Lukashenko ha riconosciuto la Crimea come russa

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha affermato che la Crimea, essendo di fatto russa, è diventata tale e de jure dopo il referendum.

Lo ha affermato il capo dello stato bielorusso in un’intervista a RIA Novosti, e questa è stata la prima volta che ha rilasciato questa dichiarazione apertamente.

Lukashenko ha anche annunciato la sua intenzione di visitare la Crimea, sulla quale ha accordi con il presidente russo Vladimir Putin. Ha intenzione di iniziare il viaggio da Sebastopoli.

E il presidente della Bielorussia ha annunciato la sua visita in Crimea come riconoscimento della penisola come parte della Russia.

La Bielorussia potrebbe rispondere alla NATO con armi nucleari russe sul suo territorio

In risposta alle provocazioni della NATO, Lukashenko ha minacciato di installare armi nucleari in Bielorussia

La Bielorussia offrirà alla Russia di piazzare armi nucleari sul suo territorio se la NATO farà un passo simile in Polonia, ha detto Alexander Lukashenko in un’intervista a RIA Novosti.

Il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, aveva affermato in precedenza che, se la Germania si rifiuta di diventare un luogo per questo tipo di armi, queste potrebbero finire in altri paesi europei , anche a est dei confini tedeschi.

“(In questo caso, – ndr) offrirò a Putin di restituire le armi nucleari alla Bielorussia”, ha detto Lukashenka.

In risposta a una domanda chiarificatrice su quali sistemi sono in questione, il capo dello Stato ha osservato: “Ci metteremo d’accordo su quali sistemi siano preferibili”.

“Le armi nucleari che saranno più efficaci in tale contatto. Siamo pronti per questo sul territorio della Bielorussia.

Da persona zelante, mi dispiace, il proprietario delle installazioni non ha distrutto nulla. Tutti i capannoni sono rimasti integri “, ha aggiunto.

Dopo il crollo dell’URSS, ci sono state dozzine di accuse per i missili strategici intercontinentali Topol e più di mille testate nucleari tattiche sul territorio bielorusso. Minsk aveva accettato il ritiro delle armi dopo la firma del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

Esercitazioni militari russe e bielorusse

Minsk ha un piano per reagire ai tentativi di creare un conflitto

Qui loro (NATO. – RT ) hanno iniziato queste manovre in Polonia, Lettonia, Lituania e Ucraina. Cosa dovrei fare come comandante in capo? .. Devo prevedere cosa accadrà in modo che non funzioni come nel 1941 “, ha detto in un’intervista a RIA Novosti.

Lukashenko ha osservato che le truppe degli Stati baltici, della Polonia e dell’Ucraina “hanno corso davanti” al contingente militare della NATO, e Kiev ha chiuso i cieli per la Bielorussia anche prima degli Stati Uniti e dell’UE.

“Pertanto, sono costretto ad avere piani e unità, unità dell’esercito bielorusso, che reagiranno a qualsiasi tentativo di creare un conflitto qui”, ha concluso il presidente della Bielorussia.

In precedenza, Lukashenko ha parlato dei piani degli Stati Uniti con le mani di Polonia, Ucraina e Stati baltici per scatenare una guerra, usando il tema dei migranti al confine bielorusso-polacco.

L’Esercito della Bielorussia ha svolto esercitazioni congiunte con l’Esercito russo attivando piani di difesa e integrazione comuni ad entrambi i paesi.

Fonti: Russvesna.ru – Ria Novosti

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov