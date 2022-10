Lula vince di poco il ballottaggio polarizzato in Brasile





La sua vittoria consolida la svolta a sinistra in America Latina, ma il risultato riflette un Paese completamente diviso.

Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto questa domenica le storiche elezioni in Brasile, con il 50,9% dei voti validi, contro il 49,1% ottenuto da Jair Bolsonaro.

A 77 anni, quello di sinistra sarà il presidente più anziano ad entrare in carica e il primo brasiliano ad entrare per la terza volta nel Palazzo Planalto, dopo aver guidato il Paese tra il 2003 e il 2010.

Sebbene la vittoria di Lula consolidi la svolta di sinistra in America Latina, il margine stretto, il più stretto dalla ridemocratizzazione del Paese , riflette un Paese completamente diviso.

Come previsto, Bolsonaro aveva iniziato a guidare il conteggio, ma risulta superato da Lula con il 67,76% del conteggio, poiché sono iniziati ad entrare i voti degli stati poveri del nord e del nord-est. In questa occasione l’astensione è stata del 20,55%.

Tensione e prime letture

Bolsonaro ha condotto un’intensa campagna negli ultimi mesi contro il sistema di voto elettronico utilizzato in Brasile dal 1996, suscitando timori che non accetterà la sconfitta.

“Nel momento in cui la vittoria di Lula sarà confermata, ci si può aspettare che i leader occidentali riconoscano immediatamente il risultato per aumentare la pressione su Bolsonaro affinché accetti la sconfitta” , ha scritto l’analista Oliver Stuenkel .

Due ore dopo che il Tribunale Elettorale Superiore (TSE) aveva dichiarato vincitore Lula, Bolsonaro non aveva reagito né chiamato al telefono per congratularsi con lui, come vuole la tradizione.

Tuttavia, in una conferenza stampa, il presidente del TSE, il giudice Alexandre de Moraes, ha indicato di aver comunicato con i due candidati. “Li avevo avvertiti che stavo per annunciare il risultato ufficiale. Non credo che ci saranno problemi . Se ci saranno delle sfide all’interno delle regole elettorali, verranno analizzate”, ha assicurato.

In questa notte elettorale, l’estrema destra ha ottenuto una vittoria nello stato di San Paolo, il più ricco e popoloso del Brasile, dove il suo candidato, l’ex ministro delle Infrastrutture Tarcísio Gomes, ha sconfitto il candidato del PT, Fernando Haddad.

A Rio Grande do Sul, il candidato bolsonarista Onyx Lorenzoni ha perso, contro ogni pronostico, il giovane Eduardo Leite. Anche altri dieci stati hanno scelto i loro governatori al secondo turno, tra cui Bahia, dove ha vinto il candidato di Lula, Jerónimo Rodrigues.

L’arresto di centinaia di autobus con elettori da parte della Polizia Stradale Federale, considerata vicina a Bolsonaro, ha guastato il giorno delle elezioni perché ha ritardato il ritmo delle votazioni. In mattinata il direttore di questo ente ha addirittura pubblicato un messaggio sulle reti a sostegno di Bolsonaro , che poi ha ritirato.

Sebbene l’operazione di polizia sia stata criticata per essere stata utilizzata a fini elettorali, il TSE ha assicurato di non aver influito sui risultati e ha ribadito che le votazioni si sono svolte normalmente.

La campagna elettorale è stata scossa anche all’ultimo minuto dopo un incidente registrato in video sabato, in cui un deputato bolsonarista ha inseguito un giornalista nero sotto la minaccia di una pistola dopo una discussione sulle elezioni.

Fiesta en Brasil Lula

Lula, ‘fenice’

La vittoria di Lula non solo chiude quattro anni di governo Bolsonaro, ma simboleggia anche la sua spettacolare rinascita, dopo essere stato incarcerato e negato i suoi diritti politici nel 2018, dopo essere stato condannato per corruzione nell’ambito dell’operazione Lava Jato.

Unità, lotta alla fame e “più democrazia”: le chiavi del discorso di Lula dopo la vittoria in Brasile

Ormai è scomparsa l’immagine del leader del Partito dei Lavoratori (PT) rifugiatosi nel sindacato metallurgico di Sao Bernardo do Campo, alla periferia di San Paolo, e al quale si unì a soli 22 anni per finire presiedendolo.

Migliaia di persone sono poi accorse nei dintorni del sindacato per sostenere uno dei più grandi politici che l’America Latina abbia avuto, gridando: “Non arrenderti, non arrenderti”.

Lula si è costituito perché ha sempre difeso la sua innocenza e ha denunciato una cospirazione per impedire il suo ritorno a Planalto alle elezioni di quell’anno, in cui era il grande favorito. Ma già petista in carcere, Bolsonaro ha ottenuto la vittoria contro Fernando Haddad.

Tuttavia, nel novembre 2019, Lula è stato rilasciato per una questione procedurale, il che significava un ritorno sull’arena politica che ha suggellato questa domenica con la sua terza vittoria elettorale.

“Governare per i più vulnerabili”

Il vicepresidente di Lula sarà l’ex governatore di San Paolo, Geraldo Alckmin, un vecchio nemico con il quale si è alleato per cercare di accontentare i mercati.

Il leader del PT è a capo di una coalizione di partiti progressisti che ha ricevuto il sostegno di numerose personalità , tra cui l’ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1994 e 1998), un ex rivale politico che lo ha sconfitto due volte.

Pacificare il Paese e governare per tutti, soprattutto i più vulnerabili, è stato uno dei messaggi che ha promesso durante questa campagna. Lula afferma che durante il suo mandato unirà responsabilità fiscale e sociale e sviluppo sostenibile. Sostiene inoltre che revocherà molte delle misure di Bolsonaro , soprattutto quelle che riguardano l’ambiente: recupererà tutte le aree indigene e vieterà qualsiasi occupazione di miniere illegali e deforestazione illegale in Amazzonia.

Gli analisti prevedono un governo difficile per Lula perché queste elezioni hanno lasciato un Congresso più di destra e conservatore, dominato da partiti alleati di Bolsonaro.

Quindi questo esperto uomo di politica – che questa domenica si è presentato per la sesta elezione presidenziale – dovrà mostrare le sue capacità negoziali per poter realizzare i suoi progetti. Il 1° gennaio deve assumere la sua posizione.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago