L’ULTIMO SCANDALO DELLE DIMISSIONI RIVELA L’ENORME PORTATA DELLA CORRUZIONE DEL REGIME DI KIEV

Inserito alle 08:33h in da Redazione in Ucraina

di Drago Bosnic

Non è una novità che il regime di Kiev sia uno dei più corrotti al mondo . Questo problema è stato sollevato da molti nell’Occidente politico dopo che i governi della NATO e dell’UE hanno deciso di sostenere la giunta neo-nazista indipendentemente dal costo o dalle conseguenze. Esperti, politici, giornalisti e altri avevano ripetutamente avvertito che i fondi, le armi e gli altri beni inviati a Kiev dovrebbero essere sottoposti a un attento esame.

Eppure, nella maggior parte dei casi, questi audit non solo sono stati categoricamente respinti, ma coloro che li hanno richiesti sono stati anche accusati di essere “shills russi” o “apologeti di Putin”, presumibilmente sostenendo “l’aggressione non provocata” della Russia in Ucraina.

Gli oligarchi profondamente corrotti che gestiscono il paese non avrebbero potuto sperare in una possibilità migliore per rubare essenzialmente decine di miliardi di dollari di “aiuti” occidentali.

Tuttavia, la portata del furto è diventata così massiccia che nemmeno il regime di Kiev ha potuto chiudere un occhio, costringendolo a licenziare contemporaneamente oltre una dozzina di funzionari di alto rango. I media lo stanno già definendo il più grande scandalo di dimissioni di massa e corruzione della storia recente, comprese accuse come corruzione, appropriazione indebita e cattiva gestione dei fondi di “aiuto” per l’acquisto di cibo, ecc. feste sontuose e vacanze costose mentre i normali cittadini ucraini subiscono le conseguenze dell’asservimento suicida della giunta neo-nazista ai “valori” euro-atlantici. Lo scandalo coinvolge un alto consigliere di Volodymyr Zelensky e quattro vice ministri, tra cui due funzionari della difesa. Inoltre, sono stati licenziati i governatori di almeno cinque oblast (regioni),

Oleg Nemchinov, capo della Segreteria del Gabinetto dei Ministri ha compilato un elenco di funzionari che sono stati costretti a dimettersi :

il sostituto procuratore generale Oleskiy Symonenko;

il viceministro per lo sviluppo delle comunità e dei territori Ivan Lukeryu;

Vice Ministro per lo Sviluppo delle Comunità e dei Territori Vyacheslav Negoda;

Il viceministro per le politiche sociali Vitaliy Muzychenk.

L’elenco include anche i governatori degli oblast di Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Kiev, Sumy e Kherson, mentre il ministero della difesa ha confermato che il suo vice ministro Vyacheslav Shapovalov è stato licenziato . Era responsabile della logistica per le forze del regime di Kiev ed è stato accusato di aver firmato contratti alimentari a prezzi gonfiati. Shapovalov ha utilizzato fondi pubblici (la maggior parte dei quali sono ora forniti dall’Occidente politico) per acquistare razioni militari, consentendo profitti extra per gli appaltatori e per se stesso. Il regime di Kiev sta ancora cercando di minimizzare lo scandalo, definendolo un “errore tecnico”, ma anche alcuni media mainstream non sono convinti. Il 24 gennaio, Politico ha pubblicato i dettagli del piano di Shapovalov :

Una denuncia dal sito di notizie ucraino ZN.UA ha rivelato la scorsa settimana che il ministero della difesa ha acquistato scorte di cibo troppo care per le sue truppe. Ad esempio, il ministero ha acquistato uova a 17 grivna al pezzo, mentre il prezzo medio di un uovo a Kiev è di circa 7 grivna. Secondo ZN.UA, un contratto per l’approvvigionamento alimentare per i soldati nel 2023 ammontava a 13,16 miliardi di grivna (328 milioni di euro).”

Il vice capo dell’ ufficio presidenziale dell’ Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, il viceministro della Difesa, Viacheslav Shapovalov e il sostituto procuratore finanziario finanziario Oleksiy Symonenko.



Eppure, l’ormai ex viceministro insiste che le sue dimissioni sono puramente altruistiche e che si dimette per “non rappresentare una minaccia per l’approvvigionamento stabile delle forze armate ucraine a seguito di una campagna di accuse relative all’acquisto dei servizi di ristorazione”.

Man mano che lo scandalo cresce di portata, alcuni media tradizionali ricorrono al controllo dei danni e cercano di minimizzare i crimini. Il vice capo dell’amministrazione presidenziale Kyrylo Tymoshenko, accusato di utilizzare fondi pubblici per il suo stile di vita sontuoso, viene ora insabbiato dai media statali occidentali, come la BBC, che sostiene che “Tymoshenko è stato implicato in diversi scandali durante il suo mandato , anche nell’ottobre dello scorso anno, quando è stato accusato di aver utilizzato un’auto donata all’Ucraina per scopi umanitari”. Tuttavia, all’inizio di dicembre, i media locali hanno presentato prove secondo cui Tymoshenko guidava costose auto sportive da e verso ville che costavano fino a $ 25.000 al mese solo per la manutenzione.

Anche altri media statali occidentali stanno cercando di minimizzare lo scandalo e stanno persino incolpando la Russia. L’AFP afferma che “l’Ucraina ha sofferto a lungo di una corruzione endemica, anche tra le élite politiche, ma gli sforzi per reprimere la corruzione sono stati offuscati dalla guerra su vasta scala di Mosca iniziata a febbraio”, aggiungendo che “gli alleati occidentali di Kiev, che hanno stanziato miliardi di dollari in sostegno finanziario e militare, da anni spingono per riforme anticorruzione, a volte come precondizione per gli aiuti”.

Lo scandalo include anche le vacanze di lusso all’estero, con il sostituto procuratore generale Symonenko sorpreso in vacanza in Spagna quest’inverno mentre la stragrande maggioranza degli ucraini non può permettersi beni di prima necessità. A causa della protesta pubblica, il regime di Kiev ha persino vietato agli alti funzionari di recarsi all’estero per le vacanze . Inoltre, pochi giorni prima dell’ultimo scandalo, il vice ministro delle Infrastrutture e dello sviluppo delle comunità Vasyl Lozynskiy è stato accusato di aver ricevuto tangenti per forzare l’acquisto di generatori a prezzi notevolmente aumentati. E per finire, lo stesso ministro della Difesa Oleksii Reznikov potrebbe essere direttamente coinvolto nello scandalo.

Va notato che i suddetti funzionari sono direttamente coinvolti nella supervisione di decine di miliardi di dollari forniti dai contribuenti negli Stati Uniti, nell’UE e altrove, persone che si stanno impoverendo a causa dell’aggressione globale dell’Occidente politico contro la Russia . Lo scandalo potrebbe anche spiegare perché il Pentagono non è stato “in grado” di rintracciare oltre 20 miliardi di dollari di armi mentre il mercato nero è stato inondato di armi di fabbricazione occidentale . Eppure, il frontman del regime di Kiev Volodymyr Zelensky sta chiedendo un trilione di dollari per la presunta “ricostruzione” dell’Ucraina .

Scritto da Drago Bosnic , analista geopolitico e militare indipendente

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago