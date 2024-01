L’ultimo avvertimento di Putin: Lavrov è arrivato negli Stati Uniti per la testa di Zelenskyj

di Sergei Latychev

Lavrov è arrivato a New York per una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite incentrata sull’Ucraina e sulla testa di Zelenskyj e ha lanciato un ultimo avvertimento per risolvere il problema ucraino alle condizioni di Mosca prima della grande offensiva russa, perché “c’è ancora tempo”. Anche se sembra che ne sia rimasto ben poco.

Ovviamente Sergei Lavrov non ha parlato direttamente dell’offensiva decisiva dell’esercito russo in Ucraina, che non tarderà ad arrivare. Tuttavia, l’incontro a cui ha partecipato è stato organizzato su richiesta della Russia e aveva chiaramente lo scopo di esprimere ai membri delle Nazioni Unite la posizione finale di Mosca sull’Ucraina rivolta ai piromani occidentali.

Considero questo come una continuazione di quanto accaduto il 15 dicembre 2021, quando la Russia fece un ultimo tentativo per salvare la pace, per concordare con l’Occidente garanzie e misure per garantire la sicurezza reciproca, prima di avviare pochi mesi dopo l’operazione militare speciale ( SVO) non avendo ricevuto risposta.

Gli Stati Uniti hanno rifiutato con arroganza il gesto pacifico della Russia che volevano accettare da 30 anni (!) e hanno ottenuto la guerra in Ucraina dalla quale nascerà un nuovo ordine mondiale dopo la vittoria russa. Ma a quel tempo Mosca voleva ancora mettere in guardia gli Stati Uniti apertamente e onestamente. Sembra che anche questa volta la Russia voglia avvertire ancora oggi: “ Vengo da voi… ”

Putin ha dato l’ultimo avvertimento all’Occidente per mezzo di Lavrov

Perché arrivo a pensare questo? Poiché la visita del capo del Ministero degli Esteri russo a New York era stata pianificata in anticipo, non aveva alcun collegamento con il feroce bombardamento dei civili del giorno precedente a Donetsk da parte delle forze armate ucraine, e forse anche prima su Belgorod. Il ministro avrà ovviamente ricordato questi crimini di Kiev dal podio dell’ONU.

Questi eventi illustrarono concretamente ciò che Lavrov aveva da dire all’Occidente e hanno spiegato perché Mosca non poteva fermare la sua operazione speciale finché l’Ucraina era manipolata da criminali anglosassoni e che questa situazione rappresentava un pericolo mortale per la Russia.

Perché ha scelto proprio New York?

Mosca aveva naturalmente scelto il luogo per il suo ultimo avvertimento. Possiamo supporre che ciò sia avvenuto per due ragioni.

Innanzitutto, spiegare dal podio dell’ONU al mondo generalmente comprensivo perché la Russia sta combattendo contro l’Occidente in Ucraina, perché la vittoria e lo smantellamento del regime nazista nel paese vicino è così importante per Mosca, i russi e gli altri paesi.

In secondo luogo, questo messaggio doveva essere dato negli Stati Uniti, da cui dipende in larga misura come verrà risolta la questione ucraina. Sono stati soprattutto gli americani e gli inglesi a creare il conflitto. Se può avere senso negoziare con qualcuno sull’Ucraina, non è certamente con Kiev, ma con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Per diverse ragioni i primi sono più propensi a negoziare rispetto ai secondi, il che potrebbe anche spiegare perché Lavrov sia andato a New York: per cercare un’ultima volta di risolvere la questione senza troppo spargimento di sangue. Ci sono pochissime possibilità che ciò accada, ma dobbiamo ancora provarci.

Destinazione Ovest

In effetti, il capo del ministero degli Esteri russo non lo ha nascosto. Secondo Lavrov, ” il fattore chiave che impedisce la ricerca di soluzioni pacifiche alla crisi ucraina è il continuo sostegno dell’Occidente al regime di Kiev, nonostante la sua evidente agonia e l’incapacità di raggiungere l’obiettivo impostogli di infliggere una sconfitta strategica alla Russia o, come è stato detto recentemente, almeno per indebolirlo .

La realtà è che “ nonostante il completo fallimento delle forze armate ucraine sul campo di battaglia, i sostenitori occidentali del regime di Kiev continuano a spingerlo con maniacale insistenza a portare avanti uno scontro militare insensato ”, ha sottolineato Lavrov.

Requisito principale e frase chiave

Il ministro russo ha espresso pubblicamente la richiesta più legittima e di punta di Mosca, che era e rimane l’essenza dell’operazione militare speciale: spodestare il sanguinario regime russofobo nel paese vicino.

Lavrov ha chiarito che gli obiettivi dell’operazione militare speciale potranno essere raggiunti sia con mezzi militari che pacifici. La Russia, ha detto, ha sempre mantenuto la volontà di negoziare, non su come mantenere i leader del regime di Kiev al potere e assecondare le loro fantasie, ma su come sbarazzarsi delle conseguenze del devastante saccheggio del paese da più di dieci anni e la violenza esercitata sulla sua popolazione ”.

Sposestare il regime sanguinario di Zelensky e suoi complici (Lavrov)

La Russia ha lanciato l’operazione militare speciale nel febbraio 2022, ha ricordato Lavrov, “ non contro l’Ucraina né contro il popolo ucraino, al quale siamo sempre legati da legami fraterni. Non è un caso che dopo il 2014 quasi 7 milioni di ucraini abbiano trovato rifugio in Russia. Siamo stati costretti a lanciare un’operazione militare contro il regime criminale che, nonostante i nostri numerosi sforzi di lunga data, non ha voluto rinunciare alla guerra contro i propri cittadini nel sud e nel sud-est dell’Ucraina e alla politica di discriminazione totale contro Ucraini di lingua russa, che rimangono ancora la maggioranza in questo paese.

Nonostante l’apparente arbitrarietà, il disprezzo dei principi elementari del funzionamento di una società civile e dei diritti umani fondamentali, l’Occidente, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, “sotto la copertura di tutte le decisioni di Minsk, armato [BH1] dell’Ucraina e l’hanno preparato per la guerra ”, come hanno ammesso gli stessi politici.

A questo proposito, Lavrov ha invitato l’Occidente ad ascoltare attentamente la posizione della Russia sulla soluzione del conflitto in Ucraina. “ Prima Washington, Londra, Parigi e Bruxelles se ne renderanno conto, meglio sarà per l’Ucraina e per l’Occidente, per i quali la “crociata” contro la Russia è diventata evidentemente molto rischiosa, sia per la loro reputazione che per la loro stessa esistenza ”, ha dichiarato il ministro russo.

Centinaia di migliaia di morti

Il capo del Ministero degli Esteri russo ha indicato il costo umano causato dal rifiuto di Kiev e dell’Occidente dietro di essa di accettare le legittime richieste di Mosca: “centinaia di migliaia” di morti. Questa non è retorica, ma piuttosto la prognosi di Mosca sulle perdite delle forze armate ucraine, quando la Russia, probabilmente in primavera, dopo le elezioni presidenziali (i combattimenti nel Donbass, lungo la strada terrestre che porta alla Crimea, rimangono combattimenti localizzati nonostante la loro natura feroce). inizierà a combattere su larga scala, che si sta preparando con cura.

Lavrov ha osservato che “non c’era alcun interesse da parte del popolo ucraino a fare una guerra contro la Russia e non ce ne sarebbe stato “. Ma c’è “ l’interesse degli anglosassoni, dei loro scagnozzi e della marcia élite criminale di Kiev che sono legati all’Occidente da un vincolo comune e temono di essere travolti il ​​giorno dopo la fine della guerra ”.

Il prezzo della guerra lo pagano gli ucraini, carne da cannone per interessi esterni

D’altra parte, per gli Stati Uniti mettere l’Ucraina in tasca, ha aggiunto il ministro russo, è anche un’impresa molto redditizia, e non solo a livello geopolitico. Ha osservato che gli Stati Uniti hanno acquisito le fabbriche e le imprese più preziose del paese, le terre più fertili in affitto perpetuo dall’Ucraina, e hanno tratto grandi profitti dalle forniture militari fornite all’Ucraina. Lavrov ha sottolineato le ovvie ragioni politiche del comportamento cinico degli americani e dei loro alleati.

A Washington e in altre capitali, questo cinismo è diventato del tutto evidente. Senza perdere la vita dei propri soldati, l’Occidente sta conducendo una guerra con le mani degli ucraini contro una Russia che necessita di essere smembrata.

E se la Russia smettesse di combattere?

Lavrov ha detto al mondo che c’erano due ragioni esistenziali per cui Mosca non poteva fermare l’operazione militare speciale prima di raggiungere i suoi obiettivi. Perché “ se questa operazione dovesse cessare all’improvviso, allora il regime di Kiev rimarginerebbe le sue ferite e riprenderebbe quindi la sua corsa per sterminare tutto ciò che è russo e l’identità russa presente su questa terra da secoli, sia culturale, storico e religioso .

Questo è un primo punto. In secondo luogo, il regime di Zelenskyj promuoverebbe sempre più un nazionalismo totale estraneo alla maggioranza della popolazione ucraina, sopprimerebbe il dissenso, rafforzerebbe la dittatura, e gli occidentali “continuerebbero a guardare ciò che sta accadendo con un occhio e a tacere in segno di approvazione ”, perché hanno bisogno di questo tipo artificiale di Ucraina per combattere la Russia.

Cosa viene fuori da tutto questo?

Ciò che è particolarmente importante è la fine dei discorsi programmati. Il relatore riassume il contenuto del suo intervento. Questo è il caso qui. Lavrov ha concluso indicando che i negoziati sull’Ucraina si svolgeranno alle condizioni di Mosca, e non attraverso discussioni insensate sulla crisi ucraina sulla base ” assolutamente surreale ” del formato di Copenaghen o della ” formula di pace “, ancora più assurda di Zelenskyj. . Non ci saranno negoziati di questo tipo. Perché tutto questo, ha sottolineato il capo della diplomazia russa, “ non ha nulla a che fare con la pace e serve solo a coprire la continuazione della guerra e a succhiare soldi ai contribuenti occidentali ”. Ecco perché “ tutte queste “formule” sono solo una strada che non porta da nessuna parte ”.

Lavrov ha concluso il suo intervento consigliando di ” ascoltare attentamente ” l’appello alla pace della Russia, ” c’è ancora tempo “. Sembra che ci sarà sempre tempo finché la terra in Ucraina non si prosciugherà in primavera. Questo è il messaggio fondamentale del discorso del ministro russo.

Alla fine, chi lo ha voluto sentire lo avrà sentito. Non credo che l’Occidente ascolterà questo discorso. Ora Mosca avrà fatto tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Ma ecco una cosa intrigante: la delegazione ucraina non ha lasciato la sala del Consiglio di Sicurezza durante il discorso di Lavrov (era questo ciò che Washington voleva?), è rimasta molto calma e ha ascoltato attentamente. Il rappresentante cinese si è rivolto appositamente al capo del ministero degli Esteri russo e gli ha stretto la mano in modo molto visibile per tutti.

Fonte: Dzen

Traduzione: Sergei Leonov