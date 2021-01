Lukashenko ritiene che l’integrazione di Russia e Bielorussia dovrebbe essere più stretta

da Redazione

MOSCA, 10 gennaio. /TASS/. La Russia e la Bielorussia dovrebbero espandere i processi d’integrazione in tutte le direzioni. Tale opinione è stata espressa dal presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko in un’intervista al programma “Personaggi di Nailya Asker-zade” sul canale televisivo Russia-1:

“Dobbiamo [integrarci] nell’economia, nelle persone ecc… Assolutamente non ostacolare nulla. Inoltre, al contrario, verso la Russia, dovremmo essere più vicini, e allora avvieremo le questioni politiche. Quando le persone vedono che da trent’anni ci muoviamo con fatica in un solo posto nella costruzione dello Stato dell’Unione, ragionevolmente si pongono la domanda: perché?”.

Secondo le sue parole, nonostante il fatto che né la Bielorussia, né la Russia abbiano relazioni ancor più strette con altri paesi, se non l’un l’altra, esistono ancora significative carenze nelle loro relazioni. Lukashenko ha sottolineato la necessità di creare pari condizioni per le persone e le entità imprenditoriali all’interno dello Stato dell’Unione:

“Questo è registrato in tutti i documenti e nell’accordo. Se ci saranno condizioni uguali, potremo avanzare significativamente e rapidamente. Ma per il momento non ci sono condizioni uguali, e questa è una grande, grande carenza nella nostra edificazione di alleanza”.

Inoltre, Lukashenko ha dichiarato che il prezzo del gas russo per la Bielorussia “potrebbe essere più equo”. Tuttavia, il capo dello stato bielorusso ha osservato che su questa questione non è intenzionato ad avviare una discussione col presidente della Russia.

Bandiere Russa e Bielorussa

Sulla creazione di un’unione monetaria

Secondo Lukashenko, l’unione monetaria tra Russia e Bielorussia dovrebbe diventare il coronamento dei processi d’integrazione tra i due paesi, ma al momento la sua creazione non è allo studio:

“Nessuno studio approfondito sull’unione monetaria non c’è mai stato”, ha riferito il presidente bielorusso, “poiché col presidente russo, fin dall’inizio, abbiamo deciso che l’unione monetaria, la moneta unica ec.. – sarà il coronamento. A questo dobbiamo arrivare”.

“Sì, è così, in generale, non ce n’era bisogno. Così le vostre banche nazionali (russe – nota TASS) e la nostra banca nazionale hanno dichiarato all’unanimità: qui non ci sono problemi”, ha aggiunto Lukashenko.

Fonte: TASShttps://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10427479

Traduzione: Eliseo Bertolasi