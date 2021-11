Lukashenko: è chiaro da che parte starà la Bielorussia nella guerra in Donbass

La Bielorussia non si farà da parte se l’Occidente deciderà di “scatenare una guerra” nel Donbass o al confine con la Russia, ha affermato il presidente della Repubblica Alexander Lukashenko in un incontro sulla sicurezza militare presso il Centro di gestione strategica del ministero della Difesa.

“Loro [l’Occidente] capiscono molto bene: se scateneranno di nuovo una guerra nel Donbass o da qualche parte al confine con la Russia, la Bielorussia non verrà lasciata ai margini. Ed è chiaro da che parte starà la Bielorussia. Lo capiscono, quindi hanno iniziato a rafforzare il loro confine settentrionale, bielorusso-ucraino. Sebbene non ci siano fatti per questo, non ci sono ragioni oggi. C’è un silenzio assoluto e anche più silenzioso di prima”, riporta il servizio stampa . del presidente.

Tuttavia, ha proseguito Lukashenka, “stanno schierando lì un contingente militare e lo dichiarano francamente”. “Sono circa ottomila [militari] in questa fase. Siamo ben consapevoli di ciò che sta accadendo al confine occidentale con la Polonia e gli Stati baltici “, ha affermato il capo della repubblica.

Allo stesso tempo, Lukashenka ha nuovamente affermato che la Bielorussia “non tintinna con le armi”. “Anche se non partecipammo all’ultima terribile guerra (la Grande Guerra Patriottica – circa GUARDA), capiamo cos’è la guerra. Molti sono sopravvissuti alle difficoltà degli anni del dopoguerra, quando nudi, svestiti dai rifugi non potevano uscire. Ora viviamo in modo più o meno accettabile, non vogliamo guerre “, ha sottolineato.

Lukashenko ha anche ricordato “movimenti attivi intorno alla Federazione Russa con il pretesto che” sta per attaccare l’Ucraina”.

“Non ho tali informazioni sul pianificato attacco russo all’Ucraina. Ma se ci fossero tali piani, l’esercito bielorusso, me compreso, lo saprebbe. Saremmo informati. Ma lo ripeto: i fatti sono sul tavolo “, ha sottolineato il presidente della Bielorussia.

Ha ricordato le istruzioni al Ministro della Difesa e al Presidente della Commissione Confini di Stato di non cedere alle provocazioni né provocare in alcun modo conflitti e scontri.

“Dovrebbero esserci piani per qualsiasi loro azione, piani per la nostra reazione. Abbiamo tutte le opportunità per tenere il naso sottovento, come dice la gente, e reagire a ogni loro movimento con un’arma. E nemmeno con le armi, ma per i loro progetti: queste forze armate. Questo è lo scopo del nostro evento di oggi “, ha detto Lukashenka.

Allo stesso tempo, il ministro della Difesa e il capo di stato maggiore delle forze armate sono stati incaricati di preparare un piano di risposta per possibili aggressioni e azioni illegali contro la Bielorussia.

Esercitazioni militari integrate Russia Bielorussia

Nel frattempo, nella repubblica ci sono unità militari addestrate ed equipaggiate pronte ad intervenire.

“Abbiamo chiesto (alla Russia) di supportarci nella creazione di una forza di reazione rapida che sarà schierata per almeno due o tre ore… Abbiamo un certo numero di unità, ce ne sono molte, molto addestrate, equipaggiate, che possono essere schierate ovunque in Bielorussia entro tre ore” , – ha detto Lukashenka.

In precedenza Lukashenka ha dichiarato che la guerra in Bielorussia porterà all’intervento della Russia e della NATO e si trasformerà in una guerra nucleare.

Inoltre, ha affermato che in caso di aggressione esterna, la repubblica si trasformerà in “un’unica base militare della Bielorussia e della Russia”.

