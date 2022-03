LUKASHENKO SI PREPARA ALLA TERZA GUERRA MONDIALE.





La Russia devasta l’infrastruttura di guerra informativa dell’Ucraina

Con il deteriorarsi della situazione internazionale, la Bielorussia sembra prepararsi apertamente alla possibilità della terza guerra mondiale.

Il 1° marzo, il presidente Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che il suo Paese ha attivato il suo sistema di difesa aerea per prevenire le “pugnalate alle spalle” alle forze russe coinvolte nell'”operazione speciale” in Ucraina.

“I sistemi di difesa aerea sono stati messi in allerta per evitare che le truppe russe vengano colpite alla schiena”.

“Il ministro della Difesa mi ha riferito della disponibilità a coprire il confine occidentale con altri cinque battaglioni”, ha detto Lukashenko.

“Non possiamo fare altrimenti. Siamo costantemente in attesa di provocazioni da parte dei partner occidentali. O in politica, o in economia, o in ambito militare”, ha aggiunto.

Luakshenko ha osservato che l’esercito bielorusso non prende parte all’operazione in Ucraina.

“L’esercito bielorusso non ha preso e non prende parte alle ostilità. Possiamo dimostrarlo a chiunque. Inoltre, la leadership russa non ha mai sollevato questo problema con noi, sulla nostra partecipazione al conflitto armato. Non parteciperemo a questa operazione speciale in Ucraina. Non ce n’è bisogno “, ha detto Lukashenko, citato dall’agenzia di stampa BelTA.

Nonostante ciò, il presidente ha confermato che le forze ei mezzi dell’esercito bielorusso sono concentrati nella direzione sud, vicino al confine con l’Ucraina.

“Copriamo il confine di stato da Brest a Mazyr con le nostre forze per impedire la penetrazione di radicali e armi nel paese”.

Il presidente bielorusso ha descritto come false le notizie su “migliaia di vittime” in Ucraina e ha mostrato al pubblico una mappa che mostrava la direzione generale degli sviluppi militari. La mappa mostra il territorio dell’Ucraina separato in quattro settori indipendenti. Probabilmente questi settori dovrebbero presentare quattro aree principali dell’operazione: nord, est, sud e ovest.

Tenendo conto delle azioni di Kiev, sembra che la sua unica possibilità di ‘integrarsi in Europa’ sia quella di ridurre il territorio della cosiddetta ‘Ucraina democratica’ ai territori dell’estremo ovest confinante con la Polonia e altri paesi vicini di questo tipo. È anche interessante notare che la mappa raffigura una possibilità dell’operazione di sbarco russa a Odessa, cosa che finora non è avvenuta.

Nel frattempo, la leadership del governo di Kiev e dei media che lo sostengono (sia locali che internazionali) rimangono in uno stato di isteria permanente.

Il 1° marzo, il presidente Zelensky ha ripetuto ancora una volta i mantra sull’aiuto della “comunità internazionale” e sui “potenti attacchi al nemico” che le sue forze avrebbero effettuato. Secondo l’ultima sessione di urla di Mr. President, la situazione è la seguente:

La nebbia dell’UE accetta immediatamente l’Ucraina come stato membro (a quanto pare Zelensky non sa che l’UE non è un blocco militare)

I negoziati sono possibili solo dopo il “cessate il fuoco completo” (ovvero Kiev continuerà i negoziati di sabotaggio con la Russia poiché stava sabotando gli accordi di Minsk per gli anni precedenti).

La NATO deve fornire “garanzie di sicurezza” all’Ucraina (o almeno a ciò che ne resta)

Biden ha affermato che non è giunto il momento della “no-fly zone over Ucraina” (cioè nessuno della NATO entrerà davvero in guerra con la Russia per conto di Kiev)

Inoltre, i media ucraini hanno iniziato lentamente ad ammettere gravi perdite che i rami chiave delle forze di Kiev hanno già subito.

Allo stesso tempo, Zelensky ha assegnato a 12 membri del servizio il titolo di Eroe dell’Ucraina. Almeno cinque di loro ottengono il premio postumo. Il pilota di caccia colonnello Oksanchenko è apparso tra questi “eroi morti” dell’Ucraina.

Secondo i resoconti dei media disponibili, il 2 giugno 2014 questo pilota ha lanciato eroicamente missili aria-terra sull’edificio dell’amministrazione statale regionale di Lugansk. Almeno 8 civili sono stati uccisi e diversi feriti nell’attacco.

Sempre il 1 marzo, il ministero della Difesa russo ha emesso un avvertimento sull’inizio degli attacchi sulle infrastrutture informatiche e tecnologiche del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU).

Il ministero della Difesa russo ha affermato che con l’inizio dell’operazione in Ucraina è aumentato il numero di attacchi informativi contro la Russia.

“Viene continuamente evocata ai cittadini russi l’intimazione con minacce di eliminazione fisica, nonché a scuole minerarie, asili nido, stazioni ferroviarie e altre infrastrutture sociali”, ha affermato il ministero.

Secondo il ministero della Difesa, gli attacchi sono effettuati dal 72° Centro principale per le operazioni informative e psicologiche delle forze armate ucraine insieme alle unità operative informatiche della SBU utilizzando sistemi hardware e software e strutture di comunicazione a Kiev.

Pertanto, le strutture tecnologiche della SBU e il 72° centro PSO principale di Kiev saranno colpiti con armi ad alta precisione.

“Chiediamo ai cittadini ucraini, coinvolti [in questo] dai nazionalisti ucraini di compiere provocazioni contro la Russia, così come ai residenti di Kiev che vivono vicino ai centri di collegamento, di lasciare le loro case”, ha affermato il ministero della Difesa.

Esempi di tali attacchi che hanno seguito l’avviso:

Inoltre, il ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze di Kiev sono ora tagliate fuori dal Mar d’Azov.

Dal 24 febbraio di quest’anno, l’esercito russo ha distrutto 1.325 strutture militari ucraine. Come ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, 43 degli obiettivi colpiti sono posti di comando e centri di comunicazione delle forze armate ucraine.

Kiev ha perso 395 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 59 lanciarazzi multipli, 179 pezzi di artiglieria da campo e mortai, 286 veicoli speciali.

Le forze della DPR sono vicino a Mariupol:

Le forze della Repubblica popolare di Donetsk hanno raggiunto il confine della regione di Donetsk. Allo stesso tempo, le sue unità si collegavano con le unità dell’esercito russo. Gli insediamenti di Novoborovoe, Barykino, Klimovka, Bulgakovka, Golubovka sono stati presi sotto controllo. Durante il giorno, le truppe avanzate di 19 chilometri.

Come risultato di questi progressi, la città di Mariupol, che è la roccaforte chiave delle forze di Kiev nella regione di Donetsk, è stata di fatto tagliata fuori dal resto delle forze di Kiev in questo settore dell’operazione.

Fonte: southfront.org/lukashenko-prepares-for-ww3-russia-devastates-informational-warfare-infrastructure-of-ukraine-video/

Traduzione: Luciano Lago