L’ungherese Orban accusa gli Stati Uniti e Soros di ingerenza mentre si avvicinano le elezioni del 2022

Inserito alle 17:11h in da Redazione in Ungheria

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha accusato gli Stati Uniti e il miliardario ebreo americano George Soros di cercare di intromettersi e interferire nella politica del suo paese mentre Budapest si prepara al voto parlamentare che dovrebbe svolgersi con le prossime elezione che saranno le più controverse degli ultimi 15 anni.

Parlando durante un evento nel centro di Budapest sabato, Orban ha detto che Washington e Soros stavano cercando di far eleggere al governo del loro popolo, l’opposizione della sinistra ungherese, con l’utilizzo del loro denaro, dei media controllati e delle reti social.

“Ma quello che conta non è ciò che vogliono a Bruxelles, a Washington e nei media diretti dall’estero. Saranno gli ungheresi a decidere del proprio destino”, ha detto Orban a decine di migliaia di suoi sostenitori durante la cerimonia.

“La nostra forza è nella nostra unità… crediamo negli stessi valori: famiglia, nazione e un’Ungheria forte e indipendente”.

Orban, salito al potere nel 2010, dovrà affrontare in sei mesi un fronte unito di partiti di opposizione, inclusi i socialisti, i liberali e l’ex di estrema destra, ora di centrodestra Jobbik nelle elezioni parlamentari ungheresi del 2022.

L’alleanza a sei partiti del fronte di opposizione, è guidata dal quarantanovenne conservatore cattolico Peter Marki-Zay, un duro sfidante che sembrava incarnare i valori tradizionali che Orban sostiene pubblicamente ma si è spostato poi dalla parte opposta, correndo per il fronte europeista e globalista.

Orban ha anche invitato i suoi sostenitori all’evento di sabato, tenutosi in commemorazione del 65esimo anniversario della rivolta ungherese contro il dominio sovietico, per difendere i risultati del decennio al potere del suo governo nazionalista.

Marki-Zay ha dichiarato in una manifestazione separata dell’opposizione che, se eletto, il suo governo redigerà una nuova costituzione, reprimerà la corruzione, introdurrà l’euro e garantirà la libertà di stampa.

“Questo regime è diventato moralmente insostenibile… lo slancio che abbiamo ora dovrebbe portarci ad aprile 2022”, ha affermato.

I sondaggi mostrano che il partito Fidesz di Orban e l’alleanza di opposizione corrono testa a testa, con circa un quarto degli elettori indecisi.

Il governo di Orban, con il suo principale alleato, la Polonia, si è scontrato con Bruxelles sulla libertà dei media e sulle questioni relative allo stato di diritto, affermando che l’interesse dell’Ungheria è quello di rimanere membro di un’Unione europea forte.

George Soros, l’eminenza grigia dei globalisti

Il miliardario di origine ungherese Soros è una figura che divide in Ungheria a causa dei suoi interessi con il fronte globalista di sinistra e delle sue inclinazioni politiche per le frontiere aperte, che sono nettamente in contrasto con le politiche di Orban. I due si sono più volte scontrati pubblicamente.

La Open Society Foundation, l’ente pseudo benefico di Soros attivo a livello globale, ha speso più di 1,6 miliardi di dollari per quello che, secondo lui, è lo sviluppo della democrazia liberale nell’Europa orientale negli ultimi 30 anni ed ha sempre favorito immigrazione e ideologia LGBT.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago