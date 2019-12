L’Ungheria si ritira dal più grande concorso di canzoni al mondo perché è troppo gay (Eurovision Song)

da Redazione

Il concorso si è ridotto ad una penosa farsa animata da omosessuali, trans e sostenitori delle teorie LGBT, fanno sapere da Budapest.

Il ritiro dell’Ungheria dalla EUROVISION SONG è stato annunciato adducendo che la competizione annuale sia troppo difforme per il governo pro-famiglia del paese. L’Ungheria non ha fornito un motivo ufficiale per il ritiro. Tuttavia, secondo quanto riferito da una fonte dell’emittente ungherese MTVA, il personale ritiene che la mossa riguarda l’associazione di Eurovision con la decadenza e la degenerazione della manifestazione infestata da lesbiche, gay, bisessuali e travestiti (LGBT).

“Non sono stato sorpreso. Viene dalla cultura istituzionalizzata di MTVA ”, ha riferito una fonte anonima a un giornale britannico in un rapporto pubblicato mercoledì. La fonte ha detto che nessuna spiegazione è stata fornita internamente, ma che la copertura positiva dei problemi dei gruppi gay è stata scoraggiata nella redazione. L’emittente situata a Budapest ha rifiutato di rispondere alle domande sollevate.

Inoltre, il sito web ungherese index.hu ha citato fonti di MTVA ipotizzando che il governo pensi che Eurovision Song sia troppo incline alla propaganda gay per partecipare.

Quando la settimana scorsa un legislatore dell’opposizione ha chiesto a un ministro del governo perché l’Ungheria si stava ritirando dall’Eurovisione, gli è stato detto che l’emittente della nazione era responsabile della decisione.

I commentatori pro-governo hanno incoraggiato il ritiro come una vittoria per gli avversari del movimento LGBT. Il direttore della rivista András Bencsik ha affermato che Eurovision è stata “ridotta a una flottiglia omosessuale. Ha dichiarato di non partecipare al concorso per la salute mentale dell’Ungheria.

“Molti giovani hanno pensato che questo fosse qualcosa per le persone di età inferiore ai 18 anni, ma in questo evento, la distruzione del gusto pubblico ha luogo con travestiti urlanti e donne barbute”, ha aggiunto Bencsik.

Nel 2014, la cantante e drag queen austriaca Thomas Neuwirth, il cui nome d’arte è Conchita Wurst, ha vinto l’Eurovision con la canzone Rise Like a Phoenix. La vittoria lo ha reso un’icona LGBT internazionale per la sponsorizzazione di magliette.

I funzionari ungheresi hanno recentemente inviato altri segnali di opposizione all’agenda delle lobby gay. Il primo ministro Viktor Orbán, che ha ripetutamente affermato che il matrimonio è tra un uomo e una donna, ha recentemente lanciato una politica “Family First” volta ad aiutare le famiglie tradizionali e ad aumentare i tassi di natalità.

Ad agosto, István Boldog, un membro del parlamento del leader del partito Fidesz al potere, ha chiesto un boicottaggio della Coca-Cola nel corso di una campagna pubblicitaria con baci omosessuali. E a maggio, il portavoce del parlamento ungherese, László Kövér, ha affermato che l’adozione delle coppie dello stesso sesso è moralmente equivalente alla pedofilia.

Gli attivisti queer avvertono di una negazione globale dei diritti queer, dal Brasile alla Russia. Negli Stati Uniti, un sondaggio annuale ha dimostrato la tolleranza dei giovani nei confronti delle persone LGBT in calo negli ultimi anni.

Lo scandalo ricorda l’ opposizione all’Eurovisione in Russia , dove un membro del parlamento ha chiesto il ritiro del Paese nel 2014, affermando che la partecipazione “contraddirebbe il percorso di rinnovamento culturale e morale che la Russia persegue oggi”.

“Conchita Wurst”

L’Unione europea di radiodiffusione, che gestisce Eurovision, ha dichiarato: “Non è raro che i membri dell’EBU abbiano interruzioni nella partecipazione al concorso musicale Eurovision. Speriamo di dare presto il bentornato alla loro emittente MTVA nella famiglia di contest di canzoni Eurovision. ”

Eurovision 2020 si terrà a Rotterdam, Paesi Bassi, nel maggio 2020.

Foto sopra: Wurst, il vincitore transgender barbuto dell’Eurovision Song Contest, si esibisce durante un concerto al Parlamento europeo a Bruxelles

Fonte: Russia Insider

Traduzione: Sergei Leonov