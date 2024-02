Lula supera la “linea rossa” di Israele: Tel Aviv convoca l’ambasciatore brasiliano

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, denuncia il genocidio israeliano a Gaza e lo paragona alla campagna di Adolf Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il presidente brasiliano, in un incontro avuto questa domenica con i giornalisti ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, dove sarà accolto come ospite del vertice dell’Unione Africana (UA), ha affermato che ” ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza non è una guerra, è un genocidio ”.

“Non è una guerra di soldati contro soldati, è una guerra tra un esercito molto preparato e donne e bambini. Ciò che sta accadendo al popolo palestinese non è accaduto in nessun altro momento della storia, è una punizione collettiva. In realtà, ciò accadde quando Hitler decise di uccidere gli ebrei”, ha detto Lula.

Inoltre, Lula ha difeso ancora una volta l’esistenza di uno Stato palestinese. Dichiarazioni del genere hanno suscitato l’ira del regime di Tel Aviv, che ha convocato l’ambasciatore brasiliano.

L’icona della sinistra latinoamericana e importante rappresentante dei paesi del sud del mondo, ha denunciato più volte le atrocità di Israele a Gaza. Recentemente ha criticato i paesi occidentali per aver sospeso gli aiuti all’UNRWA (l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi).

Lula incontra rappresentante Palestinese

Lula, che sabato ha incontrato il primo ministro palestinese Mohamad Shtayyeh a margine del vertice in Etiopia, ha affermato che il Brasile aumenterà il proprio contributo all’UNRWA e ha esortato gli altri paesi a fare lo stesso.

Scontro diplomatico tra Israele e Brasile

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz , oltre a convocare l’ambasciatore brasiliano a Tel Aviv, Frederico Meyer, ha ritenuto che “i commenti del presidente brasiliano siano vergognosi e severi”.

Da parte sua, il primo ministro del regime sionista, Benjamin Netanyahu, ha protestato dicendo che paragonare Israele a Hitler significa “oltrepassare la linea rossa ” .

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago