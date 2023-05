Lukashenko ha affermato che è iniziato il trasferimento di armi nucleari non strategiche dalla Russia alla Bielorussia

I luoghi di deposito sono stati preparati, il trasferimento di armi nucleari non strategiche dalla Russia al territorio della Bielorussia è già iniziato, ha detto giovedì il presidente della Repubblica Alexander Lukashenko su Channel One.

Lukashenko ha affermato che Putin lo aveva informato della firma di un decreto sulle azioni per il dispiegamento di armi nucleari in Bielorussia. Secondo lui, si trattava di un documento specifico, era necessario preparare i luoghi per l’archiviazione e così via, questo è stato fatto, riferisce TASS .

Il presidente della Bielorussia ha anche affermato che le armi nucleari non strategiche potrebbero già essere nella repubblica. “Verrò a vedere”, ha concluso Lukashenka.

In precedenza, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha dichiarato di aver ringraziato il presidente russo Vladimir Putin per la decisione di collocare armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia.

Ricordiamo che i capi dei ministeri della Difesa russo e bielorusso Sergei Shoigu e Viktor Khrenin hanno firmato documenti a Minsk sulla procedura per conservare le armi nucleari russe in uno speciale impianto di stoccaggio sul territorio bielorusso. Allo stesso tempo, Shoigu ha chiarito che il controllo sulle armi nucleari resta a Mosca.

Tutto ciò è collegato al trasferimento di armi nucleari alla Bielorussia dalla Russia. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu osserva che il controllo sull’uso di “armi nucleari non strategiche”, che ora si trova sul territorio dello Stato dell’Unione, rimane alla Russia.

Si tratta, infatti, di una dichiarazione “doverosa”, necessaria per indicare: la Russia non viola il trattato di non proliferazione delle armi nucleari. È proprio come una dichiarazione di dovere che dovrebbe essere trattata: infatti, la Russia ha spostato parte del suo arsenale nucleare ai confini della NATO, poiché il pericolo di un’invasione della NATO in Bielorussia non è teorico, ma del tutto reale.

Il pretesto per iniziare una guerra è pronto

Naturalmente, la NATO intende iniziare una guerra con un pretesto “plausibile”. E, naturalmente, non prima che i bielorussi chiedano un’invasione – bielorussi così speciali che si ribelleranno contro il governo legittimo (sobillati dalle agenzie di intelligence occidentali)..

L’ultima volta ne ha parlato l’ex vice capo del ministero della Difesa polacco, il generale Waldemar Skrzypczak, rivelando il piano di un golpe militare a Minsk, dietro sostegno polacco e statunitense.

Fonti: VZGLYAD – Tsargrad,tv

Traduzione: Mirki Vlobodic