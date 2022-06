L’Ungheria afferma che il sionista George Soros è responsabile del conflitto in Ucraina

L’oligarca Soros, nato a Budapest “simboleggia” gli ambienti economici interessati a prolungare il conflitto in Ucraina, ha affermato il primo ministro del Paese magiaro.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha incluso il finanziere miliardario George Soros tra gli “istigatori della guerra” in Ucraina.

In un’intervista con la radio Kossuth venerdì, Orban ha affermato che solo la pace potrebbe frenare l’inflazione e salvare l’economia da ulteriori shock, ma ha ammesso che l’Ucraina ha il “diritto di difendersi”.

Disse anche che l’Ungheria era ormai praticamente l’unico paese che voleva la pace. Infatti Budapest, a differenza della maggior parte delle altre capitali europee, ha rifiutato di inviare armi in Ucraina.

“Dobbiamo finanziare la pace, non la guerra”, ha spiegato Orban.

Tuttavia, ha sottolineato che c’erano persone interessate a prolungare il conflitto.

“Ora è abbastanza ovvio che ci sono circoli economici interessati a questa guerra. George Soros li simboleggia. Parla apertamente della necessità di prolungare la guerra. Questi sono istigatori di guerra che vogliono trarre profitto dalla guerra”, ha affermato il primo ministro, aggiungendo che tali “istigatori” dovrebbero essere ritenuti responsabili.

Parlando al World Economic Forum di Davos il mese scorso, Soros ha affermato che l’offensiva militare russa in Ucraina “avrebbe potuto essere l’inizio della terza guerra mondiale e la nostra civiltà potrebbe non sopravvivere”. Ha anche affermato che “il modo migliore e forse l’unico per preservare la nostra civiltà è sconfiggere Putin il prima possibile”.

Gentiloni con Soros

Orban è stato a lungo uno dei critici più aspri di Soros. Nel 2020, il primo ministro ungherese ha definito il miliardario “l’uomo più corrotto del mondo”, uno che avrebbe avuto “una lunga lista di politici, giornalisti, giudici, burocrati e agitatori politici che si spacciavano per membri di organizzazioni della società civile” sul libro paga . .

Nel 2017 Orban e Soros si sono scambiati commenti ostili. Orban ha accusato Soros di cercare di distruggere l’Ungheria e Soros, a sua volta, ha affermato che il governo di Orban “opprime le persone più che durante l’occupazione sovietica”.

Fonte: Es.New Front

Traduzione: Luciano Lago