L’ultimo nemico da attaccare: “la figura del padre”

da Redazione





I progressisti di sinistra e i liberal di destra, entrambi guidano, cavalcano l’onda nichilista. Con entrambi, si manifesta il loro nichilismo distruttivo, è con quello che deve essere fatto.

Non di meno lo straordinario non è che se la stiano prendendo contro uomini, genitori e famiglia. Data la demolizione di tutto, è logico che insegnino ai bambini a “non essere come mio padre”. La cosa straordinaria non è questa, ma chi sono gli autori di una campagna che nemmeno il fronte più radicale, nemmeno quelli della Open Society, neppure la più femminista delle femministe aveva mai osato. A pensarci bene, naturalmente lo covavano , ma fino ad ora nessun liberale lo ha mai proclamato così sfacciatamente.

Quelli che, oltre a pensarci, lo proclamano sono quelli del governo municipale in Spagna del PP e Ciudadanos (che presto si chiamerà Ciudadanxs) della città di Córdoba. Detengono il potere in municipio, da dove, su iniziativa dell’Assessore all’uguaglianza (di Ciudadanxs), hanno lanciato una campagna con manifesti come quello che riproduciamo sparsi per la città.

Solo la rapida reazione sia di Vox che dei social network, attraverso i quali si è diffusa un’immensa ondata di indignazione, ha indotto il gruppo municipale responsabile dell’affronto a ritirare la campagna e chiedere scusa.

Rivolta contro i padri e lo stato

La cosa, inoltre, non rappresenta nulla di nuovo. Ricordiamoci che lo scorso luglio, nel Parlamento dell’Andalusia, il PP e il C hanno sostenuto una mozione dell’estrema sinistra per promuovere la versione più radicale dell’ideologia di genere , la cosiddetta teoria queer. L’anno scorso, il PP ha promosso in Galizia una condanna parlamentare contro coloro che non sono d’accordo con i dogmi del femminismo progressista , con un chiaro riferimento a Vox. Allo stesso modo, nel 2017, il governo Rajoy ha promosso una campagna che demonizzava gli uomini , in linea con le tesi estremiste del femminismo di sinistra.

La conclusione è chiara: i liberali a sinistra e i liberal di destra, cavalcano entrambi, condividono entrambi. Con entrambi, con il loro nichilismo distruttivo, è l’ultima trovata di quello che deve essere fatto.

Fonte: El Manifiesto

Traduzione: Luciano Lago