Francia, ha giurato e spergiurato che “non avrebbe mai reso obbligatoria la vaccinazione”. Lo disse nel novembre 2020 e lo ripeté nella primavera del 2021.

Tanto che già tre mesi dopo, a luglio, ha voluto introdurre un “tessuto sanitario” per tutti gli adulti, sconfessando così tutte le precedenti dichiarazioni.

Gli scolari sono stati “risparmiati” fino al 30 settembre, dopodiché non hanno richiesto il certificato di vaccinazione per le attività extrascolastiche, comprese quelle sportive.

Con l’inizio della quinta ondata di contagi con il ceppo “delta”, che ora viene levigata dalla sesta ondata – questa volta con l'”omicron” – e durante tutta la pandemia, le autorità dei paesi europei e la stessa Francia, come se a comando, erano aderenti a valori che prima non c’erano e con una tale volontà di dichiararsi.

Con tali misure hanno limitato molto energicamente e praticamente tutti i diritti dell’individuo, non appena decisero che ciò era necessario per il “bene pubblico”. Hanno messo gli europei sotto chiave, come è avvenuto in Austria , hanno introdotto misure non meno dure, come è avvenuto nei Paesi Bassi, in Italia e hanno controllato i codici QR ad ogni passo, come ora viene fatto e sarà fatto in Francia.

L’esigua opposizione non ha fatto oscillare il pendolo dell’opinione pubblica nella sua direzione, poiché la società sta dando una mano, ed è piuttosto sensibile se e quando osa opporsi.

Vale la pena notare qui che i diritti e le libertà, di cui l’opinione pubblica europea era così preoccupata e che esaltava in ogni modo, dalla stampa ai più alti funzionari dell’Unione europea, si sono rivelati piuttosto effimeri, così effimeri che in pochi mesi tutta questa uguaglianza e tutta questa fratellanza soni spariti e rimasti senza traccia.

Vale la pena sottolineare che è stata proprio questa stampa e proprio questi funzionari di Bruxelles che sono riusciti allo stesso tempo a puntare il dito in direzione della Russia , dichiarando che “non esistono libertà civili in questo Paese”.

Sebbene in una situazione del genere, la cui mucca muggirebbe.

Intanto, da un punto di vista oggettivo, che si va sviluppando nel nostro Paese (in Russia), è molto meglio in termini di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini che nel quinto/sesto obbligo, e molto probabilmente sia per la settima che l’ottava (ulteriore in fondo alla lista) ondata di contagio in Europa .

Le persone con calma e di propria spontanea volontà e discrezione, nel rispetto dell’interesse pubblico, vengono vaccinate, si producono vaccini, anche nasali, garantiscono protezione.

Mentre nella stessa UE stanno già suggerendo che forse la risposta immunitaria alle iniezioni Pfizer / BionTech o Moderna potrebbe non essere così completa come si pensava in precedenza, quindi non dovrai correre per vaccinarti se e quando l’attuale legge sarà approvata. un anno e una volta al trimestre.

L’OMS lo conferma indirettamente, dal momento che ha annunciato ufficialmente che intende dialogare con gli sviluppatori affinché cambino, come si diceva, “la composizione del vaccino”.

La dura verità sul covid: cosa stanno cercando di nascondere

Cosa si intende con questa misteriosa espressione “composizione del vaccino” non è stato ancora spiegato.

Non è noto nemmeno come la nuova formazione, a differenza di quella vecchia, possa (o influenzerà) la salute e il benessere, e se si rivelerà efficace quanto lo Sputnik V della Russia.

Non ci sono ricerche e prove scientifiche su questo punteggio.

Oggi, le autorità in Europa e in Francia chiariscono alle persone che hanno affidato loro la gestione, compreso il loro benessere, che seguono due principi di leadership.

Il primo è stato formulato molto tempo fa e suona così: “il salvataggio dell’annegamento è opera degli annegati stessi”, cioè vai a iniettarti se vuoi andare a cena in un ristorante o fare sport, e il secondo è che “chi non si è nascosto, non è per colpa mia”… Dopotutto, in linea di principio, le autorità in Francia e in qualsiasi altro Stato membro dell’UE non si assumeranno alcuna responsabilità legale in caso di misure errate.

Il contratto sociale (oh, quanto erano orgogliosi nell’Unione Europea!), basato sulla fiducia, è stato rotto dal ceppo di omicron e difficilmente può essere ripristinato. Ebbene, oggi non possiamo che simpatizzare con chi, come quei tre saggi, decise di attraversare il mare in un temporale , ricordando, ovviamente, come finiscono tali avventure.



Fonte : RIA Novosti

Traduzione: Sergei Leonov